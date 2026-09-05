Forum des associations : rencontrez les acteurs engagés dans votre quartier à Paris

À Paris, la rentrée marque aussi le retour des forums des associations dans tous les arrondissements du 5 au 19 septembre 2026 ! L’occasion de découvrir les différentes activités liées au sport, à la culture, à l’environnement, aux loisirs ou à la citoyenneté qui se trouvent dans votre quartier et de participer à votre tour à sa vitalité.

75 000 associations à Paris

À partir de ce samedi 5 septembre et durant les deux prochaines semaines, les forums des associations vont s’installer sur les places, les parvis et les squares des différents arrondissements parisiens. L’occasion de rencontrer les différentes associations locales et échanger avec leurs équipes pour connaître leurs activités, leurs emplois du temps ou leurs besoins, tout en participant à la vie de votre quartier.

Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’il y a l’embarras du choix ! Paris compterait environ 75 000 associations actives dans sa vingtaine d’arrondissements, gérés par près de 700 000 bénévoles. En grande majorité, on y trouve des collectifs rassemblés autour de la culture et du sport, mais aussi des collectifs engagés dans l’action sociale, l’environnement, l’éducation ou encore la défense des droits. Vous pouvez donc rejoindre l’un d’eux pour apprendre une pratique ou vous investir dans une cause.

Rejoignez une association

Les forums permettent surtout de poser des questions directement aux membres des associations, de comprendre leur fonctionnement et, dans certains cas, de s’inscrire sur place. Dans le 14e arrondissement de Paris, par exemple, plus de 300 associations sont annoncées pour l’édition 2026, réparties entre plusieurs villages consacrés au sport, à l’engagement citoyen, aux loisirs, à la vie locale et à la culture.

Pour ceux qui hésitent encore, l’engagement bénévole peut également prendre des formes très différentes. Il peut être ponctuel ou régulier, demander quelques heures par mois ou davantage, et mobiliser des compétences très variées. La Ville de Paris propose notamment la plateforme Agir pour Paris, qui facilite la mise en relation entre associations et bénévoles à la recherche de missions.

Les rendez-vous en septembre

Les dates varient selon les arrondissements, et commencent dès maintenant ! Ce samedi 5 septembre 2026, le 14e arrondissement organise par exemple son forum à partir de 14 h sur le parvis de la MPAA Broussais et le long de la promenade Jane et Paulette Nardal. Le même jour, le 6e arrondissement accueille son forum dès 9 h 30 dans les salons de la mairie.

D’autres rendez-vous sont prévus le week-end suivant. Dans le 12e arrondissement, le forum se tiendra le samedi 12 septembre dès 10 h sur le boulevard de Reuilly, tout comme dans le 15e, avec 240 associations présentes autour de la mairie, du parvis et du square Chérioux. Bien sûr, l’entrée est gratuite et ouverte à tous. Pour connaître toutes les informations sur votre arrondissement, rendez-vous sur le site de la Ville de Paris !

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Image à la une : © Erwan Floch / Ville de Paris