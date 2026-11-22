À quoi doit-on le surnom surprenant de « Chicago-sur-Rhône » donné à Lyon ? Derrière cette formule devenue célèbre se dessine une histoire de grand banditisme… Oui, vous avez bien lu, car au cours des années 1970, Lyon acquiert une réputation sulfureuse. Braquages retentissants, règlements de comptes et affaires criminelles non résolues alimentent les chroniques judiciaires. Parmi les noms qui marquent cette époque : le Gang des Lyonnais, Edmond Vidal et le juge François Renaud, dont l’assassinat, en 1975, demeure irrésolu. La ville est alors surnommée « Chicago-sur-Rhône » : on vous raconte.

Le Gang des Lyonnais : les rois du braquage dans les années 1970

Au début des années 1970, des réseaux prospèrent grâce au proxénétisme, et la Presqu’île comme les quais du Rhône sont des territoires où les gangs s’implantent. Jean Augé, surnommé « le Pacha », est l’un des grands parrains de la ville.

Une bande de malfaiteurs se fait vite une place dans le paysage du grand banditisme français : le Gang des Lyonnais. À sa tête : Edmond Vidal, alias Momon, accompagné de ses complices. Entre fin 1970 et fin 1974, la police attribue plus de trente-cinq hold-up au gang. Le plus retentissant a lieu à la poste centrale de Strasbourg, le 30 juin 1971 : 11 680 000 francs volés, et le gang est fortement soupçonné.

François Renaud : le juge qui s’attaque au grand banditisme

Face au grand banditisme lyonnais : François Renaud. Né en 1923, François Renaud arrive à Lyon en 1966, précédé par sa réputation. Premier juge d’instruction à Lyon, il est notamment surnommé « le Shérif » pour ses méthodes musclées. En 1973, lors d’émeutes à la prison Saint-Paul, des détenus scandent qu’ils auront sa peau… Il semble déjà pris pour cible.

Il s’attelle à démanteler les réseaux de proxénétisme et s’intéresse au lien entre grand banditisme et politique, à une époque où une rumeur circule : les braquages serviraient à financer les campagnes politiques… Et dans les années 1970, il s’empare de ce qui sera sa dernière affaire : celle du Gang des Lyonnais, soupçonné de plusieurs braquages.

3 juillet 1975 : l’assassinat du juge Renaud

Dans la nuit du 2 au 3 juillet 1975, vers 2 h 30, François Renaud rentre chez lui avec sa compagne, montée de l’Observance, dans le 9ᵉ arrondissement de Lyon. Il gare sa BMW près de son domicile quand une Audi 100 arrive à vive allure et ouvre le feu. Ils réussissent à s’enfuir et s’abritent, et alors que le juge tente de protéger sa compagne, il est abattu à bout portant.

C’est la première fois qu’un magistrat est assassiné en France depuis l’Occupation. Le Gang des Lyonnais est soupçonné, mais quatre jours plus tard, le 7 juillet, Edmond Vidal fait publier dans Le Progrès une lettre où il clame son innocence. L’enquête dure dix-sept ans, avec six juges d’instruction, et se termine par un non-lieu en 1992. Cinquante ans après, le meurtre n’est toujours pas élucidé.

Le surnom « Chicago-sur-Rhône » est un souvenir de cette sombre période de Lyon, celle d’une ville confrontée à un grand banditisme particulièrement médiatisé. Et celle d’une histoire judiciaire inachevée.