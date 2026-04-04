Un nouveau lieu festif avec DJ sets, concerts et food court de 3 500 m² ouvre en mai dans le 18ème

Dans le nord de Paris, ça bouge (et pas qu’un peu). Après avoir fait vibrer la capitale pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la très moderne Adidas Arena continue de s’imposer comme un hot spot incontournable du 18ème arrondissement. Elle a même complètement transformé le quartier de la Porte de la Chapelle. Bonne nouvelle : un tout nouveau lieu XXL s’apprête à faire parler de lui… Son nom ? Central Chapelle.

Central Chapelle, le spot hybride qui ne dort jamais

Central Chapelle, le futur QG hybride du nord parisien, s’installe au cœur de l’Adidas Arena avec ses 3 500 m² dédiés à la food, la musique, la culture et le sport. Pensé par Allo Floride et Collé Braisé comme un véritable carrefour des cultures urbaines, ce lieu XXL ouvrira du matin jusqu’à tard dans la nuit pour bruncher, travailler, écouter un concert ou danser. Central Chapelle réunira quatre comptoirs de street-food, un bar central, une salle de concert doublée d’un club, un coffee shop et deux vastes terrasses panoramiques, offrant une journée complète d’activités sans jamais changer d’adresse. Véritable terrain de rencontre entre food et musique, il proposera une programmation riche en concerts, spectacles et événements, ainsi qu’un food court XXL pour satisfaire toutes les envies, le tout dans une ambiance bouillonnante du matin jusqu’à la nuit.

Une programmation qui donne déjà envie

Même si le line-up complet n’a pas encore été dévoilé, on sait déjà que Central Chapelle va jouer la carte de l’éclectisme : concerts, soirées club, DJ sets, expos, performances artistiques, cours de sport ou encore résidences culinaires… il y en aura pour tous les goûts. Et pour vous donner un avant-goût, plusieurs noms ont déjà été annoncés : Fox Stevenson, Inji, Berywam, VTSS, Fantanyl ou encore Kiddy Smile. Autant dire que la programmation s’annonce déjà très solide. Un lieu pensé comme une extension naturelle de l’Adidas Arena, mais aussi comme une destination à part entière. Que vous veniez pour un match, l’Arena étant notamment le terrain de jeu du Paris Basketball, un concert ou simplement pour vous y poser entre amis, vous trouverez forcément une bonne raison d’y rester.

Côté food : street-food et résidences de chefs

Avis aux gourmands : ici aussi, ça s’annonce très solide. Côté assiette, Central Chapelle devrait faire la part belle à des pizzas napolitaines, avec une carte courte et de saison, mais aussi à un corner signé Collé Braisé dédié aux sandwichs ultra réconfortants : grilled cheese, burgers ou encore sausage rolls. Le lieu accueillera également des chefs invités en résidence chaque mois. Parmi les nouvelles adresses attendues, on retrouvera Clotaire Poirier, finaliste de « Top Chef » avec Garøøm, une adresse mono-produit spécialisée dans le fried chicken. Après avoir servi ses recettes à ses collègues entre deux services à Copenhague, Clotaire a passé plus d’un an à peaufiner sa recette pour décrocher le titre de meilleur fried chicken : un magic mix secret de 9 épices, du koji en poudre maison, du lait ribot, différentes farines et quelques autres touches bien gardées. Et pour ceux en quête de saveurs africaines, Diadié Diombana (Freddys Kitchen) viendra proposer son adresse DNA, avec des plats inspirés par les traditions culinaires du continent. Mais chut, il faut bien garder quelques surprises ! Autant dire que vos papilles vont voyager sans quitter le 18ème.

Gourmand, festif et engagé

Parce que faire la fête, c’est bien, mais le faire intelligemment, c’est mieux : Central Chapelle, conçu dans une logique écoresponsable avec architecture bas carbone, circuits courts et réduction des déchets, allie plaisir et engagement durable. Avec plus de 250 000 visiteurs attendus dès la première année, ce lieu hybride et vivant, à la fois gourmand et festif, promet de devenir le nouveau repère des Parisiens et des curieux, reflétant parfaitement l’énergie du nord de la capitale. Que vous soyez là pour manger, danser, découvrir ou simplement profiter, vous savez déjà où aller : rendez-vous le 6 mai du côté de la Chapelle pour découvrir ce QG qui pourrait bien devenir votre spot estival préféré.

Central Chapelle, 4 Esp. Alice Milliat 75018 Paris

Ouverture le 6 mai 2026