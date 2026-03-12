740 places, bar sur deux étages… le nouveau TGV M circulera entre Paris et Marseille dès le 1er juillet 2026

C’est une petite révolution ferroviaire qui arrive sur les rails dès cet été. À partir du 1er juillet 2026, les voyageurs pourront embarquer à bord du TGV M, la nouvelle génération de trains à grande vitesse de la SNCF, sur la ligne reliant Paris à Marseille. Après plusieurs années de développement et des essais menés dans toute l’Europe, ce train futuriste, conçu par Alstom, promet plus de places, plus de confort et une consommation d’énergie réduite. Et bonne nouvelle : le prix du billet, lui, ne changera pas.

Une nouvelle génération de TGV

Le TGV M représente la cinquième génération de TGV développée pour la SNCF. Pensé pour circuler pendant 40 à 50 ans, il a été entièrement repensé, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. Avec ses 202 mètres de long, il compte désormais neuf voitures (contre huit sur les rames actuelles). Résultat : la capacité grimpe jusqu’à 740 passagers, soit environ 20 % de places supplémentaires. Une évolution stratégique pour la SNCF : les trains sont souvent complets, surtout l’été vers la Méditerranée. L’arrivée du TGV M permettra donc d’absorber une partie de cette demande croissante.

Un train plus confortable et modulable

À bord, plusieurs améliorations ont été pensées pour le confort des voyageurs. En première classe, les sièges seront plus larges de 5 cm. En seconde classe, les passagers profiteront de davantage d’espace pour les jambes. Le design intérieur a été conçu pour créer une atmosphère plus calme et reposante, avec un éclairage qui s’adapte à la lumière naturelle. Mais l’une des grandes nouveautés est ailleurs : la modularité. Les voitures pourront être réorganisées selon les besoins. Une voiture de première classe pourra par exemple être transformée en seconde classe si la demande l’exige. Les espaces pour bagages, vélos ou poussettes pourront également être ajustés selon les saisons ou les destinations.

Une voiture-bistrot… sur deux étages

Autre nouveauté spectaculaire : le wagon-bar, appelé désormais voiture-bistrot. Dans le TGV M, il s’étend désormais sur deux niveaux, une première dans l’histoire du TGV. L’espace a été pensé comme un véritable lieu de convivialité, permettant aux voyageurs de se retrouver pendant le trajet. Les fenêtres ont aussi été agrandies afin d’offrir une vue panoramique sur les paysages, tandis que les espaces communs ont été conçus pour permettre à la fois de travailler, se détendre ou voyager en famille.

Un train plus accessible et plus écologique

Le TGV M se veut également plus inclusif et plus durable. La nouvelle rame intègre plusieurs dispositifs facilitant l’accès des personnes à mobilité réduite, notamment une plateforme électrique permettant d’embarquer de manière autonome. Côté environnement, le train marque aussi une avancée importante : 97 % de ses composants sont recyclables, tandis que son aérodynamique optimisée permet de réduire la consommation d’énergie. Des systèmes numériques embarqués ajustent par ailleurs l’utilisation de l’énergie en fonction du nombre de passagers à bord, afin d’améliorer l’efficacité énergétique du train. Enfin, le TGV M disposera d’une architecture Wi-Fi compatible avec les standards 5G, garantissant une connexion plus stable pendant le trajet.

D’abord Paris–Marseille, puis toute la France

Le lancement du TGV M se fera progressivement. Au 1er juillet 2026, quatre rames circuleront sur l’axe Paris–Marseille, l’une des lignes les plus fréquentées du réseau. La SNCF prévoit ensuite une montée en puissance progressive, avec environ 15 nouveaux trains mis en service chaque année. D’autres destinations devraient suivre, notamment Lyon et d’autres grandes lignes à grande vitesse. Si vous rêvez de tester ce nouveau train, il faudra réserver rapidement. La billetterie pour les voyages du 4 juillet au 12 décembre 2026 a ouvert le 11 mars, et les trains vers la Méditerranée affichent souvent complet très tôt. Selon les plateformes de réservation, réserver dès l’ouverture des ventes peut permettre d’économiser jusqu’à 50 % sur le prix du billet. Et avec ce nouveau TGV, le trajet entre Paris et Marseille pourrait bien devenir l’un des voyages ferroviaires les plus modernes d’Europe.