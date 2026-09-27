Fashion Week de Paris : JILL, le nouveau rendez-vous mode ouvert à tous, sans invitation

Pendant la Fashion Week de Paris, un nouveau rendez-vous va permettre au grand public de plonger dans l’univers de la mode sans carton d’invitation. Du 2 au 5 octobre 2026, JILL investit le Jardin des Tuileries pour réunir créateurs, artisans, artistes et maisons autour de pièces uniques, d’accessoires, de collaborations inédites et d’éditions limitées. Et cette fois, pas besoin d’invitation : l’événement est ouvert à tous.tes, avec une entrée à 10 € sur place. Une manière beaucoup plus accessible de participer à cette semaine habituellement réservé aux initiés, aux stars et aux influenceurs.

Un nouveau salon dédié à la création

Pendant que les célébrités enchaînent les défilés ultra-confidentiels, le grand public doit surtout composer avec les bouchons et les rues bloquées dans la capitale. Mais cette année, un nouveau rendez-vous entend changer la donne. Organisé par WSN sous la direction artistique de Jean-Pierre Blanc, JILL bouscule les codes des salons de mode traditionnels. Ici, pas question de simplement découvrir les collections de la saison : l’événement met à l’honneur les projets qui naissent à la croisée de la mode, du design, de l’artisanat et de l’art. Une manière de découvrir la création contemporaine à travers des vêtements, des objets et des collaborations inédites. Pendant quatre jours, une sélection de designers et de maisons sera réunie au cœur des Tuileries. Parmi les noms annoncés, on retrouve notamment 10-03-53, Adam Jones, Anatomie Vêtement, Christine Phung, Emma Bruschi, JeanPaul Lespagnard, Karah, Kilomètre Paris, La Cage, Maison Fabre, Milia Maroun, Maison Rabih Kayrouz, Saskia Diez, Stéphanie Coudert et Vadi. De quoi découvrir des univers singuliers et dénicher quelques pépites mode.

House of JILL prolonge l’événement dans plusieurs lieux de Paris

Mais JILL ne s’arrête pas aux allées du salon. Avec House of JILL, l’événement se prolonge hors les murs grâce à un parcours dans plusieurs lieux parisiens. Au programme : expositions, rencontres, ateliers, conférences et découvertes de lieux dédiés à la création. Parmi les adresses partenaires annoncées figurent notamment le cinéma Le Saint-Germain-des-Prés, les espaces d’India Mahdavi, la galerie du passage Pierre Passebon, Tiny Room et le Bus Palladium. Une programmation qui invite à regarder la mode autrement, en explorant ses liens avec le design, l’art contemporain, le savoir-faire et la culture.

Comment suivre la Fashion Week à Paris sans invitation ?

JILL s’installe alors que Paris vivra au rythme de la Fashion Week Femme Printemps-Été 2027, organisée du 28 septembre au 6 octobre 2026. Pendant plus d’une semaine, les grandes maisons et les jeunes créateurs présenteront leurs nouvelles collections à travers des défilés, des présentations et des rendez-vous professionnels. Parmi les défilés les plus attendus, on retrouvera notamment Dior, Saint Laurent, Maison Margiela, Balenciaga, Chanel, Hermès, Miu Miu, Valentino et Louis Vuitton. Plusieurs créateurs émergents seront également à l’honneur, comme Weinsanto, Ester Manas, Burç Akyol, Vaquera ou Niccolò Pasqualetti. Si les défilés physiques restent majoritairement accessibles sur invitation, plusieurs initiatives permettent désormais au grand public de suivre la Fashion Week autrement.

Parmi elles, les watch parties de Lyas reprennent également du service à la Caserne. Organisées les 28 et 30 septembre, puis les 1er, 2, 3, 4 et 5 octobre, ces soirées permettent de découvrir les collections de la Fashion Week parisienne dans une ambiance collective, loin des rendez-vous ultra-confidentiels des grandes maisons. L’entrée est gratuite et sans réservation, dans la limite des places disponibles. Et cette année, Fenty Beauty s’invite pour la première fois à la Watch Party à l’occasion du lancement de son nouveau fond de teint Pro Filt’r Fluid Flex. Du 1er au 5 octobre, un pop-up installé à La Caserne permettra de découvrir le produit et de tester sa teinte tout en profitant de l’ambiance de la Fashion Week. Entre les watch parties de Lyas et JILL, le grand public dispose ainsi d’une autre manière de prendre part à cette grande fête de la mode.

Infos pratiques :

JILL

Adresse : Jardin des Tuileries, avec une entrée par la porte Cambon, à proximité du métro Concorde

Dates : JILL se tiendra du vendredi 2 au lundi 5 octobre 2026

Horaires : L’événement sera accessible de 9h30 à 19h du vendredi au dimanche, puis de 9h30 à 18h le lundi.

Tarifs : 10 € sur place, billet valable pour les quatre jours.

Accès : métro Concorde

À noter : aucune invitation n’est nécessaire.

Questions fréquentes sur JILL pendant la Fashion Week de Paris

Faut-il une invitation pour entrer à JILL ?

Non. JILL est ouvert au grand public et ne nécessite pas d’invitation. L’entrée coûte 10 € sur place et permet d’accéder à l’événement pendant les quatre jours.

JILL fait-il partie du calendrier officiel de la Paris Fashion Week ?

JILL est organisé par WSN au Jardin des Tuileries pendant la Fashion Week de Paris. Il s’agit d’un événement parallèle au calendrier officiel coordonné par la Fédération de la Haute Couture et de la Mode.

Peut-on assister aux défilés de la Fashion Week sans invitation ?

La plupart des défilés physiques restent accessibles sur invitation, mais certains sont diffusés en ligne. À Paris, les Watch Parties de Lyas permettent également de suivre gratuitement plusieurs shows sur grand écran à La Caserne.

Photo de couverture : Fashion Week Paris 2024, ©kodd magazine