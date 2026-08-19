Le plus grand concept store de K-Beauty d’Europe fête son ouverture avec 100 Mystery Bags

Avis aux fans de skincare coréenne : une nouvelle adresse XXL vient de s’installer sur les Champs-Élysées. Après une première boutique à Châtelet, MOIDA a ouvert cet été un immense concept store entièrement consacré à la K-Beauty. Et pour célébrer officiellement son arrivée, l’enseigne organise son Grand Opening ce samedi 22 août, avec plusieurs surprises à la clé.

Un temple de la K-Beauty

Installé au 30-32 avenue des Champs-Élysées, le nouveau flagship de MOIDA voit les choses en grand : environ 466 m² répartis sur deux étages, ce qui en ferait le plus grand concept store consacré à la K-Beauty en Europe. À l’intérieur, plus de 80 marques coréennes sont réunies, des plus connues aux dernières tendances repérées directement en Corée.

La sélection est d’ailleurs réalisée par les équipes de l’enseigne en Corée et comprend 28 marques ainsi que 159 références proposées en exclusivité. Crèmes, sérums, masques, soins pour les cheveux… il y a largement de quoi s’y perdre, mais des diagnostics de peau sont également proposés sur place pour aider les visiteurs à construire une routine adaptée.

Des Mystery Bags à gagner

Même si la boutique a déjà ouvert ses portes cet été, c’est le samedi 22 août 2026 que MOIDA organise son Grand Opening. Pour l’occasion, 100 Mystery Bags en édition limitée seront proposés jusqu’au 26 août, avec à l’intérieur une sélection surprise de produits et best-sellers de marques coréennes comme Celimax, Medicube ou Beauty of Joseon.

Chaque sac sera vendu 25€ pour environ 50€ de produits, et l’un d’entre eux devrait se révéler particulièrement intéressant : il permettra de repartir avec un Medicube Booster Pro, un appareil de soin à domicile d’une valeur annoncée de 200€. Une virée shopping qui pourrait vous permettre de gagner le gros lot !

Une remise pour l’ouverture

Autre bon plan à connaître : jusqu’au 23 août, une réduction de 20% est appliquée sur l’ensemble de la boutique à l’occasion de cette ouverture. Le week-end du 22 et 23 août semble donc plutôt bien choisi pour aller découvrir les lieux, même sans tenter sa chance avec un Mystery Bag.

La boutique possède enfin un espace réservé aux pop-ups, dans lequel différentes marques coréennes seront régulièrement invitées à présenter leurs nouveautés et organiser des animations. La prochaine à s’y installer sera TOCOBO à la fin du mois d’août. Une nouvelle adresse qui devrait donc continuer à donner quelques bonnes raisons aux adeptes de K-Beauty de faire un détour par les Champs-Élysées.

MOIDA Champs-Élysées

30-32 avenue des Champs-Élysées, Paris 8e

Métro Franklin D. Roosevelt

Grand Opening : samedi 22 août 2026

Mystery Bags : du 22 au 26 août

-20% sur la boutique : jusqu’au 23 août

Image en Une : Le concept store MOIDA K-Beauty installé sur les Champs-Élysées à Paris. © MOIDA

Mélina Hoffmann