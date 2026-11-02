Fleurs, huiles, cosmétiques : quelques repères pour découvrir le CBD à Paris

En partenariat avec Mama Kana

Le cannabidiol ou CBD est l’une des substances actives du chanvre, extraite des feuilles ou des fleurs de la plante (ou produite de façon synthétique), et que l’on retrouve dans différents produits : huiles, fleurs, résines… Il serait pour certains un produit efficace contre nombre de maux quotidiens : stress, insomnie, douleurs chroniques… Et si on peut l’acheter dans certaines boutiques, c’est que ce n’est pas une substance psychoactive, elle est donc tout à fait légale ! Petit tour d’horizon de ce qui se fait actuellement et de la meilleure façon d’utiliser le CBD selon la forme choisie.

Fleurs ou huiles, que choisir ?

Vous l’aurez compris, il existe différents formats sous lesquels trouver du CBD : tout d’abord, ce que l’on appelle les « fleurs ». Elles ressemblent à des petites boules, car elles sont en réalité la tête de la plante de chanvre et contiennent une forte concentration en CBD. On peut les utiliser en vaporisation, ou en infusion, selon l’effet souhaité.

Les huiles, quant à elles, sont extraites directement de la plante de cannabis, le chanvre. Plutôt simples d’utilisation, elles sont parfois mélangées à d’autres huiles, comme de l’huile d’olive, de l’huile de coco… Le dosage en CBD est ainsi parfaitement maîtrisé dans le produit final. Elle peut s’ingérer, en déposant quelques gouttes sous la langue, ou encore s’utiliser sous forme de massage, pour des douleurs musculaires par exemple.

Mais ses usages ne se limitent pas là : une variété de formes ont fait leur apparition ces dernières années, et on peut trouver aussi bien des cookies au CBD, que des vapos ou encore des gummies, et même des produits spécifiques pour les animaux !

Comment s’y retrouver ?

Attention, pour être bien sûr de votre achat, quelques questions s’imposent : tout d’abord, bien vérifier que le produit que vous souhaitez acheter contient bien moins de 0,3% de THC, la substance psychoactive du chanvre, autrement vous serez face à un produit hors légalité.

N’hésitez pas à demander également les origines du CDB utilisé, et si possible, un chanvre issu d’une culture biologique, il sera exempt de pesticides et aura donc des propriétés plus intéressantes.

Autre point important : le chanvre doit avoir été cultivé légalement en Europe, c’est à dire avec des variétés de la plante autorisées. Un gros plus est d’avoir accès à des tests indépendants, qui garantissent notamment, une absence de contaminants.

Un site spécialisé : Mama Kana

À Paris, les boutiques qui vendent du CBD sont nombreuses et proposent une offre assez vaste, aussi il est parfois difficile de s’y retrouver ! Sur internet également, la vente du CBD est possible et strictement encadrée. Parmi les sites légaux, Mama Kana est un site familial, qui possède également deux boutiques dans la capitale. Mama Kana a vu le jour en 2019, et ne cesse depuis d’innover sans faire de concessions sur la qualité. L’équipe peut vous renseigne précisément sur l’origine de son CBD, ce qui est plutôt rassurant pour le consommateur. Enfin, côté prix, on reste dans des tarifs tout à fait raisonnables.