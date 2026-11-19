Alors que les températures augmentent, Lyon s’imagine difficilement en ville polaire. Pourtant, lorsqu’on fait un saut dans le passé, on rencontre des hivers bien rudes, à l’instar de celui de 1879. Imaginez la Saône transformée en mer de glace… La vague de froid est si intense qu’elle plonge la capitale des Gaules presque à l’arrêt, avec un de ses fleuves pris dans les glaces, des ponts obstrués et des bateaux immobilisés. On vous raconte.

En décembre 1879, les températures glaciales s’installent durablement à Lyon

À partir du 2 décembre 1879, un froid glacial venu de Russie déferle sur la France, Lyon inclus, recouvert d’un épais manteau blanc. La pluie qui tombe par la suite transformera la neige en une couche de verglas, qui sera suivie d’une grande tempête de neige avec des rafales de vent pouvant atteindre jusqu’à 130 km/h sur certains territoires (rien que ça) !

Fenêtres obstruées, arbres qui s’écroulent sous le poids de la neige et de la glace, communications coupées… La ville et le pays semblent à l’arrêt. Ces conditions extrêmes feront même une victime à Lyon. Un article local de l’époque annonce -15,3 °C et, sur le reste du territoire, on descend à -24 °C au parc Montsouris et à -30 °C à Nancy.

La Saône se transforme en une immense mer de glace, avec des blocs de près de 12 mètres

C’est sans doute l’image la plus marquante de cet hiver 1879-1880 à Lyon : la Saône envahie par d’immenses blocs de glace. Ces accumulations de glace, de 6 mètres et jusqu’à 12 mètres d’épaisseur, apparaissent sur la Saône, de Lyon-Vaise à l’Île-Barbe. Le fleuve prend des allures de mer de glace, et le glacier, qui descend jusqu’au fond du lit de la Saône, finit par l’obstruer complètement.

Les Archives municipales de Lyon conservent notamment un rapport de l’ingénieur ordinaire du département du Rhône, M. Pasqueau, daté du 17 janvier 1880. Il évoque « un immense glacier qui ne ressemble en rien à ceux qui se sont produits sur les autres points de la Saône », constitué « de blocs qui, par leur couleur et forme, paraissent venir du Doubs, c’est-à-dire de plus de 200 kilomètres » !

En janvier 1880, la débâcle des glaces menace les ponts et perturbe la navigation

Après ce mois de décembre particulièrement glacial, un redoux se produit au début du mois de janvier 1880. Même pas le temps de dire « ouf », car le phénomène de la débâcle ne présage pas que du bon. Les blocs de glace commencent à se détacher, sont emportés par le courant et viennent s’accumuler contre les ponts, obstruant leurs arches et menaçant de les détruire. C’est le cas du pont des Invalides, à Paris.

À Lyon, on fait des pieds et des mains pour éviter de voir les ponts tomber en lambeaux. Dans son édition du 5 janvier 1880, le journal Le Progrès raconte les opérations menées pour tenter de dégager le pont de Serin. Une quarantaine de mariniers sont mobilisés pour retirer les pièces de bois coincées dans les glaces obstruant les arches. Certaines sont si difficiles à déplacer que les tentatives menées à l’aide de chevaux échouent, nécessitant de recourir à des opérations de minage pour les faire sauter !

Si les Lyonnais ont connu d’autres vagues de froid, notamment en 1938 et en 1956, cet hiver fut l’un des plus marquants par l’ampleur des glaces accumulées sur la Saône et les difficultés provoquées par leur débâcle. Une autre époque où voir la Saône transformée en véritable mer de glace fut une réalité pour les lyonnais, et d’autant plus difficile à imaginer à l’heure du réchauffement climatique !

Photo en Une : Photographie Jacques Garcin / Archives Municipales de Lyon