À la Cité universitaire de Paris, cette résidence de 300 chambres est restée inoccupée depuis trois ans

Certaines nouvelles sont aberrantes. En pleine crise du logement, alors que les étudiants peinent à vivre convenablement à Paris, une résidence flambant neuve de 300 chambres est restée vide depuis son inauguration, en 2023. Baptisé la Maison de la Chine, cet édifice de la Cité internationale universitaire (14e) financé par Pékin et donné aux Universités de Paris n’a jusqu’ici accueilli aucun résident.

300 chambres inoccupées

Construite en 2023 au sein de la Cité internationale universitaire de Paris, la Maison de la Chine a été entièrement financée par la République populaire de Chine pour accueillir des étudiants et chercheurs internationaux. Pourtant, depuis son inauguration, ses 300 chambres, ses espaces collectifs et son auditorium de 280 places n’ont pas accueilli un seul résident.

La situation paraît aberrante lorsque l’on sait que Paris connaît une vraie pénurie du logement. Selon une étude de l’Institut Paris Region publiée en 2026, la capitale compte seulement 6,8 places en résidence étudiante pour 100 étudiants inscrits, ce qui les contraint à se tourner vers un marché locatif particulièrement coûteux. Ainsi, la Cité internationale universitaire, située près du parc Montsouris, est l’un des grands projets de la ville permettant de faire face à cette crise.

Une situation bloquée

Une fois l’édifice construit, la Maison de la Chine a été donnée aux Universités de Paris, comme de coutume. En effet, depuis 1925, toutes les maisons qui ont été édifiées à la Cité ont fait l’objet d’un acte de donation : si le terrain est en premier lieu cédé gratuitement au maître d’ouvrage pour mener le chantier, la maison construite fait ensuite l’objet de ce don.

Mais pour quelles raisons ces chambres sont-elles restées vides aussi longtemps ? D’après la Cité, les démarches administratives nécessaires à l’ouverture de la résidence ont été plus longues que prévu, menant à de longues discussions entre les autorités françaises et chinoises. Mais récemment, après plusieurs années d’incertitudes, la situation semble avoir été débloquée, sans qu’une date d’ouverture aux étudiants soit toutefois officiellement annoncée.

Un nouveau lieu pour les étudiants internationaux

Conçue par l’Atelier FCJZ et Coldefy & Associés Architectes Urbanistes, la Maison de la Chine s’inspire des tulous traditionnels de la province chinoise du Fujian. Ses espaces intérieurs se composent de nombreuses galeries et jardins pour la vie sociale des résidents, tandis que ses 300 chambres offrent chacune une intimité avec une salle de bains individuelle. Sur le toit, un jardin suspendu permet aussi de profiter des beaux jours avec une vue dégagée sur la ville.

Au-delà de l’hébergement, la résidence devrait également devenir un lieu de rencontres culturelles avec son auditorium de 280 places accueillant des colloques, tandis que les espaces collectifs doivent favoriser les échanges entre les différentes nationalités du campus, comme le souhaitait le projet d’origine. Mais si le site est repris en main et qu’une ouverture en 2027 est espérée, l’absence de date officielle laisse penser que la résidence ne sera pas occupée de si tôt…

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Image à la une : © Cité internationale universitaire de Paris