Les terrasses estivales seront prolongées pour soutenir les commerçants parisiens

La Ville de Paris vient d’annoncer que les cafés, bars et restaurants de la capitale pourront prolonger leurs terrasses estivales jusqu’au mois de novembre. Jusqu’à 22h, les tables supplémentaires pourront rester sur les emplacements autorisés, sans redevance ni taxe. Une mesure nécessaire dans un contexte d’inflation et de mobilisations contre la vie chère.

Une prolongation des terrasses estivales

Lancées pour la première fois en juin 2010, juste après le premier confinement lié à la pandémie de Covid-19, les terrasses estivales des bars et des restaurants sont installées sur les trottoirs ou sur certains emplacements de stationnement. Ces quelques tables supplémentaires, retirées durant la soirée, permettent aux commerçants d’augmenter leur capacité d’accueil au cours des beaux jours.

Si les terrasses estivales durent habituellement du 1er avril au 31 octobre, la Ville de Paris vient d’annoncer qu’elle souhaitait apporter son soutien aux commerçants en prolongeant la date jusqu’au 30 novembre 2026. Dans un courrier adressé aux professionnels, la Mairie souligne que prolongation exceptionnelle est une réponse aux nombreuses difficultés rencontrées par les commerçants durant ces dernières années.

Un soutien économique pour les commerçants

Pour les cafés, bars et restaurants, les terrasses sont un vrai avantage. Elles permettent d’augmenter la capacité d’accueil (ce qui n’est pas négligeable pour les petits établissements) et de maintenir une activité en extérieur lorsque la météo le permet. Face aux nombreuses crises, aux coupes budgétaires et à l’inflation, les commerçants des quatre coins de Paris ont plus que jamais besoin d’avoir une clientèle fidèle et de pouvoir accueillir de nouvelles venues.

Un autre avantage : cette prolongation sera accordée gratuitement, sans redevance ni taxe supplémentaire. Les commerçants concernés pourront donc profiter de l’activité du mois de novembre sans avoir de nouveaux frais liés à l’occupation de l’espace public. Si le secteur de la restauration est le principal concerné, ce dispositif des terrasses estivales peut aussi concerner d’autres activités, comme les librairies, les disquaires ou les fleuristes.

Des terrasses ouvertes jusqu’à 22h

Pour cette prolongation exceptionnelle, les horaires d’ouverture des terrasses estivales à Paris restent les mêmes. Les tables supplémentaires pourront être laissées à l’extérieur jusqu’à 22h. Si une autorisation de fermeture à 23h a été appliquée durant l’été, celle-ci n’est toutefois pas reconduite pour le mois de novembre afin de préserver la tranquillité des riverains.

Les commerçants devront aussi continuer à respecter les règles d’occupation de l’espace public, avec des terrasses garantissant la circulation des piétons, installées sur les emplacements autorisés et ne disposant pas de chauffages extérieurs. Jusqu’au 30 novembre 2026, vous pourrez donc continuer à profiter des terrasses de vos bars et restaurants préférés… avec votre manteau et vos gants !

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