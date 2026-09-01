Decathlon Coach : Relevez le défi sportif de la rentrée et gagnez des cadeaux

En partenariat avec Decathlon

Le mois d’août et les vacances sont souvent synonymes d’excès en tout genre. Les restaurants qui s’éternisent, les verres qui s’accumulent, les glaces avec supplément chantilly, mais surtout… le sport totalement mis de côté. Et à l’inverse, septembre nous incite à prendre tout un tas de bonnes résolutions : la reprise d’une activité sportive, un rythme de vie sain et une alimentation équilibrée. Dans le cadre de Septembre Bouge, Decathlon nous lance un défi sportif via son application Decathlon Coach. À la clef : plus de 40 lots à gagner !

Un mois de septembre sportif

Pour nous remettre sur les rails des bonnes résolutions de rentrée, Decathlon nous lance un défi adapté à tous les âges et tous les niveaux : réaliser 4 séances de sport coachées par l’athlète français Yohann Diniz, comprenant du running, du fitness cardio, du yoga et du renforcement musculaire. Bref, des séances variées pour toucher à tout et se remettre en forme. Elles seront à réaliser à notre rythme, tout au long du mois de septembre, avec à la clef des cadeaux hyper motivants : une carte cadeau Decathlon Travel d’une valeur de 300€, 5 cartes cadeaux Decathlon d’une valeur de 100€, 3 montres connectées sport GPS Fit100 M d’une valeur de 69,99€ et bien d’autres lots ! Les 40 gagnants seront tirés au sort parmi les participants ayant complété les 4 séances coachées puis contactés par mail la deuxième semaine d’octobre.

Soucieux de remettre le sport au cœur de nos préoccupations, le gouvernement lance Septembre Bouge, un mois dédié à l’activité physique et sportive, et dont Decathlon est le partenaire officiel. Son point d’orgue ? La fête du sport, le 14 septembre. Partout en France, c’est une journée emblématique, festive et populaire, célébrant l’activité physique avec des villages itinérants et des milliers d’animations.

Une application 100% gratuite et complète



Et après le mois de septembre ? Pas question de relâcher les efforts ! On reste connecté sur l’application 100% gratuite et ludique Decathlon Coach, et on se laisse embarquer par les quelques 1000 séances, programmes et conseils adaptés à tous les niveaux. Qu’on fasse du sport tous les jours ou qu’on l’ait un peu délaissé ces derniers temps, il suffit de bouger un peu pour se souvenir que ça apporte beaucoup !

Du 1er au 30 septembre 2026

Règlement et participation

Challenge ouvert à toute personne inscrite au programme de fidélité Decathlon ayant validé les 4 séances sur l’app