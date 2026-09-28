Solarium, salle de fitness, bassins extérieurs… Ce que réserve la rénovation de la piscine de la Butte aux Cailles

La piscine de la Butte aux Cailles (13e) ferme durant quelques mois pour un vaste projet de rénovation visant à moderniser ses anciens équipements et en ajouter de nouveaux. Conçue au XXe siècle, cette piscine de quartier proposera dès sa réouverture en 2028 plusieurs bassins intérieurs et extérieurs, un solarium, ainsi qu’une salle de fitness.

Une piscine historique

Construite entre 1922 et 1924, la piscine de la Butte aux Cailles nécessite plusieurs travaux de rénovation afin d’améliorer l’accueil du public et de moderniser les équipements tout en préservant l’édifice inscrit au titre des monuments historiques. Installée sur la place Verlaine, dans le quartier de la Butte-aux-Cailles (13e), elle a été conçue par l’architecte Louis Bonnier avec une façade en briques rouges et une voûte intérieure en béton qui en font un exemple du style Art nouveau.

Avec l’amélioration des espaces et des équipements, la rénovation de la piscine de la Butte aux Cailles va aussi permettre d’accueillir de nouvelles installations dédiées au bien-être. Ainsi, au-delà des bassins intérieurs et extérieurs, le public pourra désormais profiter d’un moment de détente. Mais avant la réouverture, prévue en 2028, il faudra être patient, puisque ses bassins et ses bains-douches resteront fermés durant plusieurs mois.

Le sport et le bien-être

La piscine de la Butte aux Cailles ne sera pas uniquement vouée à la pratique de la natation. Le chantier prévoit aussi l’aménagement d’une salle de fitness, qui sera installée au rez-de-chaussée. Pour l’occasion, un nouveau bâtiment est construit afin d’accueillir une salle de 100 mètres carrés vouée à la remise en forme, en plus d’un solarium de 180 mètres carrés (en plus de l’actuel). Installé sur la terrasse, ce dernier sera également accessible grâce à un élévateur PMR.

Si vous souhaitez profiter de ces nouveaux espaces sans vous jeter à l’eau, sachez qu’ils seront accessibles indépendamment de la piscine : l’entrée pourra se faire par la rue du Moulinet. Ainsi, ce projet de rénovation souhaite offrir des lieux de détente et de repos qui permettent de diversifier les services de ce site sportif du 13e arrondissement.

Profiter des bassins extérieurs

Bien sûr, le chantier s’attaquera aussi aux bassins extérieurs. Une fois rénovés, ceux-ci devraient permettre au public de venir nager en profitant de plus d’espace. Une bonne manière de venir se rafraîchir lors des périodes de forte chaleur tout en profitant d’une architecture toute rénovée – et pourtant centenaire !

Si elle est l’une des plus anciennes de Paris, la piscine de la Butte aux Cailles est aussi l’une des plus fréquentées, qui attire les riverains et les touristes. Et peu savent qu’au départ, son eau était alimentée par un puits artésien conçu par François Arago, qui offrait des températures douces… Si ce n’est plus le cas aujourd’hui, elle propose en tout cas de prendre un bon bain de soleil.

Piscine de la Butte aux Cailles

5 place Paul Verlaine, 75013 Paris

Réouverture en 2028

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Image à la une : © Clément Dorval / Ville de Paris