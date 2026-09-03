Gauguin, Van Gogh, Redon… La nouvelle expo événement de la Fondation Louis Vuitton

Du 9 octobre au 8 mars 2027, la Fondation Louis Vuitton présente une expo XXL qui investit l’ensemble de l’espace.« Gustave Fayet, Collectionneur – Créateur », rend hommage à ce célèbre collectionneur et artiste. Vous y découvrirez 250 œuvres issues de l’ancienne collection de Fayet, qui est habituellement dispersée à travers le monde. À ces œuvres, s’ajoutent 325 créations de Fayet lui-même, parfois inconnues du grand public. Vous aurez la chance d’admirer 10 Van Gogh, 78 Gauguin, 88 Redon, et plus encore : en passant de Cézanne, à Degas, jusqu’à Toulouse Lautrec… En tout : 64 institutions internationales et 71 collections privées ont été sollicitées. C’est un événement unique, dans un lieu unique.

Une nouvelle expo XXL à Paris

La Fondation Louis Vuitton, située au Bois de Boulogne près du Jardin d’Acclimatation, a été inaugurée en 2014. Elle est l’œuvre de l’architecte Franck Gehry : un géant de l’architecture contemporaine. Le lauréat du prix Pritzker en 1989 fait partie du courant déconstructiviste; un style qui rompt avec les angles droits traditionnels et la rigidité géométrique pour privilégier des formes organiques, fluides et en mouvement permanent. Ses réalisations sont nombreuses : le musée Guggenheim à Bilbao, ou encore, le Walt Disney Concert Hall à Los Angeles. Vous allez découvrir L’expo « Gustave Fayet, Collectionneur – Créateur » déjà au cœur même d’une œuvre d’art géante, pensée comme un vaisseau capable de suivre le soleil !

Mais alors, qui était Gustave Fayet ? Cet artiste et collectionneur de l’ombre était peintre, céramiste, décorateur, et travaillait le tissus, les papiers peints…, etc. Il était une véritable touche-à-tout qui a fait parti des premiers collectionneurs de Van Gogh, rien que ça ! Sa passion pour Gauguin n’avait pas de limites. Il a été le précurseur d’un de ses premiers musées en rassemblant 200 de ses œuvres. En 1902, Gauguin lui-même lui écrivait et se réjouissait de savoir qu’il existait des « personnes capables d’apprécier sa peinture ». D’ailleurs, au dernier étage, vous pourrez découvrir les œuvres de Gustave Fayet : 55 céramiques, 90 aquarelles, et plus encore. L’expo est clairement construite à travers son univers : vous traverserez différentes atmosphères oniriques et enchantées, grâce à la mise en scène de Robert Carsen.

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Van Gogh et Gauguin exceptionnellement réunis

L’œuvre mythique de Van Gogh « Autoportrait à l’oreille bandée » revient en France dans le cadre de cette exposition ! La peinture n’était pas revenue dans l’hexagone depuis 1937, et n’a été prêtée à aucune collection depuis 1990. Non loin, vous aurez la chance d’apercevoir « l’Autoportrait à la palette » de Gauguin. D’ailleurs, le « Christ jaune », « Portrait de l’artiste au Christ Jaune » et « Calvaire breton » font partie des œuvres présentes ! La troisième grosse tête d’affiche n’est autre qu’Odilon Redon : où ses immenses décors, réalisés pour la bibliothèque personnelle de Gustave Fayet, seront enfin dévoilés au public. Il n’ont jamais été exposés dans de telles circonstances : préparez-vous à admirer « Le jour » et « La Nuit », deux toiles de 2 mètres sur 6.50 mètres !

Désormais, il ne vous manque plus qu’à noter la date, pour découvrir « Gustave Fayet, Collectionneur – Créateur » à la Fondation Louis Vuitton.

Infos pratiques

Où a lieu l’exposition « Gustave Fayet, Collectionneur – Créateur. » ?

L’exposition a lieu à la Fondation Louis Vuitton, 8 avenue du Mahatma Gandhi, Paris 16e

Quand a lieu l’exposition « Gustave Fayet, Collectionneur – Créateur. » ?

9 octobre 2026 – 8 mars 2027

Quels sont les tarifs annoncés ?

Les tarifs s’étendent jusqu’à 36 € selon les conditions tarifaires.

Retrouvez toutes les infos pratiques sur le site officiel de la Fondation Louis Vuitton.

Photo à la une : Le jour, d’Odilon Redon © Association Musée d’art Gustave Fayet Fontfroide (MAGFF)