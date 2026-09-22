Un défilé de mode inédit va investir les spectaculaires Carrières des Lumières

Le 3 octobre 2026, les monumentales Carrières des Lumières des Baux-de-Provence vont changer de décor le temps d’une soirée. Pour la première fois dans l’histoire du site, un défilé de mode ouvert au public va prendre possession de ces anciennes carrières transformées en immense écrin artistique. Mode indépendante, danse, live painting et DJ set seront au programme !

Un défilé inédit dans les Carrières des Lumières

On connaît surtout les Carrières des Lumières pour leurs impressionnantes expositions numériques projetées sur les immenses parois de pierre. Mais le samedi 3 octobre, c’est un tout autre spectacle qui attend les visiteurs. L’association ETHEREA y organisera la deuxième édition de son événement consacré à la jeune création, avec une particularité : il s’agira du tout premier défilé de mode ouvert au public organisé dans l’histoire du lieu. Une scénographie qui promet d’être assez spectaculaire : mannequins, artistes et danseurs évolueront au cœur de ce décor minéral emblématique des Baux-de-Provence. Plus de 600 spectateurs sont attendus pour cette soirée, après une première édition organisée en 2025 au Château de Forbin à Marseille, qui avait réuni plus de 400 personnes.

Mode, danse et live painting au programme

Et il ne s’agira pas uniquement d’assister à un défilé. ETHEREA souhaite faire dialoguer plusieurs disciplines artistiques au cours de la même soirée. Une dizaine de créateurs indépendants présenteront leurs pièces, tandis que la Youth Company d’Arles proposera une performance de danse sous la direction artistique de Norton Ramos Fantinel. Le public pourra également découvrir une exposition et assister à une séance de live painting de l’artiste François Noël, parrain de l’association. Un DJ set viendra enfin prolonger la soirée après le show. L’ensemble a été pensé comme une expérience immersive où mode, art contemporain, danse, musique et scénographie se rencontrent plutôt que comme un défilé traditionnel.

Mettre en lumière les jeunes créateurs

Derrière cette soirée se trouve ETHEREA, une association culturelle et artistique portée par une jeune équipe de bénévoles. Son objectif est notamment d’offrir davantage de visibilité aux créateurs émergents et aux marques indépendantes, en organisant des événements dans des lieux patrimoniaux ou emblématiques. L’association met également en avant la slow fashion, l’artisanat et une création plus responsable. Après Marseille en 2025, cette deuxième édition prend donc une tout autre dimension en investissant l’un des sites les plus impressionnants de Provence. Et entre les immenses parois calcaires des Carrières, les créations présentées devraient bénéficier d’un décor difficile à égaler.

ETHEREA 2

Carrières des Lumières, route des Carrières 13520 Les Baux-de-Provence

Samedi 3 octobre 2026 de 20h à 00h15

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