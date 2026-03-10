Pendant trois jours, Marseille va vivre sa toute première édition de Sirha Méditerranée

Du 15 au 17 mars 2026, le Parc Chanot de Marseille accueille la première édition de Sirha Méditerranée, un événement professionnel qui s’annonce déjà comme un rendez-vous incontournable du food & lifestyle dans le Sud de la France. Organisé par GL events, ce salon s’intègre à l’écosystème Sirha Food, déjà bien établi avec le Sirha Lyon et Sirha Bake & Snack. Avec 290 exposants et marques répartis sur 3 000 m², le salon couvre sept secteurs clés : produits alimentaires, épicerie fine, boulangerie et snacking, boissons, équipements de cuisine, solutions digitales, et lifestyle indoor-outdoor. Avec au centre de la table, forcément, la cuisine méditerranéenne.

La sélection du Bocuse d’Or Europe

L’un des temps forts de Sirha Méditerranée sera la sélection Europe du Bocuse d’Or, qui se déroulera les 15 et 16 mars. Pour la première fois en France, 20 équipes européennes s’affronteront autour de produits emblématiques de la Méditerranée, tels que le grondin rouge, le pois chiche, l’artichaut violet ou encore l’oursin. Sous la présidence d’honneur de Gérald Passédat, chef triplement étoilé du Petit Nice, les candidats devront démontrer leur créativité et leur maîtrise technique lors d’épreuves exigeantes de 5h30. Les 10 meilleures équipes se qualifieront pour la finale mondiale du Bocuse d’Or, qui se tiendra à Lyon en janvier 2027.

Un foodcourt pour une expérience immersive

Le salon intégrera également un foodcourt dans l’espace extérieur du Parc Chanot, où les visiteurs pourront déguster des créations culinaires signées par des chefs marseillais et des food trucks locaux. Parmi les enseignes présentes, on retrouve Gé, Ephrem, L’Emporte-Pâtés, Les Grandes Carrioles, Les Grandes Tables, Michel by AM, ainsi que des bars installés par Ricard, Lillet et Château Sainte-Marguerite. Et parce que les organisateurs du Sirha Méditerranée ne font pas les choses à moitié, un terrain de pétanque sera également accessible dans cet espace.

Des talks et masterclasses

Le Forum proposera plus de 30 masterclasses & talks, animés par des chefs et experts de renom. Ils se pencheront notamment sur l’innovation en restauration, la digitalisation des services, le sourcing durable ou encore l’évolution des modèles économiques. En marge des temps forts, le salon proposera des animations variées : démonstrations culinaires, rencontres avec des producteurs locaux, et présentations de start-up innovantes. Pour cette édition marseillaise, les rencontres Regard Croisé viendront en outre interroger sur la pratique des métiers de la gastronomie dans la cité phocéenne avec des thèmes comme Sourcing made in Marseille, S’installer à Marseille, Travailler en périphérie de Marseille. Des masterclasses seront également dispensées durant tout le salon, avec notamment la star de la pâtisserie et MOF 2018, Mickaël Martinez, le chef turc Musa Dağdeviren ou encore le local de l’étape, l’indétrônable Alexandre Mazzia.

Sirha Méditerrannée

Marseille Chanot – Parc des Expositions & Palais des congrès. Hall 1 – Palais des événements. Rond Point du Prado, 13008 Marseille

Dimanche de 9h30 à 18h30, lundi de 9h30 à 18h30 et mardi de 9h30 à 17h30.

Tarifs : le pass Sirha à 25 euros, le pass Sirha & Bocuse d’or à 35 euros et le pass VIP à 60 euros

Billetterie juste ici

Photo de couverture : Sirha Food Méditerranée © NicolasReynaud