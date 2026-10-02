Les meilleures activités de team building à Lyon

Envie de fédérer vos coworkers ? Entre jeu de piste gourmand, construction géante, atelier culinaire ou rallye patrimonial, on vous a dégoté de belles idées de team building, chacune avec sa propre approche de la cohésion d’équipe. À vous de jouer !

Praline et Rosette, le jeu de piste gourmand

Son nom en dit long : Praline et Rosette a bien un lien avec la gourmandise, puisqu’il s’agit là de réaliser des food tours, à la découverte du patrimoine culinaire lyonnais. Partez déguster des merveilles sucrées, salées ou les deux, selon le tour choisi.

Il est également possible de personnaliser son food tour à l’occasion du team building, pour un délicieux moment culinaire passé à parcourir la ville en ponctuant la balade de généreuses haltes gourmandes. Une belle manière de faire découvrir le patrimoine culinaire local tout en resserrant les liens entre collaborateurs.

Praline et Rosette

Lieu : Lyon, selon le food tour choisi.

Durée : de 1 à 4 heures selon la formule.

Participants : de 4 à 25 personnes pour les jeux de piste gourmands.

Tarifs : sur devis.

Centre Kapla Lyon, la construction géante en équipe

Retour en enfance dans le 7e arrondissement, avec le Centre Kapla, qui mise sur des constructions géantes réalisées à partir de planchettes de bois en pin des Landes. Quoique, activité pas si facile puisqu’il s’agit là de faire preuve de stratégie et d’esprit d’équipe pour arriver à ses fins.

Les entreprises peuvent choisir entre deux formats : le Team Building Challenge Kapla®, qui transforme le jeu en défi individuel et collectif : à travers une série d’épreuves, chaque participant contribue à faire progresser son équipe. Ou bien le Team Building Creative Kapla®, qui, lui, mise sur la coopération : les participants construisent ensemble une œuvre géante autour d’un thème libre ou imposé.

Centre Kapla Lyon

Lieu : 40 rue Chevreul, 69007 Lyon.

Durée : personnalisable selon les besoins de l’entreprise.

Participants : personnalisable selon les besoins de l’entreprise.

Tarifs : sur demande.

Toque & Chic, l’atelier culinaire des Brotteaux

Installé dans le quartier des Brotteaux, Toque & Chic est un atelier culinaire indépendant existant depuis 2010. Corinne Gaillard, sa fondatrice, y partage son amour de la cuisine autour d’ateliers où règnent la créativité, le partage et le plaisir d’être ensemble.

Elle propose d’accueillir dans son atelier des groupes d’entreprise pour des sessions de cuisine collective, dans une ambiance conviviale accessible à tous les niveaux. Une activité pour échanger, créer et coopérer, dans un cadre intimiste, et bien sûr, se régaler !

Toque & Chic

Adresse : 24 rue Waldeck-Rousseau, 69006 Lyon.

Durée : personnalisable selon les besoins de l’entreprise.

Participants : personnalisable selon les besoins de l’entreprise.

Tarifs : sur demande.

ExploraLyon, le rallye pédestre autour du patrimoine lyonnais

Là encore, une manière originale pour souder vos équipes : ExploraLyon propose des team buildings ludiques et pédagogiques pour découvrir Lyon. Au programme : des défis, des questions et énigmes pour en apprendre un peu plus sur le patrimoine, et où la collaboration et la communication sont de mise !

Les animations sont personnalisées en fonction des besoins et peuvent réunir jusqu’à environ 50 participants, qui partent à la rencontre de lieux, de personnages et d’événements emblématiques de la ville, depuis l’époque gallo-romaine jusqu’à nos jours en passant par la Renaissance et l’époque moderne.

ExploraLyon

Lieu : Lyon, selon le parcours choisi.

Durée : environ 2 h 30.

Participants : de 10 à 50 personnes pour ce format.

Tarifs : sur devis.

Photo en Une : Adobe Stock / Davide Angelini