TOP 5 des escapades en train ZOU! à faire depuis Marseille

En partenariat avec TER SUD

Depuis Marseille, les possibilités d’escapades en train ZOU ! sont nombreuses. Pour vivre la Provence autrement qu’en voiture, permettez-vous ces voyages à grande vitesse. À bord des TER ZOU ! vous serez tout confort : rangements pour bagages et pour vélos, toilettes, places assises à quatre ou en binôme. Surtout, vous pourrez profiter du confort optimal de la climatisation, un indispensable lors des périodes de fortes chaleurs. Alors, si vous êtes prêts et bien installés, voici notre TOP 5 des escapades immanquables en train ZOU ! depuis Marseille.

1 – La ville où le théâtre est roi, Avignon

Depuis la gare de Marseille-Saint-Charles, vous n’êtes qu’à 1h20 d’Avignon Centre. Ajoutez à cela que le pass Provence-Alpes n’est qu’à 30 €, soit 17.50 € par personne pour deux voyageurs. À ce prix, vous arriverez au cœur d’une ville historique où vous aurez la chance de pouvoir visiter l’incroyable Palais des Papes. Ce monument mythique du Moyen Âge est un trésor inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Bien évidemment, on vous recommande de vous y rendre lorsque le très célèbre Festival d’Avignon a lieu ! Si vous préférez le calme, rendez-vous au jardin du rocher des Dom, où vous pourrez vous reposer au bord de l’eau et admirer le panorama unique qu’offre Avignon sur le Mont Ventoux ! On vous conseille le restaurant « C’est la vie » au 37 Rue de la Saraillerie. Cette adresse méditerranéenne est LA meilleure niveau qualité/prix. Avant de repartir, vous pourrez dégoter un souvenir au cœur de l’adorable salon de thé « Le gang des étoiles » au 35 bis Rue de la Bonneterie ! Votre escapade sera à taille humaine, et vous pourrez revenir à Marseille en fin de journée avec des souvenirs plein la tête.

Avignon, 84007

2-Une ville qui ne dort jamais : Montpellier

Certains trains ZOU ! font escale à Avignon avant d’arriver dans la ville surnommée « Lo Clapàs ». Pour arriver à Montpellier, vous aurez donc 2h58 de trajet. Sinon, comptez seulement 2H de TER ! Nos Marseillais citadins ne seront pas déçus : vous arriverez dans une ville dynamique et étudiante, où l’histoire rencontre la modernité. Près de la fameuse Place de la Comédie, vous pourrez profiter d’espaces arborés qui vous feront ressentir toute l’énergie de la ville. Bien sûr, on vous encourage grandement à visiter le quartier de l’écusson : c’est ici que le cœur de Montpellier bat. Il s’agit du quartier historique de la ville, où les petites ruelles regorgent d’échoppes et de cafés cachés. Montpellier est une ville qui plaira à nos photographes en herbe, et aussi à nos aventuriers. À seulement 40 minutes en voiture, vous trouverez les gorges de l’Hérault pour piquer une tête avant de reprendre votre train ZOU ! direction Marseille.

Montpellier, 34000

3-Immersion dans un Van Gogh : Arles

Arles est une vraie pépite provençale, encore plus lorsqu’on sait qu’elle se trouve à seulement 1h de Marseille en train ZOU ! Cette ville historique pleine de charme à accueilli Vincent Van Gogh lors de ses années d’errance où il fuyait le tumulte parisien. Sur les bords du Rhône, vous vous retrouverez littéralement au cœur d’un tableau vivant. Vous pourrez d’ailleurs visiter la Fondation Van Gogh au 35 ter, rue du Docteur-Fanton. Bien sûr, prenez aussi de la hauteur en visitant les arènes d’Arles, qui n’ont pas perdu de leur superbe ! Si vous voulez vous régaler avant de repartir en fin de journée avec ZOU !, nous vous conseillons de réserver chez Oboulaba. Ce restaurant arlésien vous enchantera à petit prix, avec des recettes végétariennes et respectueuses de l’environnement. Grand bonus : vous pourrez manger en terrasse, juste en face des arènes.

Arles, 13004

4-Rendez-vous au cœur de « la Rome française » : Nîmes

Encore une fois, le Pass Provence ZOU ! vous ravira avec un arrêt à Nîmes, aussi nommée « La Rome française ». À seulement 1h15 de la cité phocéenne, vous admirerez les constructions romaines les mieux conservées du monde. Après les arènes d’Arles, vous vivrez un nouveau voyage dans le temps qui vaudra le détour. Surtout : ne manquez pas la Maison Carrée, qui a été édifiée au Ier siècle : il s’agit d’un temple romain exceptionnel inscrit lui aussi au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2023. Pour voir un peu de verdure, on vous encourage à déambuler au cœur des Jardins de la Fontaine créés au XVIIIe siècle autour d’une source déjà sacrée à l’époque romaine. Enfin, pour une pause gourmande, rendez-vous à la Pie qui Couette au 25 rue de l’Étoile où une cuisine faite maison et réconfortante vous comblera avant de repartir à Marseille, grâce à ZOU !

Nîmes, 30189

5-La perle de la Haute-Provence : Sisteron

En train ZOU !, vous n’êtes qu’à 2h des portes de la montagne avec l’incroyable Sisteron. Ce village médiéval à flanc de falaise est idéal, car sa gare n’est qu’à quelques minutes du cœur historique. Et c’est bel et bien au cœur du village que vous pourrez découvrir la citadelle de Sisteron, perchée sur un éperon rocheux. Notez qu’elle a été remaniée par ni plus, ni moins, que Vauban ! Vous pourrez aussi admirer le cours de la fameuse Durance qui, plus loin, se déverse dans le célèbre lac de Serre-Ponçon. La vieille ville de Sisteron est aussi un véritable bijou, où chaque petite place vous émerveillera. Si vous voulez quitter Marseille le temps d’une journée pour la tranquillité d’un petit village, vous serez enchantés ! Bien sûr, ne repartez pas à bord de votre train ZOU ! avant d’avoir photographié l’incroyable rocher de la Baume ; emblème du village.

Sisteron, 04200

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Photo à la une : Sisteron, la perle de la Haute-Provence à seulement 2h de Marseille avec ZOU ! © AdobeStock Heiwa