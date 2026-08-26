Un immense parc Dragon Ball va bientôt voir le jour aux portes de Paris

Ce lundi 24 août 2026, la France et l’Arabie saoudite ont officialisé un projet spectaculaire : la création de trois parcs d’attractions dédiés aux mangas près de Cergy-Pontoise, sur l’ancien site de Mirapolis. Et parmi les univers envisagés : Dragon Ball. Une annonce pour le moins inattendue… et qui, avouons-le, nous enthousiasme déjà beaucoup !

Un nouveau parc d’attraction à quelques kilomètres de Paris

L’annonce est tombée à l’occasion de la visite d’État en France du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. Aux côtés d’Emmanuel Macron, le dirigeant saoudien a donné une nouvelle dimension à un projet discuté depuis plus d’un an. L’Arabie saoudite prévoit d’investir 6 milliards d’euros dans ce gigantesque complexe de loisirs. Emmanuel Macron a salué une annonce « sans précédent », évoquant un projet d’une ampleur comparable aux grandes destinations internationales du divertissement. Au total, trois parcs d’attractions devraient voir le jour près de Paris, dont l’un consacré à l’univers des mangas, avec Dragon Ball au cœur du projet. Un méga-projet qui pourrait bien devenir l’une des nouvelles destinations incontournables de la région parisienne. Du jamais-vu depuis l’ouverture de Disneyland Paris en 1992.

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Le retour de Mirapolis

Le choix du site n’est pas anodin. Le futur complexe doit s’installer sur l’ancien site de Mirapolis, un parc d’attractions ouvert en 1987 à Cergy-Pontoise et fermé quelques années plus tard. Plus de trois décennies après sa disparition, le lieu pourrait donc connaître une seconde vie. On ne l’attendait plus ! Et si le calendrier reste encore flou, un projet d’une telle ampleur demanderait plusieurs années de conception et de construction. Une ouverture pourrait ainsi être envisagée à l’horizon 2030-2031, même si aucune date officielle n’a encore été communiquée.

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Son Goku bientôt dans le Val-d’Oise ?

C’est probablement l’information qui fait le plus parler : l’un des futurs parcs sera consacré à l’univers des mangas, avec Dragon Ball au cœur du projet. Et c’est dans le plus grand secret que, depuis plus d’un an, des discussions étaient menées autour de cette idée. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, avait déjà confirmé que des négociations étaient en cours pour faire émerger un parc Dragon Ball dans le Val-d’Oise. De quoi imaginer, à terme, un véritable royaume dédié à Son Goku, Vegeta et leurs compagnons. Alors, à quoi faut-il s’attendre ? Montagnes russes, cinéma immersif, rollers-coasters, décors permettant aux visiteurs de plonger dans l’univers créé par Akira Toriyama… les possibilités sont multiples ! D’autant que le projet serait né d’une passion commune pour les mangas entre Emmanuel Macron et Mohammed ben Salmane. Attention toutefois : les détails du futur parc n’ont pas encore été dévoilés. À ce stade, le thème Dragon Ball est au cœur des discussions, mais aucune liste officielle d’attractions ou de zones n’a été annoncée.

6 milliards d’euros pour métamorphoser le Val-d’Oise

Avec trois parcs réunis sur un même site, plusieurs milliards d’euros d’investissement et un univers manga potentiellement porté par l’une des franchises japonaises les plus populaires au monde, le projet pourrait profondément transformer l’offre touristique autour de Paris. À la clé 22 000 emplois directs et plusieurs milliers de logements construits autour du site afin d’accompagner l’arrivée des salariés et des visiteurs. De quoi transformer durablement le visage du Val-d’Oise… et peut-être faire de Cergy-Pontoise, le nouveau rendez-vous incontournable des fans de Dragon Ball en Europe !

Photo de couverture : ©BIRD STUDIO / SHUEISHA, TOEI ANIMATION ©Olivier Mimran

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