À Saint-Denis, la Cité du Cinéma rouvre au public avec 12 000 m² dédiés à la culture

À Saint-Denis, la Cité du Cinéma rouvre au grand public en 2026 sous une nouvelle forme. Après plusieurs mois de transformation, 12 000 m² ont été réhabilités pour accueillir une programmation culturelle et événementielle autour de quatre grands univers : cinéma, arts vivants, musique et médias. On a découvert ce nouveau visage lors de son inauguration… dans un lieu toujours aussi saisissant.

La Cité du Cinéma : une ancienne centrale électrique de Saint-Denis

La première chose que l’on fait en entrant ? Lever la tête, forcément ! Avec son immense charpente métallique, ses verrières et ses volumes spectaculaires, la Cité du Cinéma porte encore très clairement les traces de son passé industriel. On s’est franchement sentis tout petits en découvrant cette longue nef aux allures de cathédrale de fer et de verre.

Construite au début du XXe siècle pour la Société d’Électricité de Paris, cette ancienne centrale thermique devait notamment fournir l’électricité nécessaire au métro parisien. Sa nef centrale atteignait alors 240 mètres de long. Après plusieurs décennies d’abandon, le site a été transformé en Cité du Cinéma en 2012, avec notamment des plateaux de tournage, des ateliers, des salles de projection et une école de cinéma.

À l’entrée, un autre morceau de son histoire récente a d’ailleurs été conservé : les anneaux olympiques. Pendant les Jeux de Paris 2024, la Cité du Cinéma se trouvait au cœur du Village olympique et accueillait la cantine des athlètes, où jusqu’à 28 000 repas étaient servis chaque jour. Un petit clin d’œil qui a donné le sourire aux fans nostalgiques de Paris 2024 que nous sommes en arrivant sur place.

Que propose la nouvelle Cité du Cinéma de Saint-Denis ?

Depuis, le lieu s’est de nouveau réinventé. En effet, 12 000 m² d’espaces événementiels et d’exposition ont été réhabilités pour faire de la Cité du Cinéma une nouvelle destination culturelle et événementielle du Grand Paris. Cinéma, bien sûr, mais aussi danse, spectacles, concerts, expositions, expériences immersives ou encore événements autour des médias : l’idée est désormais de faire vivre ces espaces toute l’année et de les ouvrir beaucoup plus largement au public. Et ils s’y prêtent fort bien, on ne peut pas dire le contraire. D’autant que la Cité du Cinéma de Saint-Denis est facilement accessible depuis Paris grâce aux lignes 13 et 14 du métro, situées à quelques minutes à pied.

On a justement pu avoir un premier aperçu de cette nouvelle vie lors de la soirée d’inauguration, qui nous a permis de découvrir les différents espaces avant de rejoindre la Nef pour assister au clap d’ouverture de cette nouvelle aventure culturelle. C’est là que Benjamin Millepied, présent pour l’occasion, nous a réservé l’une des belles surprises du programme : un extrait de Summerland, son nouveau ballet avec November Ultra, qui sera présenté aux Folies Bergère en novembre. Un instant suspendu.

La soirée s’est ensuite poursuivie entre cocktail et DJ set, offrant finalement un assez bon résumé de ce que la nouvelle Cité veut devenir : un même lieu capable de passer du cinéma à la danse, puis à la musique en quelques heures. Depuis septembre 2026, Paris Dance Project, fondé par Benjamin Millepied et Solenne du Haÿs Mascré, a installé son lieu permanent à la Cité du Cinéma. Répétitions ouvertes au public, rencontres avec les chorégraphes, ateliers destinés aux jeunes… le projet entend y faire de la danse un véritable espace de création, de transmission et de partage.

FINAL CUT, Michel Gondry, Paris Dance Project : la programmation 2026

Et il ne faudra pas attendre bien longtemps pour voir cette nouvelle vie culturelle prendre forme. Dès le 2 octobre 2026, la Cité du Cinéma accueillera le premier rendez-vous de FINAL CUT, une nouvelle série d’événements consacrée aux cultures électroniques et alternatives. Pour l’occasion, la Nef va se transformer en immense dancefloor à l’occasion du Central Festival, avec notamment Olympe4000, Patrick Mason, Skin On Skin, Toscan Haas et X. CLUB au programme.

Avis aux passionnés du 7e Art : à partir du 30 novembre 2026, l’Usine de Films Amateurs de Michel Gondry s’installera à la Cité du Cinéma. Le principe ? Permettre au public d’imaginer puis de réaliser collectivement un court métrage en seulement trois heures, au fil d’un parcours passant par différentes étapes de création.

Cinéma, électro, danse, expériences participatives… la programmation donne déjà une petite idée de la manière dont cette impressionnante ancienne centrale électrique pourra prendre vie dans les mois et les années à venir. On ne sait pas pour vous, mais nous, on a hâte de voir ça !

Infos pratiques

La Cité du Cinéma

Adresse : 20 rue Ampère, 93200 Saint-Denis

Accès : métro 13, Carrefour Pleyel ; métro 14, Saint-Denis Pleyel ; bus 139, arrêt Saint-Denis Ampère

Programmation : cinéma, spectacles, concerts, expositions, expériences immersives et événements

À venir : FINAL CUT x Central Festival le 2 octobre 2026 ; Usine de Films Amateurs de Michel Gondry à partir du 30 novembre 2026

Pensez à vérifier les horaires, tarifs et conditions d’accès directement sur le site officiel avant votre venue.

Questions fréquentes sur la Cité du Cinéma

Qu’est-ce que la Cité du Cinéma de Saint-Denis ?

La Cité du Cinéma est un ancien complexe consacré à la production cinématographique installé dans une ancienne centrale électrique de Saint-Denis. En 2026, 12 000 m² ont été réhabilités pour accueillir plus largement le public avec une programmation autour du cinéma, des arts vivants, de la musique et des médias.

La Cité du Cinéma est-elle ouverte au public ?

Oui. Depuis 2026, la Cité du Cinéma s’ouvre davantage au grand public à travers des projections, spectacles, concerts, expositions et expériences culturelles. L’accès dépend toutefois de chaque événement.

Quels événements sont prévus à la Cité du Cinéma en 2026 ?

La programmation comprend notamment FINAL CUT et le Central Festival le 2 octobre, l’installation de Paris Dance Project ainsi que l’Usine de Films Amateurs de Michel Gondry à partir du 30 novembre 2026.

Image en Une : La spectaculaire Nef de la Cité du Cinéma à Saint-Denis, redéployée comme nouveau lieu culturel du Grand Paris. © Mélina Hoffmann / Paris Zigzag

Mélina Hoffmann