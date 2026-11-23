À l’approche des fêtes de fin d’année, il est aussi temps de faire le ménage dans ses placards. À Paris, plusieurs associations, ressourceries et structures municipales organisent des collectes pour donner une seconde vie aux jeux, peluches, poupées et autres jouets. L’occasion d’offrir à des enfants des jouets que vous n’utilisez plus.

Les associations

Parmi les collectes de Noël les plus connues à Paris, il y a bien sûr celle des Pères Noël verts du Secours populaire. Elle permet d’offrir des cadeaux aux familles qui ont peu de moyen. Pour 2026, plusieurs arrondissements se mobilisent afin de recueillir des jouets neufs, principalement destinés aux enfants de moins de 10 ans. Dans le 18e arrondissement, par exemple, la collecte se déroulera du 1er au 17 décembre à la mairie, ainsi qu’à la bibliothèque Václav Havel. Une opération similaire est organisée du 23 novembre au 11 décembre dans le hall de la mairie du 10e arrondissement.

Vous pouvez également déposer vos jouets dans les mairies des 10e, 14e et 18e arrondissements. Attention toutefois : les collectes de Noël destinées à la distribution directe aux enfants privilégient généralement les jouets neufs, contrairement aux ressourceries qui acceptent aussi les objets d’occasion. Il est donc préférable de vérifier les consignes de chaque point de collecte avant de se déplacer.

Les ressourceries

Vous possédez des jouets déjà utilisés, mais encore en bon état ? Les structures spécialisées dans le réemploi solidaire constituent une excellente solution. C’est notamment le cas de Rejoué , une association qui collecte les jeux, jouets et livres pour enfants. Les objets récupérés sont triés, nettoyés, testés et complétés lorsque cela est possible, avant d’être proposés à prix solidaires. Cette activité permet également de favoriser l’insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés sociales. À Paris, les dons peuvent être déposés au local de la rue du Château, dans le 14e arrondissement, le mardi (11h à 13h) et le samedi (13h à 16h).

Autre possibilité : Emmaüs Défi, qui collecte les objets pouvant être réutilisés et revendus à prix accessibles. Son site de dépôt situé au 6 rue Archereau dans le 19e arrondissement, accueille notamment les dons de jouets selon des horaires précis (du mercredi au vendredi de 9h à 17h45 et le samedi de 10h à 17h30). Dans le 20e arrondissement, la ressourcerie Saperlipopette accepte également les jouets propres et en bon état pour les enfants de 0 à 14 ans (du mercredi au samedi, de 11h à 13h30 et de 14h30 à 18h30).

Les collectes municipales et les magasins

Dans le cadre de la Grande Collecte Solidaire des Jouets, vous pouvez déposer vos jouets jusqu’au 30 novembre 2026 dans plusieurs lieux partenaires : la mairie du 8e arrondissement, la Maison de la vie associative et citoyenne du 9e, la bibliothèque Goutte d’Or Robert Sabatier, ou la mairie du 20e. Les jouets en bon état sont destinés au réemploi et ceux qui sont trop abîmés iront vers le recyclage.

Certaines enseignes commerciales participent également à la collecte de jouets. C’est le cas de La Grande Récré avec « La Hotte de l’Amitié », un dispositif permettant de déposer des jouets tout au long de l’année, y compris ceux incomplets ou défectueux. Par ailleurs, le réseau d’agences immobilières Century 21 organise son opération « Un jouet pour un sourire », avec des collectes dans les agences participantes jusqu’au 30 novembre 2026. Vous avez donc de nombreuses possibilités de lieux pour faire vos dons !

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