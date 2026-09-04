Les meilleurs lieux pour organiser un séminaire à Lyon

Une salle blanche, un vidéoprojecteur qui grésille, des chaises inconfortables empilées dans un coin… On connaît tous ce genre de séminaire. À Lyon, il existe (fort heureusement) une toute autre école. Entre salle de classe façon années 50, ou ancienne imprimerie, la ville cumule les lieux capables de transformer une réunion entre collègues, en moment dont on se souviendra. Sélection des meilleurs lieux pour organiser un séminaire à Lyon.

Le Collège Hôtel, pour un retour (chic) à l’école

Direction le Vieux-Lyon, où le Collège Hôtel a poussé le concept jusqu’au bout : ici, on ne réserve pas une « salle B », on réserve la « Salle de Classe », la « Salle des Professeurs » ou la « Bibliothèque ». Tableaux noirs, pupitres d’écoliers, mobilier chiné, ouvrages d’antan… Le décor donne un ton différent à chaque réunion.

Côté format, les espaces vont de 18 m² à à 85 m². Le lieu dispose également d’une belle terrasse de 250 m², offrant un cadre des plus verdoyants avec vue sur les ruelles du Vieux-Lyon. Et quand la journée de travail touche à sa fin, direction le Barãgones, le bar à cocktails attenant aux couleurs de l’Amérique latine et des Caraïbes.

Collège Hôtel

5 Place Saint-Paul, 69005 Lyon

Le Fort de Vaise, pour un séminaire retranché dans l’histoire

Dans le 9ème arrondissement, cet ancien ouvrage militaire du XIXe siècle veille toujours sur la ville. Construit dans le cadre du système de défense de Lyon, alors vulnérable sur le plan militaire, le Fort de Vaise domine la vallée de la Saône. De quoi troquer la salle de réunion grise contre des espaces en pierre et voûtés, et d’anciennes casemates, qui rappellent l’histoire de ce bâtiment au rôle alors stratégique.

Le lieu se divise en plusieurs espaces intérieurs modulables, ainsi qu’une terrasse panoramique de 400 m² donnant sur la Saône et la Basilique Notre-Dame de Fourvière. L’espace Tony Garnier est un espace privilégié pour les conférences, assemblées ou cocktails, tandis que l’espace Combet-Descombes est plus intimiste, et baigné de lumière naturelle. Les deux lieux communiquent directement avec des casemates, permettant de multiplier les ambiances au fil de la journée.

Fort de Vaise

27, Boulevard Antoine de Saint-Exupéry, 69009 Lyon

Le Causoir, la maison d’hôtes qui n’appartient qu’à vous

À deux pas de la gare Part-Dieu et des Halles Paul-Bocuse, Le Causoir est une maison d’hôtes entièrement dédiée aux entreprises. Installée dans une ancienne imprimerie du début du XXe siècle, ce loft intimiste sur 3 niveaux peut être intégralement privatisé pour accueillir des comités de direction, ateliers stratégiques, séminaires et autres temps de travail collectifs.

Le lieu dispose de 250 m² de surface totale, de 3 niveaux à explorer et de 8 salles pour travailler, pour un décor qui invite autant à la productivité qu’à décompresser, entre élégance et confidentialité.

Le Causoir Lyon

45 rue Barrier, 69006 Lyon

Classe rétro, forteresse historique ou imprimerie reconvertie : à Lyon, le séminaire d’entreprise n’a plus rien d’une corvée entre quatre murs blancs !

Photo en Une : Collège Hôtel