Quatre salons gourmands à découvrir autour de Lyon en novembre

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Rencontrer des producteurs, goûter leurs spécialités et dénicher quelques bonnes bouteilles pour les fêtes… En novembre, les environs de Lyon accueillent plusieurs salons consacrés aux vins et aux produits du terroir. De La Tour-de-Salvagny à Grigny-sur-Rhône, voici quatre rendez-vous pour faire ses emplettes gourmandes et échanger avec les exposants.

Mer & Vigne, pour remplir son panier auprès des producteurs

En partenariat avec Mer & Vigne

Huîtres, fromages fermiers, charcuteries, chocolats et bonnes bouteilles : Mer & Vigne réunit 91 exposants du 6 au 9 novembre 2026, à La Palmeraie de La Tour-de-Salvagny, pour sa 29e édition automnale. Parmi les spécialités à découvrir : les ravioles de la Mère Maury, les rocamadours de la Ferme Chapelle, les conserves de la Compagnie Bretonne ou les chocolats de la Maison Dufoux. De quoi préparer quelques belles tablées et commencer ses achats gourmands pour les fêtes !

Plus de 80 % des exposants travaillent en circuit court, avec une place importante donnée aux échanges avec les producteurs et artisans. Côté vins, la promenade mène du Beaujolais à la Bourgogne, en passant par la vallée du Rhône, l’Alsace ou le Sud-Ouest. L’occasion de découvrir des appellations et de demander conseil avant de choisir ses bouteilles. On peut aussi s’installer pour déjeuner ou dîner avec huîtres, fish and chips, grillades ou encore crêpes au menu. Pratique pour les achats, le Drive-Wine gratuit permet de récupérer ses bouteilles en voiture au parking. Et l’invitation à télécharger sur le site offre l’entrée pour deux personnes !

Mer & Vigne – La Palmeraie

Route de Lozanne, 69890 La Tour-de-Salvagny

Du 6 au 9 novembre 2026

Vendredi : 11h–22h ; samedi : 10h–22h ; dimanche : 10h–20h ; lundi : 10h–19h. Restauration prolongée d’une heure vendredi et samedi.

Entrée gratuite sur invitation pour deux ; sinon 3 € par personne. Gratuit pour les moins de 18 ans.

Parking gratuit et accès PMR.

Vins & Saveurs à Albigny-sur-Saône, pour faire ses emplettes gourmandes

Les 7 et 8 novembre, le Salon Vins & Saveurs revient à l’Espace Henri Saint-Pierre d’Albigny-sur-Saône pour sa 14e édition. Organisé par le Judo Club de la commune, il rassemble des exposants venus présenter leurs vins et leurs spécialités de différentes régions françaises. On peut bien sûr déguster avant d’acheter, discuter avec les producteurs.

Un espace de restauration permet de faire une pause entre deux stands. Les jeunes judokas participent eux aussi au week-end, notamment en aidant les visiteurs à porter leurs achats. Et une tombola propose de remporter, toutes les heures, un lot offert par les exposants. L’entrée coûte 3€, avec un verre gravé du salon offert.

Salon Vins & Saveurs – Espace Henri Saint-Pierre

16 avenue Henri-Saint-Pierre, 69250 Albigny-sur-Saône

Les 7 et 8 novembre 2026

Samedi : 10h–19h ; dimanche : 10h–18h

Entrée : 3 €, verre gravé offert

Épicuvin à Caluire, pour découvrir des vins et des spécialités portugaises

Un nouveau salon fait son arrivée à Caluire-et-Cuire ! Épicuvin organise sa toute première édition les 21 et 22 novembre, avec une trentaine de vignerons et plusieurs stands consacrés aux spécialités gourmandes. Le Portugal est à l’honneur : un vigneron et un traiteur portugais seront présents pour faire découvrir leurs produits, aux côtés des domaines français. On pourra déguster, acheter directement auprès des exposants et se restaurer sur place.

Des masterclass œnologiques sont également annoncées pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances et s’exercer à la dégustation. Le salon est porté par le Rotary Club Lyon-Caluire : ses bénéfices contribueront aux actions solidaires de l’association, notamment contre le cancer pédiatrique et en soutien aux femmes victimes de violences. L’entrée est libre, ce qui permet aussi de venir simplement faire un tour et rencontrer les exposants.

Épicuvin – Salle des fêtes de Caluire

1 avenue Barthélémy-Thimonnier, 69300 Caluire-et-Cuire

Les 21 et 22 novembre 2026

Samedi : 10h–19h ; dimanche : 10h–18h

Entrée gratuite ; modalités des masterclass à consulter auprès de l’organisateur

À Grigny-sur-Rhône, un salon gourmand et solidaire

À Grigny-sur-Rhône, le dernier week-end de novembre sera consacré aux vins et aux produits du terroir. Une quarantaine de propriétaires-récoltants venus de toute la France sont annoncés au centre Édouard-Brenot les 28 et 29 novembre. Le principe est simple : rencontrer les exposants, goûter leurs produits et acheter sur place. À quelques semaines de Noël, c’est l’occasion de choisir ses bouteilles en prenant le temps de demander conseil.

On pourra prolonger la visite autour d’un déjeuner, avec notamment un bar à huîtres, puis parcourir les stands de la librairie et de l’artisanat burkinabé. Cette présence s’explique par l’histoire du salon : organisé par le comité de jumelage Grigny-Koupéla, il reverse ses bénéfices à des projets de développement dans cette ville du Burkina Faso. Une collecte de bouchons de liège au profit de France Cancer est également prévue : pensez à mettre les vôtres de côté avant de venir !

Salon des Vins et Produits du Terroir – Centre Édouard-Brenot

Rue Waldeck-Rousseau, 69520 Grigny-sur-Rhône

Les 28 et 29 novembre 2026

Samedi : 10h–19h ; dimanche : 10h–18h

Entrée : 6 €

Accès adapté aux personnes à mobilité réduite

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