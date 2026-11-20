Qui n’a jamais passé une soirée à jouer au UNO avec ses potes, à contester un +4, à défendre une règle inventée en plein milieu de la partie ou à crier « UNO ! » une seconde trop tard ? Le jeu incontournable, qui s’écoule à près de 10 millions d’exemplaires chaque année dans plus de 80 pays, s’offre son propre Social Club ce vendredi 20 novembre au Ground Control à Paris !

UNO, le petit jeu de cartes devenu culte

Depuis sa création en 1971 par Merle Robbins, ce petit jeu de cartes américain est devenu un incontournable des soirées entre amis et des parties en famille. L’idée de départ était pourtant toute simple : alors qu’il se dispute avec son fils au sujet des règles du 8 américain, ce coiffeur de l’Ohio imagine son propre jeu. Il en fabrique d’abord 5 000 exemplaires, qu’il vend dans son salon de coiffure… avant que le UNO ne connaisse le succès qu’on lui connaît aujourd’hui. À tel point que 17 jeux de cartes sont vendus chaque minute ! Et depuis, le célèbre jeu n’a cessé de se réinventer, avec de nombreuses variantes comme UNO Zéro, UNO No Mercy, UNO Teams, UNO Extreme ou encore UNO Spin. De quoi pimenter les parties et, surtout, multiplier les occasions de se disputer autour des règles !

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+2, +4… et beaucoup de mauvaise foi !

Car au UNO, si personne ne connaît exactement les « vraies règles », tout le monde est persuadé de les détenir. Et si vous comptiez vous fier à la notice, elle est bien souvent perdue depuis belle lurette ! Certaines règles ont ainsi autant d’interprétations que de joueurs. Parmi les plus controversées : le cumul des cartes +4 et +2. Dans certaines parties, un joueur qui vient de recevoir un +2 peut à son tour poser un +4, obligeant la personne suivante à piocher six cartes. Pour d’autres, évidemment, c’est absolument hors de question : les règles officielles ne prévoient pas ce cumul. Le célèbre jeu américain est donc parfois source de conflits entre joueurs aux habitudes bien différentes. La seule règle qui mette tout le monde d’accord ? Personne n’est d’accord sur les règles !

Le UNO Social Club débarque ce soir à Paris !

Imaginé par Mattel autour de son jeu culte, le UNO Social Club débarque à Paris pour une soirée exceptionnelle au Ground Control, dans le 12ème arrondissement ! Au programme : des tables de jeu pour affronter ses amis ou faire connaissance avec de nouveaux adversaires, plusieurs DJ sets pour faire monter l’ambiance, une animation menée par Scandal Jenner et même des tours de magie signés Johannes. Les plus créatifs pourront également participer gratuitement à un atelier de customisation de porte-clés, tandis qu’un bar proposera des cocktails inspirés des différentes personnalités qui se révèlent autour d’une partie de UNO. Parce qu’entre le stratège, le mauvais perdant, le bluffeur ou celui qui garde son +4 bien caché jusqu’au dernier moment, on finit toujours par reconnaître les profils ! Le tout prendra place dans un décor immersif aux couleurs du UNO, avec du merch collector à remporter.

Rendez-vous ce soir à Ground Control

Le UNO Social Club vous donne donc rendez-vous ce vendredi 20 novembre, de 18h à minuit, à Ground Control. L’entrée est gratuite, mais se fait sur inscription et dans la limite des places disponibles. Attention, la soirée est réservée aux plus de 18 ans. Alors, qui sera votre premier adversaire ? Qui osera vous mettre un +4 dès la première partie ? Préparez-vous à crier « UNO » !

Inscription gratuite ici

Infos pratiques :

UNO Social Club Paris

Adresse : Ground Control, 81 Rue du Charolais 75012 Paris

H oraires : Le vendredi 20 novembre 2026, de 18h00 à 00h00.



Photo de couverture : ©James Gordon Patterson ©Faubourg Stories

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