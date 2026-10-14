Métro : l’une des lignes les plus fréquentées du réseau sera bientôt automatisée à Paris

Elle n’a pas très bonne réputation, mais elle est très fréquemment empruntée : la ligne 13 du métro parisien, qui traverse relie le Sud et le Nord parisien, s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa modernisation. Prévue à l’horizon 2035, son automatisation intégrale doit améliorer la fréquence des rames, la régularité du trafic et le confort des voyageurs. Un chantier d’envergure qui se prépare dès maintenant, avec l’arrivée de nouveaux métros et d’importants travaux sur les infrastructures.

Une automatisation prévue pour 2035

La fameuse ligne 13 du métro parisien, qui relie Châtillon-Montrouge aux deux branches nord de Saint-Denis-Université et Asnières-Gennevilliers Les Courtilles, doit devenir entièrement automatique à l’horizon 2035. Longue de 23,3 kilomètres et composée de 32 stations, cette ligne transporte en moyenne 325 000 voyageurs par jour ! Malgré le prolongement de la ligne 14 censé l’alléger, la ligne 13 reste confrontée à une fréquentation importante, notamment aux heures de pointe.

La modernisation est donc lancée pour améliorer les déplacements quotidiens entre Paris et les communes de sa proche banlieue. L’automatisation doit permettre d’adapter plus facilement l’offre de transport à la demande, tout en renforçant la régularité des circulations. Selon le calendrier annoncé, cette évolution nécessite plusieurs années de préparation, car elle implique des modifications importantes des systèmes de signalisation, des équipements en station et des infrastructures ferroviaires.

Nouveaux métros MF19 dès 2027

Avant le passage à une exploitation entièrement automatique, la ligne 13 doit accueillir de nouvelles rames MF19, des métros de nouvelle génération conçus pour améliorer les conditions de transport. Leur mise en service est prévue à l’été 2027, avec désormais une circulation entre les voitures sans séparation, une ventilation réfrigérée, des écrans d’information voyageurs et des prises USB.

Il ne s’agit que d’une première étape : pour préparer l’automatisation de toute la ligne, il faudra adapter les installations techniques, la signalisation et les équipements. D’ailleurs, des travaux sont déjà engagés sur les quais de certaines stations de la ligne. Toutefois, le chantier se faisant de manière progressive, il devrait être mis en place tout en maintenant l’exploitation.

Fréquence, sécurité et confort

Parmi les avantages annoncés, l’automatisation de la ligne 13 devrait permettre l’amélioration de la fréquence et de la régularité des métros, avec la possibilité d’atteindre jusqu’à 40 trains par heure. Le projet vise également une hausse de la capacité de transport, permettant de limiter la surcharge des rames sur les tronçons les plus fréquentés.

La sécurité et la qualité de service figurent également parmi les priorités du projet, avec l’installation de façades de quai dans les 19 stations pour éviter les risques de chute sur les voies. Ainsi, dès 2035, la ligne 13 devrait rejoindre les lignes 1, 4 et 14 parmi les lignes entièrement automatisées du métro parisien.

À lire également : Pourquoi l’ancienne station de métro Saint-Martin a été définitivement condamnée à Paris ?

Image à la une : © Adisa