Cinq adresses pour voir du stand-up à Marseille

À Marseille, le stand-up ne joue plus en marge. Depuis quelques années, les scènes se multiplient, les plateaux tournent et un vrai public s’installe. Entre lieux installés et nouvelles adresses, une génération d’humoristes fait vivre la ville presque tous les soirs. Tour d’horizon de cinq spots où tout se passe vraiment. Même si des soirées comedy club sont aujourd’hui organisées très régulièrement dans différents bars ou restaurants de la ville.

Le Vig’s

Ouvert début 2025 sur le Vieux-Port, le Vig’s s’inscrit tout de suite dans le cœur du circuit. Pensé avec Gad Elmaleh comme directeur artistique, le lieu mélange bar, restaurant et salle de spectacle sur plusieurs niveaux. À l’étage, une salle d’une centaine de places permet un rapport direct avec le public. La programmation repose sur des plateaux réguliers, où se croisent jeunes humoristes et artistes déjà installés. Le Vig’s fonctionne comme un point de passage : on y teste, on y rode, on y revient. L’idée est simple, créer un espace où les humoristes peuvent jouer souvent. Et ça change tout dans une ville où la scène s’accélère.

Voir cette publication sur Instagram 1,636 likes, 26 comments – levigsmarseille le March 20, 2026: "La nature est merveilleuse … @bosso_patrick au Vig's 🔥 Lien vers la billetterie en bio 🎟️

___________________ 15 Quai de Rive Neuve

13007 Marseille Le VIG’S Comedy Club, Comedy Club & restaurant sur le Vieux-Port de Marseille, est …

Le Vig’s

15 Quai de Rive Neuve, 13001 Marseille

Du lundi au dimanche de 16h à 2h.

Garage Comedy Club

Installé dans le 6e arrondissement, le Garage est l’un des piliers du stand-up local. Ouvert en 2021, il s’est imposé comme un lieu entièrement dédié à cette pratique, avec des spectacles plusieurs soirs par semaine. Le principe reste fidèle à l’esprit comedy club : plusieurs humoristes se succèdent sur scène, dans des formats courts. Le lieu accueille aussi bien des débutants que des artistes confirmés, ce qui en fait un espace de travail permanent. C’est ici que beaucoup font leurs armes. Une scène régulière, un public habitué, et une énergie qui pousse à écrire, tester, ajuster.

Voir cette publication sur Instagram Avec @rayanezer_, personne n’est à l’abri d’une vanne.

Pas même les influenceurs installés à Dubaï. 😂 Les Zgegs de l’info, c’est vos humoristes préférés qui décryptent l’actualité avec humour. 🗓️Tous les mardis

🕙20h

📍Garage Comedy – Marseille

⛓️‍💥Billetterie en bio ! #comedyclub #standup #humo…

Garage Comedy Club

15 Rue des 3 Frères Barthélémy, 13006 Marseille

Mardi de 20h à 23h, mercredi et jeudi de 18h30 à 23h30, vendredi de 18h à 23h30, samedi de 17h30 à 23h30 et dimanche de 14h à 23h30.

Marseille Comedy Club

Plus récent mais déjà structurant, le Marseille Comedy Club se présente comme une « maison du stand-up ». Grâce à ses trois salles, il propose une programmation hebdomadaire dense et éclectique. Open mic, plateaux, soirées thématiques : le lieu fonctionne souvent en continu du mardi au dimanche. Chaque semaine, artistes émergents et noms confirmés s’y croisent devant un public nombreux. Avec ses deux scènes et son rythme soutenu, il joue un rôle central. C’est un endroit où l’on peut voir l’évolution rapide d’un humoriste, parfois d’une semaine à l’autre.

Voir cette publication sur Instagram Méchante réforme non ? 🏖️ @solanebouilland fera 30 minutes de blagues avec @aguirralex dans ✨Chipies 🍭

📆 Vendredi 17 avril à 19h30

📍59 rue de Rome, Marseille 🎟️🔗 Billetterie en bio #villedemarseille #marseillecity #marseillemaville #humourmarseille #standup".

Marseille Comedy Club 59 Rue de Rome, 13001 Marseille

Ouverture selon la programmation.

Le Quai du Rire – Comédie Club Vieux Port

Avant même la vague actuelle, le Quai du Rire posait déjà les bases. Né dans les années 90, ce café-théâtre du Vieux-Port a longtemps servi de tremplin à des humoristes aujourd’hui installés. Aujourd’hui encore, la salle propose des plateaux réguliers et des scènes ouvertes. Elle reste un passage important pour celles et ceux qui veulent jouer devant un public varié. Son rôle est clair : transmettre. Entre anciens et nouveaux, le lien se fait ici, dans une salle à taille humaine où l’on vient autant pour découvrir que pour tester.

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Le Quai du Rire

16 Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille

Ouverture selon la programmation.

L’Art Dû

À deux pas du Cours Julien, L’Art Dû complète le tableau avec une approche différente. Le lieu accueille du théâtre, de l’impro et du stand-up, notamment à travers ses soirées dédiées comme « La Pilule ». C’est un espace où les disciplines se croisent. Les humoristes y passent pour travailler leur présence, leur rythme, parfois autrement que dans un format classique de comedy club. Moins formaté, plus ouvert, L’Art Dû participe à cette dynamique en offrant une autre manière de monter sur scène.

Voir cette publication sur Instagram lartdutheatre le November 24, 2025: "L’Art Dû, ce week-end c’était ça 🔥🤩 Des spectacles & des soirées comme on les aime… #spectacle #standup #marseille #théâtre #humoriste #comedyclub".

L’Art Dû

83 Rue Marengo, 13006 Marseille

Ouverture selon la programmation.