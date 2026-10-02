En Bretagne, 37 hôtels de charme vous offrent une nuit avec le passeport Bretagne Émotion

Et si un seul carnet vous ouvrait les portes des plus belles adresses de Bretagne ? Accueil aux petits soins, décoration soignée,lieux uniques et dépaysants : le réseau Bretagne Émotion réunit 37 hôtels indépendants, de Saint-Malo à la Pointe du Raz, qui partagent tous le même art de recevoir.

Le Passeport Fidélité : le bon plan pour découvrir la Bretagne à moindre coût

Bretagne Émotion vous invite à voyager d’une maison à l’autre, pour découvrir toute la diversité de ses 37 adresses. Un hôtel/spa sur la pointe de la Bretagne, une escapade sur la Côte de granit rose dans une chambre avec vue sur la mer, le dîner dans un restaurant étoilé : autant d’ambiances et de paysages à explorer, parce que la Bretagne se découvre du Nord au Sud. Il suffit de visiter le compte Instagram de @bretagne_emotion pour s’apercevoir de l’ampleur du choix d’hôtels qui s’offre à vous. Le principe est simple : dès votre premier séjour, vous recevez un carnet nominatif valable deux ans. Chaque séjour passé dans un hôtel du réseau y est tamponné, quelle que soit sa durée.

Puis, à partir du troisième séjour, les avantages s’enchaînent :

20 % de réduction sur la première nuitée au troisième séjour

de réduction sur la première nuitée au troisième séjour 50 % au cinquième séjour

au cinquième séjour Une nuit offerte au dixième séjour

Seules conditions : réserver en direct auprès de l’hôtel (sans passer par une plateforme) et choisir, à chaque étape, une nouvelle adresse.

L’hospitalité comme maître mot

Classées de 3 à 5 étoiles, ces maisons de caractère, souvent chargées d’histoire, dépassent rarement la cinquantaine de chambres. De quoi s’échapper du tumulte du quotidien et profiter d’un séjour intimiste, loin de la foule, avec un accueil personnalisé où l’on se sent comme à la maison.

Ici, l’ancrage breton se vit à chaque étape du séjour : dans les assiettes du petit-déjeuner, composées avec des producteurslocaux, jusque dans les activités suggérées avec des artisans, sites naturels et adresses de terroir alentour. Vingt-cinq ans après sa création, le réseau tient toujours la même promesse : vous faire vivre une Bretagne authentique, hôtel après hôtel.

Hotelscharmebretagne.com

Instagram : @bretagne_emotion

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