Métro : sur la ligne 4, cette station ferme durant plus de trois mois à Paris

Jusqu’au 19 décembre 2026, la station Saint-Michel, située sur la ligne 4 du métro parisien, ne sera plus desservie. Vrai carrefour de l’hypercentre, celle-ci est mise à l’arrêt face à d’importants travaux de rénovation. Une fermeture qui va vous contraindre, durant trois mois, à revoir vos habitudes.

Une fermeture de plus de trois mois

La station Saint-Michel est fermée depuis le 14 septembre 2026 et le restera jusqu’au 19 décembre inclus. Pendant toute cette période, les rames de la ligne 4 continueront de circuler, mais elles passeront sans marquer l’arrêt à Saint-Michel. Une interruption qui est liée, selon la RATP, à des travaux de rénovation du patrimoine historique de la station.

Cette fermeture représente un peu plus de trois mois de perturbations pour les voyageurs. Elle intervient alors que la ligne 4, l’une des principales lignes du réseau parisien, a déjà connu plusieurs opérations de travaux en 2026. La station Saint-Michel avait notamment été concernée par une importante interruption estivale de la ligne, entre Les Halles et Montparnasse-Bienvenüe, du 6 au 24 juillet.

Un carrefour du réseau parisien

Située dans le 6e arrondissement, Saint-Michel occupe une position centrale au cœur de Paris. La station de la ligne 4 se trouve à proximité immédiate du Quartier latin et de la cathédrale Notre-Dame. Elle bénéficie habituellement de nombreuses possibilités de correspondance, notamment avec les RER B et C, ainsi qu’avec plusieurs lignes de bus.

La fermeture de la station ne signifie toutefois pas l’arrêt de la ligne 4 dans ce secteur : les voyageurs peuvent continuer à emprunter les stations voisines, comme Odéon ou Cité. Si vous souhaitez rejoindre directement le secteur de Saint-Michel, les correspondances avec les réseaux de surface et les gares voisines constituent donc des solutions à privilégier.

La poursuite de la modernisation du métro

Cette opération intervient dans un contexte plus large de modernisation du réseau francilien. En 2026, comme on vous l’avait précisé dans un précédent article, plusieurs lignes de métro, RER et tramway seront sujettes à des perturbations. D’importants chantiers vont être menés sur l’ensemble du réseau francilien, avec un budget de près de 4 milliards d’euros prévu pour sa modernisation.

Pour Saint-Michel, l’objectif affiché par la RATP est précisément de rénover le patrimoine historique de la station. Une fois le chantier terminé, le 19 décembre 2026, les trains de la ligne 4 pourront de nouveau desservir la station. D’ici là, il faudra être inventif et anticiper vos trajets vers le Paris historique !

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