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Gauguin, Van Gogh, Redon… La nouvelle expo événement de la Fondation Louis Vuitton

Le jour, d'Odilon Redon

Du 9 octobre au 8 mars 2027, la Fondation Louis Vuitton présente une expo XXL qui investit l’ensemble de l’espace.« Gustave Fayet, Collectionneur – Créateur », rend hommage à ce célèbre collectionneur et artiste. Vous y découvrirez 250 œuvres issues de l’ancienne collection de Fayet, qui est habituellement dispersée à travers le monde. À ces œuvres, s’ajoutent 325 créations de Fayet lui-même, parfois inconnues du grand public. Vous aurez la chance d’admirer 10 Van Gogh, 78 Gauguin, 88 Redon, et plus encore : en passant de Cézanne, à Degas, jusqu’à Toulouse Lautrec… En tout : 64 institutions internationales et 71 collections privées ont été sollicitées. C’est un événement unique, dans un lieu unique.

Une nouvelle expo XXL à Paris

La Fondation Louis Vuitton, située au Bois de Boulogne près du Jardin d’Acclimatation, a été inaugurée en 2014. Elle est l’œuvre de l’architecte Franck Gehry : un géant de l’architecture contemporaine. Le lauréat du prix Pritzker en 1989 fait partie du courant déconstructiviste; un style qui rompt avec les angles droits traditionnels et la rigidité géométrique pour privilégier des formes organiques, fluides et en mouvement permanent. Ses réalisations sont nombreuses : le musée Guggenheim à Bilbao, ou encore, le Walt Disney Concert Hall à Los Angeles. Vous allez découvrir L’expo « Gustave Fayet, Collectionneur – Créateur » déjà au cœur même d’une œuvre d’art géante, pensée comme un vaisseau capable de suivre le soleil !

La Fondation Louis Vuitton, œuvre de Franck Gehry
La Fondation Louis Vuitton, œuvre de Franck Gehry © Wikicommons

Mais alors, qui était Gustave Fayet ? Cet artiste et collectionneur de l’ombre était peintre, céramiste, décorateur, et travaillait le tissus, les papiers peints…, etc. Il était une véritable touche-à-tout qui a fait parti des premiers collectionneurs de Van Gogh, rien que ça ! Sa passion pour Gauguin n’avait pas de limites. Il a été le précurseur d’un de ses premiers musées en rassemblant 200 de ses œuvres. En 1902, Gauguin lui-même lui écrivait et se réjouissait de savoir qu’il existait des « personnes capables d’apprécier sa peinture ». D’ailleurs, au dernier étage, vous pourrez découvrir les œuvres de Gustave Fayet : 55 céramiques, 90 aquarelles, et plus encore. L’expo est clairement construite à travers son univers : vous traverserez différentes atmosphères oniriques et enchantées, grâce à la mise en scène de Robert Carsen.

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Van Gogh et Gauguin exceptionnellement réunis

L’œuvre mythique de Van Gogh « Autoportrait à l’oreille bandée » revient en France dans le cadre de cette exposition ! La peinture n’était pas revenue dans l’hexagone depuis 1937, et n’a été prêtée à aucune collection depuis 1990. Non loin, vous aurez la chance d’apercevoir « l’Autoportrait à la palette » de Gauguin. D’ailleurs, le « Christ jaune », « Portrait de l’artiste au Christ Jaune » et « Calvaire breton » font partie des œuvres présentes ! La troisième grosse tête d’affiche n’est autre qu’Odilon Redon : où ses immenses décors, réalisés pour la bibliothèque personnelle de Gustave Fayet, seront enfin dévoilés au public. Il n’ont jamais été exposés dans de telles circonstances : préparez-vous à admirer «  Le jour » et « La Nuit », deux toiles de 2 mètres sur 6.50 mètres !

Désormais, il ne vous manque plus qu’à noter la date, pour découvrir « Gustave Fayet, Collectionneur – Créateur » à la Fondation Louis Vuitton.

Autoportrait à l'oreille bandée, Van Gogh et Le Christ Jaune, Gauguin
Autoportrait à l’oreille bandée, Van Gogh et Le Christ Jaune, Gauguin © Wikicommons

Infos pratiques 

Où a lieu l’exposition « Gustave Fayet, Collectionneur – Créateur. » ?

L’exposition a lieu à la Fondation Louis Vuitton, 8 avenue du Mahatma Gandhi, Paris 16e

Quand a lieu l’exposition « Gustave Fayet, Collectionneur – Créateur. » ?

9 octobre 2026 – 8 mars 2027

Quels sont les tarifs annoncés ?

Les tarifs s’étendent jusqu’à 36 € selon les conditions tarifaires.

Retrouvez toutes les infos pratiques sur le site officiel de la Fondation Louis Vuitton.

Photo à la une : Le jour, d’Odilon Redon © Association Musée d’art Gustave Fayet Fontfroide (MAGFF)

Date de dernière modification le par Andrea

Rédactrice
Mes écrits révèlent mes passions, aussi brûlantes que mon imagination. Je rêve d'architecture, d'art naïf, de nature, d'histoires oubliées, de l'Île-de-France et ses secrets.

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