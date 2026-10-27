Cette association récolte des vêtements chauds pour les personnes sans abri à Paris

Face à la baisse des températures, Utopia 56 rappelle que le don de vêtements chauds pour les personnes à la rue est plus que jamais nécessaire et urgent. Alors que 929 d’entre elles sont mortes en France en 2025, l’association lutte toute l’année contre l’isolement et les conditions de vie difficiles de ces personnes en organisant régulièrement des collectes dans plusieurs villes françaises.

Une collecte de vêtements

Il y a quelques jours, Utopia 56 a publié sur son compte Instagram un petit guide sur un don de vêtements pour les personnes à la rue « vraiment adapté et utile » pour préparer l’arrivée de l’hiver. L’équipe associative explique ainsi rencontrer en grande majorité des hommes isolés, souvent jeunes, qui tentent de survivre à la vie dans la rue sans aide ni moyens. Or, au cours de l’année 2025, 929 personnes sans domicile fixe sont mortes en France. Un nombre qui augmente d’année en année et inquiète particulièrement les collectifs.

Ainsi, la plupart n’ont pas facilement accès à l’hygiène et aux soins. Ils manquent particulièrement de vêtements de rechange, ce qui rend la situation urgente face à la baisse des températures. Ainsi, l’association lance un appel afin d’obtenir de nouveaux sweats, pulls, pantalons, chaussures et vestes chaudes pour les hommes, femmes et enfants, de préférence de grandes tailles. Par ailleurs, elle a également besoin de sacs de couchage, couvertures, gants et bonnets nécessaires aux personnes qui dorment en plein hiver dans la rue.

Comment donner des vêtements Vous souhaitez donner plusieurs de vos vêtements à Utopia 56 ? Tout d’abord, assurez-vous que ceux-ci sont bien chauds, résistants, pratiques, en bon état et adaptés à la vie dans la rue. Tout vêtement léger, troué ou taché ne sera en revanche pas collecté par l’association, puisqu’il ne correspond pas aux besoins réels des personnes sans abri. Vous avez des vêtements qui répondent à ces attentes ? Tout d’abord, contactez l’équipe sur le site officiel d’Utopia 56, le compte Instagram de Paris ou l’antenne la plus proche de chez vous pour obtenir l’adresse de dépôt et un numéro à appeler une fois devant. Il faudra ensuite vous déplacer pour amener vos vêtements, en sachant que les lieux sont ouverts du lundi au vendredi, de 11h à 18h.

Devenez bénévole chez Utopia 56 Présente dans plusieurs villes françaises, l’association Utopia 56 vient en aide aux personnes exilées et à la rue durant toute l’année. Si vous souhaitez rejoindre ses missions, vous pouvez là aussi les contacter directement sur leur site. Il suffira ensuite de devenir l’un de leurs adhérents, de compléter un formulaire en ligne afin de rejoindre l’équipe de bénévoles, puis de vous inscrire aux plannings des missions lorsque vous êtes disponible. Petite précision : vous n’avez pas l’obligation de vous engager sur la durée si vous n’êtes pas sûr de pouvoir vous rendre disponible durant toute l’année. Parmi les principales missions : vous pouvez participer à des maraudes de nuit et des distributions de boissons chaudes, de tentes, de couvertures et de matériel d’urgence dans la rue en partant directement au contact des personnes isolées. Vous pouvez également accompagner des personnes en recherche d’un hébergement, trier des dons, contribuer à la logistique ou apporter votre soutien dans des démarches administratives. Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à contacter directement l’équipe d’Utopia 56 ! À lire également : Les kiosques citoyens, ces lieux parisiens où rencontrer les associations et les acteurs de votre quartier Image à la une : © Adobe Stock