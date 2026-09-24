Le ticket de métro en carton disparaît bientôt, et vos carnets ne seront pas automatiquement remboursés

À partir du 5 novembre 2026, le traditionnel ticket de métro en carton disparaîtra pour de bon. Dès ce jour, il ne sera plus possible d’en acheter sur le réseau de métro, de bus et de tramways, ceux-ci étant remplacés par un passe rechargeable. Et sachez que si vous possédez des carnets de tickets en carton, ceux-ci ne vous seront pas remboursés après le 14 janvier 2027.

La fin progressive du ticket de métro en carton

Emblématiques des transports parisiens depuis plusieurs décennies, le ticket de métro en carton est progressivement remplacé par des supports rechargeables et des solutions numériques. Cette évolution accompagne la modernisation du réseau francilien et vise notamment à simplifier l’achat et la validation des titres de transport.

Pour les usagers habitués à acheter plusieurs tickets à l’avance, le changement peut néanmoins surprendre. Le traditionnel carnet, longtemps utilisé pour bénéficier d’un tarif avantageux par rapport à l’achat de tickets à l’unité, appartient désormais au passé. Les voyageurs sont invités à se tourner vers les supports et titres actuellement proposés par le réseau.

Que faire avec les carnets de tickets déjà achetés ?

La disparition du ticket en carton soulève surtout une question pratique pour les personnes qui en possèdent encore chez elles. Les titres déjà achetés ne sont pas automatiquement transformés en argent ou crédit sur un nouveau support. Autrement dit, il est inutile de conserver un ancien carnet avec l’espoir d’obtenir un remboursement.

Si vous voyagez uniquement en sous-sol à Paris (métro ou RER), sachez que vos anciens tickets en carton restent valables jusqu’au 15 décembre 2026. Passé cette date, les portiques magnétiques les refuseront définitivement. Si vous souhaitez les échanger gratuitement, vous pouvez les basculer vers un passe Navigo Easy au guichet d’une station de métro ou d’une gare RER jusqu’au 14 janvier 2027.

Une nouvelle habitude pour les voyageurs franciliens

Dès le 5 novembre 2026, l’achat d’un titre de transport pour le métro, le bus, le RER ou le tramway se fera donc avec une carte rechargeable, un téléphone compatible ou d’autres solutions numériques, selon les trajets et les titres choisis. Ce changement va avec la modernisation du réseau et le basculement vers le numérique. Si vous possédez un carnet de tickets en carton, il va donc falloir être réactif au risque de les perdre définitivement.

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