Des spectacles hauts en couleurs, des acrobaties qui ont de quoi donner le tournis et un sens du spectacle maîtrisé sur le bout des doigts : le Cirque du Soleil revient à Paris avec OVO. Du 26 au 29 novembre 2026, la célèbre compagnie canadienne investira l’Adidas Arena, porte de la Chapelle, pour cinq représentations de haut vol. Au programme : des insectes étonnants, des décors immersifs, des rythmes brésiliens et surtout des numéros acrobatiques à couper le souffle ! Une vraie cure de vitamine D !

Le Cirque du Soleil, l’incroyable aventure d’une troupe québécoise

Tout commence au Québec, dans les années 1970, avec une poignée de jeunes artistes de rue qui rêvent de spectacle et de liberté. Parmi eux, Guy Laliberté, tout juste revenu d’un voyage en Europe où il s’est initié aux arts de la rue et au cracheur de feu. Avec Daniel Gauthier et Gilles Sainte-Croix, il sillonne les routes du Québec et imagine peu à peu une nouvelle manière de faire du cirque. De cette aventure naissent les Échassiers de Baie-Saint-Paul, puis la Fête foraine en 1982, un festival populaire mêlant cirque, théâtre, musique et arts de la rue. Deux ans plus tard, à l’occasion des célébrations du 450ème anniversaire de l’arrivée de Jacques Cartier au Québec, la petite troupe franchit une nouvelle étape et donne naissance au Cirque du Soleil. Son idée ? Réinventer le cirque en mêlant acrobaties, théâtre, musique, danse et scénographie, sans animaux. Une formule qui va rapidement dépasser les frontières du Québec. En plus de 40 ans d’existence, la compagnie a créé plus de 30 grands spectacles et réuni plus de 1 200 artistes à travers le monde. Une sacrée aventure pour cette bande d’artistes de rue devenue l’une des compagnies de cirque les plus célèbres au monde.

OVO, un voyage dans le monde des insectes

Pour son retour à Paris, la compagnie nous embarque dans un monde pour le moins étonnant : celui des insectes. Créé en 2009 et mis en scène par la chorégraphe brésilienne Deborah Colker, OVO, qui signifie « œuf » en portugais, imagine un monde miniature grouillant de vie. L’histoire commence lorsqu’un œuf mystérieux tombe au beau milieu de cette étrange colonie. Aussitôt, il attire tous les regards et vient bouleverser le quotidien de ses habitants. Une nouvelle mouche tombe notamment sous le charme d’une coccinelle pleine de vie : une petite histoire d’amour qui sert de fil rouge à ce spectacle aussi poétique que surprenant.

Sur scène, les insectes prennent des proportions impressionnantes. Grillons bondissants, papillons aériens, libellule équilibriste, fourmis jongleuses et araignées contorsionnistes se succèdent dans une succession de numéros acrobatiques époustouflants. Le spectacle doit aussi beaucoup à son univers visuel, avec des costumes très colorés et une scénographie qui évolue au fil des tableaux. La scène se transforme ainsi en forêt, en grotte ou encore en maison, plongeant le public au cœur de cet étonnant petit monde sous nos pieds.

Des acrobaties sur des rythmes brésiliens

Autre ingrédient essentiel du spectacle : la musique. Fidèle aux influences de sa créatrice brésilienne, OVO fait la part belle aux rythmes brésiliens, qui accompagnent les numéros et insufflent une énergie communicative à l’ensemble. Entre danse, musique live et prouesses circassiennes, le spectacle prend des airs de grand ballet coloré et déjanté. Le temps du spectacle, le public oublie qu’il est à Paris et se laisse embarquer dans cet étonnant monde miniature, où les insectes deviennent les héros d’une aventure pleine d’humour, de poésie et d’adrénaline.

Infos pratiques :

OVO du Cirque du Soleil à Paris

Adresse : Adidas Arena, 56 Boulevard Ney 75018 Paris

Dates : Du 26 au 29 novembre 2026 Je prends ma place !

À lire également : Théâtre, danse, cirque… Les spectacles à ne pas manquer en 2026

Photo de couverture : ©Marie-Andrée Lemire