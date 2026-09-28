Fermée pour restauration depuis 1999, la chapelle de la Sorbonne pourrait rouvrir au public d’ici 2030

Monument emblématique du Quartier latin, la Sorbonne demeure l’un des hauts lieux universitaires les plus célèbres de Paris. Mais derrière sa façade monumentale, certains de ses espaces demeurent encore largement méconnus du public. C’est notamment le cas de sa chapelle, qui abrite le tombeau du cardinal de Richelieu et reste fermée depuis la tempête de 1999. Actuellement en pleine restauration, elle pourrait enfin rouvrir au public d’ici 2030, avec une nouvelle programmation culturelle.

Une chapelle fermée depuis la tempête de 1999

Sa sélection parmi les 25 sites retenus par la World Monuments Watch (WMF) en 2025 a donné un nouvel élan au projet de rénovation de la Sorbonne, classée Monument historique depuis 1887. Soucieux de la réhabiliter, le Conseil de Paris vote quelque temps plus tard un projet visant à restaurer l’architecture de ce haut lieu tout en le faisant vivre grâce à une programmation culturelle ouverte au public.

Portée par la Ville de Paris, WMF et la Chancellerie des Universités de Paris, cette convention se concentre notamment sur la chapelle Sainte-Ursule de la Sorbonne, construite entre 1635 et 1642, qui abrite notamment la tombe du cardinal Richelieu. Si celle-ci a autrefois été ouverte comme lieu de mémoire, puis lieu d’exposition, ses portes sont restées fermées depuis la tempête de 1999 qui l’a en partie endommagée. Après une campagne de travaux lancée en 2004, le nouveau chantier lancé en 2025 compte donc la rendre de nouveau accessible.

Des décors exceptionnels en pleine restauration

Cette nouvelle phase de restauration commence dès l’année 2024, avec la restauration du tombeau du cardinal de Richelieu, œuvre de François Girardon (1628-1715). Au mois de janvier 2025, le chantier est ensuite lancé dans le but de permettre une réouverture prochaine de la chapelle de la Sorbonne. Parmi les travaux effectués dès l’été, la restauration des portes d’entrée monumentales de l’édifice donnant sur la fameuse place aux nombreuses terrasses de café. Puis entre novembre 2025 et août 2026, les équipes se sont concentrées sur les décors intérieurs : les peintures murales du transept et les quatre médaillons qui sont de rares réalisations conservées de l’artiste Philippe de Champaigne (1602-1674). Désormais, le chantier s’attaquera à la coupole, aux chapelles latérales et à l’orgue. Il faudra aussi une remise aux normes de sécurité et d’accessibilité du monument, ainsi qu’un réaménagement des espaces permettant d’accueillir le nouveau projet culturel. Une réouverture au public espérée d’ici 2030 Avec plusieurs étapes de travaux, la réouverture définitive de la chapelle de la Sorbonne ne sera donc pas immédiate. Les équipes souhaitent se réunir régulièrement afin d’estimer l’avancée du chantier et d’envisager une date d’inauguration. Selon leurs estimations, celle-ci devrait avoir lieu d’ici 2030 avec une reprise des activités culturelles du lieu. En attendant, sachez qu’une partie du monument peut être visitée tout au long de l’année lors de visites guidées. Organisées par la Chancellerie des Universités de Paris, celles-ci se déroulent au sein du Palais académique, sans toutefois accéder à la chapelle ni à la bibliothèque ou aux salles de l’université. Pour y participer, vous pouvez directement vous inscrire via le site dédié. Sorbonne

1 rue Victor Cousin, 75005 Paris À lire également : Les cafés des musées de la Ville de Paris, une pause dans les jardins et monuments historiques Image à la une : © Joséphine Brueder / Ville de Paris