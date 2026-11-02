Cette ancienne halle industrielle va devenir le nouveau lieu de vie incontournable du Grand Paris

Le 6 novembre 2026, les Grandes Serres de Pantin ouvrent leurs portes au bord du canal de l’Ourcq. Dans les murs des anciennes halles Pouchard, autrefois dédiées à la fabrication de tubes en acier, cette ancienne usine se réinvente en un lieu de vie qui fait la part belle à la culture, la gastronomie, l’artisanat et la création. On vous emmène découvrir cette nouvelle destination incontournable du Grand Paris, direction Pantin !

Des anciennes halles industrielles à un nouveau lieu de vie

Chez ZigZag, on adore dénicher les nouvelles pépites qui deviendront bientôt nos QG, mais on aime tout autant vous raconter l’histoire des lieux. Alors, quand un ancien site industriel se réinvente sans renier son passé, c’est bingo pour nous ! À la fin du XIXᵉ siècle, le site abritait une usine de ressorts, avant d’accueillir, dans les années 1940, les établissements Pouchard, spécialisés dans la fabrication de tubes en acier. Plus récemment, les anciennes halles ont servi d’espaces de création à des artistes lors de l’occupation temporaire menée par le collectif Diamètre 15.

Et après deux ans de travaux, le lieu entame enfin une nouvelle vie grâce à l’agence Moatti-Rivière. Longue d’environ 150 mètres, la Grande Halle se transforme en un lieu de vie hors norme où l’on pourra déjeuner, écouter des disques, découvrir une exposition ou assister à un concert. Le tout dans un bâtiment chargé d’histoire, dont les structures métalliques, les murs de briques et les volumes monumentaux ont été soigneusement préservés. L’objectif ? Faire vivre ce patrimoine industriel sans en effacer les traces, en imaginant un lieu ouvert sur la ville et sur le canal de l’Ourcq. Les Grandes Serres prennent ainsi place dans un quartier déjà animé par des lieux culturels et créatifs emblématiques, comme la Cité Fertile, les Grands Moulins de Pantin ou encore le Centre national de la danse.

Au cœur du projet, une Grande Halle de 11 000 m² accueille des espaces d’exposition et de concert, des comptoirs gourmands, des services du quotidien et des lieux de rencontre. Au total, les Grandes Serres s’étendent sur près de 4 hectares et réunissent 69 000 m² d’espaces de travail, au cœur de deux hectares de jardins. Huit nouveaux bâtiments accueilleront notamment des entreprises et des écoles, tandis que des ateliers, des commerces et une offre d’hébergement mêlant hôtel et coliving viendront compléter l’ensemble. Le développement du campus se poursuivra jusqu’en 2028-2029. Les Grandes Serres veulent réunir habitants, salariés, étudiants, artistes et visiteurs autour d’une même adresse. Depuis le 19 septembre 2026, une passerelle piétonne enjambe le canal de l’Ourcq pour faciliter les déplacements et renforcer les liens avec les quartiers voisins.

Culture, gastronomie et artisanat au bord du canal

Aux Grandes Serres, les bonnes raisons de pousser la porte ne manqueront pas : venir chercher un sandwich au déjeuner, boire un verre en after work, découvrir une expo ou mettre les mains à la pâte lors d’un atelier créatif. Côté food, il y aura de quoi se régaler ! On commence la journée au Fournil des Grandes Serres, avec un bon pain au levain ou un sandwich à emporter, avant de retrouver les copains au Tube, le bar central, ou de faire une pause au café littéraire Vue d’en haut. Envie de remplir sa cave ? Direction Vrille, la cave ! Pour passer à table, les options ne manquent pas non plus : Carnis, une adresse familiale aux accents bistronomiques, Coupi et ses inspirations vietnamiennes, Mûre pour sa cuisine maison de saison, Fermento et ses pizzas, ou encore Refugee Food. À ne pas manquer non plus : le Comptoir 93 : Zinc, où de jeunes restaurateurs de Seine-Saint-Denis (93) se relaieront tous les six mois pour faire découvrir leurs spécialités.

Mais le lieu ne compte pas s’arrêter aux plaisirs de la table. Toute l’année, expositions, concerts, ateliers et rencontres devraient donner le tempo et permettre de découvrir des artistes, de faire le plein de belles découvertes et de s’essayer à de nouvelles pratiques. Premier rendez-vous : l’exposition gratuite « Baume chérie », imaginée avec la galerie Ketabi-Bourdet, à découvrir du 6 novembre 2026 au 4 janvier 2027.

Un week-end pour découvrir les Grandes Serres

Pour inaugurer cette nouvelle adresse, les Grandes Serres ont prévu un week-end de trois jours placé sous le signe de la création et de la convivialité. Le vendredi 6 novembre au soir, Tinpan, le disquaire du lieu, donnera le coup d’envoi avec des sessions d’écoute exclusives, suivies d’un concert et d’un DJ set spécialement imaginés pour l’occasion.

Le samedi 7 novembre, place aux ateliers et aux rencontres culturelles ! Parmi les temps forts, un échange avec l’architecte du projet permettra de revenir sur la métamorphose des anciennes halles Pouchard, de leur passé industriel aux choix architecturaux et patrimoniaux qui ont façonné leur nouvelle vie. La rencontre se poursuivra par une session de questions-réponses, pour lever le voile sur les coulisses de cette reconversion. Les plus créatifs pourront aussi s’essayer à la sérigraphie ou aux arts plastiques. Avec Klara Fontibus, il sera notamment possible de personnaliser sa propre étiquette de bouteille de vin. Et pour finir sur une note gourmande, direction Vrille, la cave, où Prune Gicqueau proposera une sélection de vins à découvrir !

Et le week-end ne s’arrêtera pas là ! Le dimanche 8 novembre, dès 11h et jusqu’à 15h, place au brunch des Grandes Serres, proposé par les différents comptoirs de restauration : l’occasion parfaite de goûter aux spécialités du lieu dans une ambiance conviviale. En fin de journée, direction l’Agora pour un prélude musical de Gaspar Claus, de 17h à 18h, avant de retrouver le violoncelliste et compositeur français sur scène pour un concert de 18h à 19h.

Si le projet doit encore se déployer dans les prochaines années, ce premier week-end donnera déjà un bel aperçu de l’esprit des Grandes Serres : un lieu à explorer, à partager et à faire vivre au gré de ses envies, le tout au bord du canal de l’Ourcq. Je sais pas vous, mais nous, on adore déjà !

Infos pratiques :

Les Grandes Serres de Pantin

Adresse : 1 Rue du Cheval Blanc 93500 Pantin

Ouverture le 0 6 novembre 2026

Horaires : Du lundi au mercredi, de 8h à 20h, les jeudi et vendredi, de 8h à minuit, le samedi, de 10h à minuit, et le dimanche, de 10h à 18h.

Photo de couverture : ©Antoine Mercusot

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