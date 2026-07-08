6 trajets du métro aérien dans lesquels contempler les plus belles vues de Paris

Le métro parisien sert habituellement de transport d’un quartier vers un autre. Mais il peut aussi être emprunté pour découvrir de splendides panoramas sur la capitale depuis ses lignes aériennes. En choisissant la bonne place près de la fenêtre, votre trajet vous permettra de découvrir le Paris historique, les quartiers populaires ou les différents courants d’eau qui traversent la ville. Voici 6 vues à découvrir depuis votre rame !

Ligne 6 : une vue sur la tour Eiffel

Dès que l’on pense à une splendide vue sur Paris depuis le métro parisien, on imagine la ligne 6. Au moment de traverser au-dessus de la Seine entre les stations Passy et Bir-Hakeim, vous pourrez voir apparaître la tour Eiffel depuis le fleuve, avec une vue dégagée sur le monument idéale pour prendre une photographie. Un conseil : pour avoir le meilleur emplacement, installez-vous du côté droit du wagon en direction de Charles-de-Gaulle–Étoile.

Ligne 6 : une traversée de la Seine

La ligne 6 ne traverse pas seulement la Seine du côté ouest de la capitale… Son passage a aussi lieu du côté est, entre les stations Quai de la Gare et Bercy ! Certes, on ne découvre pas l’emblématique tour Eiffel, mais on aperçoit tout de même la Seine, l’étrange bâtiment du ministère de l’Économie, la bibliothèque François-Mitterrand ou encore l’extravagante Cité de la mode et du design. Un contraste intéressant se crée entre les immeubles du Paris historique et les constructions modernes…

Ligne 2 : la vie des boulevards

Si la ligne 6 bat le record des plus belles vues, les autres lignes du métro aérien ne sont pas pour autant à négliger… Vous pouvez faire un tour sur la ligne 2 possède si vous souhaitez découvrir d’autres paysages parisiens, plus récents et plus populaires. Entre les stations Barbès-Rochechouart et Jaurès, depuis les viaducs, vous pourrez observer en hauteur les boulevards animés, et apercevoir brièvement la butte Montmartre avec une vue sur la basilique du Sacré-Cœur.

Ligne 2 : une traversée du bassin de la Villette

On poursuit sur la ligne 2, entre les stations Stalingrad et Jaurès. Ce trajet franchit le canal Saint-Martin et le bassin de la Villette, l’occasion d’admirer les mouvements de l’eau, les quelques péniches amarrées, les quais animés, et de temps à autre, de très beaux couchers de soleil. Et durant l’été, ce sera aussi l’occasion de voir les quelques bassins aménagés pour les Parisiens en quête de fraîcheur !

Ligne 5 : une autre vue sur la Villette

Entre les stations Laumière et Ourcq, la ligne 5 offre elle aussi une vue sur le bassin de la Villette avant de rejoindre les abords du canal de l’Ourcq. L’occasion de contempler les quais arborés, les passerelles métalliques, mais aussi le patrimoine industriel particulièrement développé dans le secteur : anciens entrepôts, magasins généraux, bâtiments portuaires… Un autre angle de vue sur ce quartier animé où l’on peut aussi apprécier les couchers du soleil sur l’eau…

Ligne 1 : l’arrivée vers La Défense

Eh oui… Certes, la majeure partie de la ligne 1 reste souterraine et n’a que peu d’intérêt pour les voyageurs en recherche de vues panoramique sur la capitale. Mais le trajet mène tout de même vers des paysages impressionnants. À l’arrivée vers la station La Défense, vous pourrez découvrir une vue inattendue sur l’ensemble des gratte-ciel du quartier d’affaires et le prolongement de l’axe historique parisien.

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