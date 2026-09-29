Pourquoi cette gare parisienne vient-elle d’être classée « Gare remarquable » ?

Lancé par la SNCF en septembre, le label « Gare remarquable » vient d’être décerné à la gare de Lyon, dans le 12e arrondissement de Paris. Une distinction pour célébrer l’architecture Belle Époque de ce monument, traversé chaque jour par des milliers de voyageurs qui en oublient presque la beauté du lieu.

Une gare de l’Exposition universelle de 1900

Le label « Gare remarquable« , lancé par la SNCF, a pour objectif de valoriser des bâtiments ferroviaires pour leur intérêt architectural, historique, mémoriel ou esthétique. Empruntées tous les jours, les gares parisiennes demandent, pour la plupart, un temps d’arrêt pour contempler leur forme. C’est notamment le cas de la gare de Lyon, qui fait désormais partie des 47 premières gares françaises distinguées par ce label, lancé le 16 septembre 2026.

Cette reconnaissance intervient alors que la gare fait l’objet d’un important chantier de restauration. Son bâtiment actuel est issu d’une transformation menée à la fin du XIXe siècle sous la direction de Marius Toudoire, dans la perspective de l’Exposition universelle de 1900. C’est à ce moment qu’est construite sa célèbre tour de l’Horloge.

Tour de l’Horloge, fresques et décors

Difficile d’évoquer la Gare de Lyon sans son emblématique tour de l’Horloge mesurant 67 mètres. Édifiée dans le cadre de la transformation de la gare pour l’Exposition universelle, elle possède quatre cadrans monumentaux. La façade elle-même mêle références classiques aux décorations caractéristiques de la Belle Époque, avec des sculptures et bas-reliefs liés au développement industriel et au voyage.

À l’intérieur, la galerie des fresques vaut le détour. Ses peintures murales évoquent notamment les grandes villes desservies par l’ancien réseau Paris-Lyon-Méditerranée. Restaurée après plusieurs années de travaux, elle a retrouvé en 2021 une partie de son éclat, avec la rénovation des fresques, des verrières et des sols. Celle-ci est d’ailleurs, avec les façades et les toitures du bâtiment principal, protégée au titre des monuments historiques depuis 1984.

Une restauration toujours en cours

Le nouveau label intervient au moment où la façade historique de la Gare de Lyon est elle-même en restauration. Le chantier vise notamment à retrouver l’apparence originelle imaginée par Marius Toudoire et à restituer certains éléments décoratifs disparus au fil du temps. Selon SNCF Gares & Connexions, les recherches dans les archives ont notamment permis de retrouver les plans et dessins nécessaires à la reconstitution de certains ornements. Un chantier de restauration qui doit se poursuivre jusqu’en 2027.

Cette opération patrimoniale s’inscrit dans une transformation plus large de la gare. Le projet « Côté Seine », lancé en 2025, doit moderniser les espaces situés dans la rue de Bercy et améliorer les liaisons entre le train, le RER, le métro, les bus et le vélo. Pour ce vaste projet, les travaux doivent se poursuivre jusqu’en 2029, avec notamment de nouveaux accès et une nouvelle façade côté rue de Bercy.

Gare de Lyon

Place Louis Armand, 75012 Paris

À lire également : Face à la Gare du Nord, cet hôtel nous fait voyager avant même de prendre le train

Image à la une : © Adobe Stock