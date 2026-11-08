Le Théâtre des Célestins à Lyon fait peau neuve : trois ans de travaux pour restaurer ce monument historique

Que ce soit pour une sortie culturelle quotidienne ou exceptionnelle, les Lyonnaises et les Lyonnais connaissent bien le Théâtre des Célestins. Alors soyez prêts car cette année, ce dernier se refait une beauté ! Depuis le 19 octobre 2026, la Ville de Lyon a lancé la restauration de ce monument historique de la place des Célestins, dans le 2e arrondissement. Toitures, fenêtres, façades : le chantier court en trois phases jusqu’au premier trimestre 2029. Bonne nouvelle, le rideau ne tombe pas : spectacles, rencontres avec les artistes et programmation sont maintenus, et les accès restent ouverts au public.

Un théâtre qui a connu plus d’un feu

Vous qui le connaissez pour ses événements culturels, êtes-vous au fait de l’histoire du monument ? Car avant d’être un théâtre, le lieu était bel et bien un couvent, le couvent des Célestins, fondé en 1407 sur les bords de Saône. Les religieux y édifient une abbaye et une église, qui connaîtra pas moins de 3 incendies !

Après la disparition du couvent à la suite du percement des rues Charles-Dullin et Gaspard-André, en 1792, le Théâtre des Variétés ouvre ses portes. Il part en fumée en 1871… La Ville confie alors sa reconstruction à l’architecte lyonnais Gaspard André, et les Célestins sont inaugurés en 1877. Trois ans plus tard, en 1880, nouvel incendie. Le théâtre est reconstruit à l’identique par l’architecte et rouvre en 1881. Il est finalement inscrit aux Monuments historiques en 1997 et est entièrement rénové entre 2003 et 2005, et depuis, plus d’incendie !

Une nouvelle toiture en cuivre pour les Célestins

Depuis le 19 octobre 2016, la Ville de Lyon mène tout un programme de travaux pour restaurer les toitures, les menuiseries extérieures et certaines parties des façades. On ne la voit presque pas depuis la place, et pourtant la toiture est l’une des pièces maîtresses du bâtiment. Reconstruite par Gaspard André en 1880-1881, elle va être révisée : tuiles vernissées remises en état, couvertures en cuivre et éléments métalliques restaurés. Seule vraie nouveauté, le zinc de la partie centrale cède la place au cuivre.

La Ville y voit un gage de durabilité et un clin d’œil aux grands édifices de la fin du XIXe siècle, comme l’Opéra Garnier, le Grand Palais ou le Petit Palais, tout en s’inscrivant dans la tradition des grands édifices patrimoniaux français.

130 fenêtres passées au crible et des façades bientôt rénovées

Côté menuiseries, environ 130 fenêtres sont concernées, dont beaucoup datent de la construction du théâtre. Chacune est examinée une à une : ce qui peut être gardé est restauré, ce qui est trop abîmé est réparé ou remplacé selon le modèle ancien. À la clé, une meilleure étanchéité et un meilleur confort thermique.

Les équipes prévoient aussi de traiter les fissures des façades, de renforcer le balcon nord et de poser des mains courantes sur l’escalier central pour faciliter l’accès au théâtre. Le chantier avance côté par côté : place des Célestins d’abord, puis rue Gaspard-André, et enfin rue Charles-Dullin.

Au total, l’opération coûte 3 330 000 euros, financés par la Ville de Lyon avec le soutien de l’État (DRAC) à hauteur de 500 000 euros. Pour Philomène Récamier, adjointe à la Culture, la Ville « écrit aujourd’hui une nouvelle page » de l’histoire des Célestins.

Photo en une : Franck Chapolard

Théâtre des Célestins

Adresse : place des Célestins, Lyon 2e.

Dates des travaux : du 19 octobre 2026 au premier trimestre 2029.

Accès : théâtre ouvert au public pendant toute la durée du chantier. Spectacles et rencontres avec les artistes maintenus.

Horaires et tarifs : selon la programmation.