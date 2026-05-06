Arc de Triomphe : et s’il devenait le Monument préféré des Français ?

L’Arc de Triomphe figure parmi les deux monuments sélectionnés cette année pour représenter la région Île-de-France dans l’émission « Le Monument préféré des Français » sur France 3. Ce monument emblématique de Paris où les Français célèbrent spontanément leurs succès, comme les soirs de victoire de Coupe du monde de football, et symbole du recueillement national. À l’occasion des commémorations du 8 mai, la flamme du Soldat inconnu y sera de nouveau ravivée en hommage aux soldats tombés pour la France.

Trente ans pour bâtir un symbole

De retour à Paris après la victoire d’Austerlitz, Napoléon Ier ordonne dès 1806 la construction d’un arc de triomphe monumental, pensé comme une porte symbolique ouverte sur la capitale et un hommage à la Grande Armée. Inspiré par l’arc de Titus à Rome, le projet prend place en haut des Champs-Élysées, sur la place de l’Étoile, dans l’axe du palais des Tuileries. Mais l’histoire rattrape rapidement le chantier : après la chute de Napoléon et l’arrivée de Louis XVIII, les travaux sont suspendus.

Empires, restaurations, changements de régime… le monument traverse les décennies sans jamais être achevé. À la mort de l’architecte Jean-François Chalgrin, qui en avait dessiné les plans, c’est son élève Louis-Robert Goust qui prend le relais. Il faudra finalement attendre 1836 pour que l’Arc de Triomphe soit achevé et inauguré après 30 années de travaux par Louis-Philippe, qui en réoriente légèrement la portée en le dédiant aux armées de la Révolution et de l’Empire.

Un monument devenu le théâtre de l’histoire française

Avec ses 50 mètres de hauteur, 45 mètres de longueur, 22 mètres de largeur et sa situation à l’extrémité des Champs-Élysées, l’Arc de triomphe est l’un des symboles de la France à travers le monde. Depuis le 11 novembre 1920, il abrite sous sa voûte la Tombe du Soldat inconnu, où repose un soldat français de la Première Guerre mondiale, symbole de tous ceux tombés pour la France. Mais au fil du temps, l’Arc de Triomphe a dépassé sa fonction de simple monument hommage pour devenir un véritable lieu d’émotions collectives. Qui ne se rappelle pas de ce 12 juillet 1998, après la victoire des Bleus lors de la Finale de la Coupe du monde de football 1998, où plus d’un million de personnes envahissent les Champs-Élysées dans une liesse collective historique.

L’Arc de Triomphe est également le témoin de moments de contestation : en Mai 68, une immense manifestation y converge, et plus récemment, lors du mouvement des Gilets jaunes, il est pris pour cible et recouvert de tags. Lieu de mémoire mais aussi de mise en scène du pouvoir, il a vu défiler armées victorieuses et troupes d’occupation. Et parfois, l’histoire s’y écrit de façon plus inattendue : en 1919, l’aviateur Charles Godefroy fait passer son biplan sous l’arche, pour saluer la fin de la guerre. Plus récemment, en 2021, l’artiste Christo l’enveloppe dans une œuvre d’art spectaculaire, avant qu’il ne s’illumine à nouveau lors des Jeux olympiques et paralympiques d’été de Paris 2024.

À vous de voter !

Lorsqu’il s’agit de monuments emblématiques, Paris n’a pas beaucoup de concurrents et est souvent source d’inspiration, comme pour le projet d’Arc de Triomphe de Washington. La capitale à elle seule en abrite d’ailleurs quatre : l’Arc de Triomphe du Carrousel, celui de la Porte Saint-Martin, celui de la Porte Saint-Denis… mais le plus célèbre d’entre eux est sans conteste, l’Arc de Triomphe de l’étoile. Monument star du paysage parisien, il n’est donc pas surprenant de le retrouver parmi les deux monuments sélectionnés cette année pour représenter l’Île-de-France dans l’émission « Le Monument préféré des Français », aux côtés du Petit Trianon du château de Versailles. Vous avez jusqu’au 22 mai 2026 pour départager ces deux sites.

Les 14 monuments en compétition s’affronteront ensuite pour décrocher le titre très convoité de Monument préféré des Français 2026. Le classement final et le lauréat seront dévoilés lors d’une émission spéciale à la rentrée présentée par Stéphane Bern.

À vous de voter pour permettre à l’Arc de Triomphe de représenter l’Île-de-France dans l’émission “Le Monument préféré des Français 2026”.