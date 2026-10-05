Racine Carrée rend la greffe capillaire haut de gamme plus accessible avec son nouveau centre à Lyon

En partenariat avec Racine Carrée Lyon

Racine Carrée, le centre spécialisé en greffe et traitements capillaires qui a déjà bousculé le marché à Paris, a inauguré en janvier 2026 son premier centre lyonnais au 46 rue Molière, dans le 6e arrondissement. Pendant longtemps, les Lyonnais souhaitant s’offrir une greffe capillaire de qualité n’avaient d’autre choix que de partir à l’étranger, d’opter pour des méthodes parfois vieillissantes ou de débourser des sommes trop élevées. Mais bonne nouvelle : c’est du passé. L’enseigne débarque à Lyon avec la même promesse de rendre la greffe capillaire haut de gamme plus accessible.

Un concept né à Paris

C’est en 2021 que le premier centre voit le jour, à Levallois-Perret, et s’impose rapidement comme un acteur de référence en Europe, spécialiste de la greffe et des traitements capillaires. Cela en proposant un parcours de formation sur mesure déployé auprès de l’ensemble des équipes pour une prise en charge optimale, un haut niveau de qualité et un suivi patient personnalisé sur plus de 12 mois.

Et un engagement : rendre ces soins haut de gamme plus accessibles en France en alliant innovation technique et expertise médicale. Car le centre se distingue par une activité entièrement dédiée à la greffe capillaire et aux implants de poils, sans proposer d’autres actes esthétiques. Résultat : plus de 5 000 patients satisfaits, et une réputation qui a fini par dépasser la région parisienne pour arriver, enfin, à Lyon.

400 m² dédiés au capillaire au coeur de Lyon

Inauguré en janvier 2026, le centre lyonnais s’est installé au 46 rue Molière, dans le 6e arrondissement. Avec ses 400 m², il dispose de cinq salles d’interventions et de deux salles de soins alliant modernité, confort et confidentialité. L’esthétique des lieux rompt délibérément avec l’image froide d’une clinique classique : on retrouve un espace pensé pour mettre à l’aise, avec une architecture contemporaine et soignée.

Le tout dans un environnement médical structuré, garant d’un haut niveau d’exigence et de qualité des soins. Car les équipes du centre lyonnais sont formées à Paris, assurant une continuité dans les protocoles, les techniques et les standards de qualité. Pas de différence de traitement selon la ville : ici, c’est le même niveau d’excellence, quel que soit le centre !

La greffe de cheveux : pour qui et pourquoi ?

Ce qui distingue Racine Carrée dans son positionnement, c’est sa manière de se penser comme le prolongement naturel du savoir-faire des coiffeurs. Là où le coiffeur connaît, entretient et sublime la chevelure au quotidien, Racine Carrée intervient quand les soins habituels atteignent leurs limites : quand la chute s’installe, que les zones clairsemées deviennent visibles, que les cheveux s’affinent et perdent en volume.

Si une majorité d’hommes est touchée par la chute de cheveux, elle est aussi une réalité pour de nombreuses femmes. Les causes sont multiples et les stades très variables : alopécie androgénétique, stress intense, pelade, agressions extérieures, maladie, fluctuations hormonales, carences… Chaque patient nécessite un accompagnement sur mesure, et c’est précisément la promesse du centre Racine Carrée à Lyon.

Quelle technique pour la greffe capillaire ?

La greffe capillaire FUE (Follicular Unit Extraction), quand elle est indiquée, est aujourd’hui la technique la plus avancée pour restaurer la densité des cheveux. Le principe : une extraction puis une implantation des greffons, unité folliculaire par unité folliculaire. Chaque greffon est implanté avec précision, de manière à respecter l’orientation naturelle du cheveu.

Selon la situation du patient, deux instruments peuvent être utilisés : la lame Saphir ou le stylet Choi. La FUE ne laisse pas de cicatrice visible, et les premiers cheveux repoussent à partir de 3 mois après la greffe. Au bout de 6 mois, au moins 50 % des nouveaux cheveux ont repoussé, et les résultats définitifs sont visibles à partir du 12e mois.

Traitements capillaires à Lyon : mésothérapie, PRP, exosomes et plus

Mais tout le monde n’a pas besoin d’une greffe, et les praticiens de Racine Carrée maîtrisent un ensemble de traitements pour cibler les autres besoins de votre future crinière. On retrouve notamment :

La mésothérapie capillaire : des micro-injections d’un cocktail d’acide hyaluronique et de vitamines directement dans le derme, idéales pour les pertes de cheveux passagères.

Les facteurs de croissance PRP : isolement des composants du sang possédant des vertus coagulantes et régénératrices, réinjectés dans le cuir chevelu à l’aide d’un stylet de mésothérapie.

Les exosomes : messagers cellulaires de la repousse qui libèrent des signaux afin de maintenir les follicules pileux en phase de croissance.

La mésogreffe thérapeutique : permet aux cellules de s’auto-renouveler pour régénérer le cuir chevelu en profondeur.

La luminothérapie : différentes longueurs d’onde pour stimuler l’ensemble du cuir chevelu de manière non invasive.

La tricopigmentation : injection de pigments médicaux biodégradables dans le cuir chevelu pour simuler la présence de cheveux.

Greffe de barbe et de sourcils : on pense aussi aux détails

Si le centre Racine Carrée de Lyon a de nombreuses solutions pour votre chevelure, il ne s’y limite pas. Le centre lyonnais propose également des greffes de barbe et de sourcils, deux spécialités qui gagnent en popularité, et pour cause. Grâce à la technique FUE, la greffe de barbe permet d’obtenir une barbe dense et harmonieuse, avec une ligne proprement dessinée.

Côté sourcils, hommes comme femmes trouvent chez Racine Carrée la possibilité de retrouver le regard qu’ils souhaitent. Les médecins dessinent chaque sourcil avec une précision méticuleuse, en tenant compte de la morphologie du visage et des désirs du patient.

Un accompagnement sur 12 mois et des tarifs accessibles

Ce qui distingue Racine Carrée dans un secteur où le suivi post-opératoire n’est pas toujours de mise, c’est la rigueur de son accompagnement dans la durée. Le parcours patient ne s’arrête pas à la sortie du bloc. Dès les premiers échanges, une relation de suivi s’instaure. Après l’intervention, trois consultations de suivi post-greffe sont planifiées, et les équipes médicales restent disponibles à tout moment. Une expérience humaine, personnelle et sur mesure.

Et le prix ? Chez Racine Carrée la question est vite répondue, puisque les tarifs sont publics et transparents. Greffes ou traitements, des formules sont pré-établies dès 2 000 €, selon le nombre de greffons nécessaires ou les méthodes utilisées. Tout démarre par une consultation de diagnostic à 60 €, qui permettra de poser un diagnostic sur mesure et de définir le scénario de soin le plus adapté.

Infos pratiques

Adresse : Centre Racine Carrée Lyon, 46 rue Molière, 69006 Lyon.

Horaires : du lundi au samedi, de 8 h 30 à 19 h 30.

Accès : métro ligne A — stations Foch ou Cordeliers.

Téléphone : 04 83 43 20 20.

Plus d’informations : centre-racine2.com

Photo en Une : © Racine Carrée Lyon