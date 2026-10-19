48H à Genève, entre découvertes gustatives et activités autour du Lac Léman

Elle est superbement organisée autour du lac Léman et idéale pour se balader à n’importe quel moment de l’année, la ville de Genève nous a charmé lors d’un séjour hors de Paris. À seulement 3h en train de la capitale, elle offre une vraie parenthèse reposante, raconte des histoires passionnantes et renferme des bonnes adresses à tous les coins de rues. On vous raconte notre séjour !

Une ville à l’histoire riche

À l’occasion de Pop in the City, un événement à destination des femmes qui se déroule dans plusieurs villes d’Europe, on a pu arpenter Genève sans rien connaître de la ville suisse. La meilleure manière de la découvrir sous un angle historique et un peu lifestyle ? Un tour en tuktuk avec Carlos, qui nous emmène sur un itinéraire longeant le lac Léman, la vieille ville et le quartier animé de Carouge, tout en nous proposant de déguster un apéritif pour un petit supplément. On passe alors devant les arcades de l’Ancien Arsenal, dont les canons historiques sont exposés sous le portique. Ils font écho à la Fête de l’Escalade (la victoire de la République de Genève contre l’assaut des troupes du duc Charles-Emmanuel Ier de Savoie), que les Genevois commémorent chaque année. Ou devant la statue de l’impératrice Elisabeth d’Autriche, alias Sissi, qui a rendu son dernier souffle à Genève, assassinée le 10 septembre 1898. Impossible également de rater le jet d’eau, symbole emblématique de la ville, projetant de l’eau à 140 mètres de hauteur au milieu du lac. Ou encore Le Mur des Réformateurs, monument érigé dans le parc des Bastions en l’honneur des figures majeures de la Réforme protestante (Calvin, Farel, Bèze, Knox).

Des spots et des bonnes adresses

On a posé nos valises à l’hôtel D Genève, un hôtel idéalement placé au coeur de la ville, à deux pas du lac et de la gare Cornavin. Il offre un cadre exceptionnel, chic et épuré, pour un séjour aux petits oignons. Son aspect raffiné et serein a pu être rendu par l’architecte d’intérieur Sybille de Margerie. On y trouve une salle de fitness avec les dernières technologies et un petit-déjeuner en buffet avec d’excellents produits. Si vous aimez marcher, la ville se visite très bien à pied depuis l’hôtel, et le lac est même très agréable à longer pour aller d’un point A à un point B.

Côté activités, on a adoré commencer la journée avec un footing le long du lac dans le parc de Mon Repos. Celui-ci offre des panoramas majestueux sur le lac, la ville et les montagnes. Puis petite baignade sur le retour, dans l’une des piscines aménagées dans le lac, en accès libre, que les Genevois adorent fréquenter pour faire des longueurs. Ensuite, direction la Wood Friperie pour faire des emplettes dans le quartier de Plainpalais, non loin du marché aux puces. On y fait des trouvailles des années 70 à 2000, et les stocks sont régulièrement renouvelés. Si vous allez à Genève pendant les beaux jours, on vous conseille de faire un tour du côté de Tropical Center, pour louer un paddle, plonger de 5 ou 10 mètres, ou encore boire un cocktail dans le bar adjacent. En redescendant vers le centre-ville, arrêtez-vous pour piquer une tête via l’une des plages de galets du lac.

Et parce qu’une escapade ne serait pas grand chose sans ses adresses gourmandes, venez tester les spécialités de Genève comme la fondue ou la raclette dans un restaurant typique. Edelweiss propose une cuisine de montagne dans un esprit chalet, pour déguster du fromage à tous les moments de l’année. Vous aurez peut-être même la chance, comme nous, d’assister à une démonstration de cor des Alpes, cet interminable instrument emblématique de la Suisse. Ensuite, gros coup de coeur pour le restaurant Eaux vives, qui semble flotter sur l’eau, et s’ouvrir sur l’horizon. On y déguste des plats faits maison excellemment réalisés, et surtout plus gourmands les uns que les autres. Mention spéciale pour la soupe de fraises en dessert ! Enfin, ne passez pas par Genève sans goûter les chocolats locaux, autre spécialité de la ville. Pour cela, la Bonbonnière vous réglera de ses déclinaisons aux goûts incomparables.