La Corée s’invite à Paris pendant 4 jours avec visite de temple, cuisine et méditation

Méditer avec un moine, participer à une cérémonie du thé, découvrir les rituels d’un temple coréen ou encore s’initier aux secrets de la fermentation : du 3 au 6 octobre 2026, le Centre Culturel Coréen propose plusieurs expériences immersives à Paris et à Torcy pour découvrir la culture bouddhique coréenne. Une programmation assez rare qui nous transporte en Corée quelques jours…. Sans avoir besoin de prendre l’avion !

La culture bouddhique coréenne à l’honneur pendant 4 jours

On connaît la Corée du Sud pour sa musique, son cinéma ou encore sa gastronomie, mais beaucoup moins pour ses traditions bouddhiques. C’est justement tout l’intérêt de cette programmation organisée par le Centre Culturel Coréen et le Cultural Corps of Korean Buddhism de l’Ordre Jogye, à l’occasion de la saison spéciale consacrée au royaume de Silla. Pendant 4 jours, plusieurs rendez-vous permettront de découvrir un patrimoine toujours bien vivant, fondé notamment sur des valeurs de simplicité, d’équilibre et d’harmonie avec la nature. Et pour commencer, il faudra quitter légèrement Paris pour rejoindre un véritable temple coréen.

Une journée en immersion dans un temple coréen à Torcy

Le 3 octobre, direction Torcy, en Seine-et-Marne, où se cache le temple coréen de Kilsangsa. Exceptionnellement ouvert au public pour l’occasion, il accueillera une journée inspirée du Temple Stay, ces séjours qui permettent de découvrir le quotidien et les pratiques des temples bouddhistes coréens. Aux côtés du Vénérable Hyewon, abbé du temple, et de la Vénérable Jeonggwan, les participants pourront notamment déguster le barugongyang, un repas rituel de la tradition bouddhiste coréenne, ainsi que s’adonner à la méditation alimentaire. Et la journée ne s’arrêtera pas là : une promenade le long de la Marne, un atelier de fabrication d’une lanterne en forme de lotus, une séance de méditation assise et une cérémonie du thé sont également prévus.

S’initier à la méditation Seon à Paris

Les 5 et 6 octobre, la suite du voyage se déroulera au Centre Culturel Coréen, à Paris. Il sera notamment possible d’essayer la méditation Seon, une tradition méditative coréenne. Pendant une heure, un moine présentera ses principes et ses méthodes avant de prolonger la séance autour d’un thé. Un temps d’échange permettra également de poser des questions sur la méditation, les pratiques spirituelles du bouddhisme coréen et la manière dont elles peuvent trouver leur place dans la vie quotidienne.

Découvrir les secrets de la cuisine des temples

C’est sans doute l’un des rendez-vous qui devrait le plus intriguer les gourmands. Les 5 et 6 octobre, deux ateliers permettront de découvrir une facette méconnue de la gastronomie coréenne : la cuisine des temples, avec un focus particulier sur les condiments traditionnels et la fermentation. Le 5 octobre, l’atelier sera animé par la Vénérable Jeonggwan, tandis que le Vénérable Jigyeon, maître artisan, prendra le relais le lendemain pour présenter les savoir-faire liés à la fermentation. Dans cette cuisine, la transformation des aliments repose sur le temps, la patience et l’équilibre, avec une attention particulière portée à la nature et à ses cycles. Les participants pourront ainsi découvrir les gestes et les récits qui entourent la préparation des condiments fermentés, issus d’une tradition transmise au fil des siècles.

Entre Temple Stay, méditation, cérémonie du thé et cuisine traditionnelle, ces 4 jours offrent donc une occasion assez exceptionnelle de découvrir la culture bouddhique coréenne autrement. Et surtout de s’offrir une petite parenthèse dépaysante entre Paris et les bords de Marne !

Informations pratiques

Découverte du Temple Stay en France

Samedi 3 octobre 2026, de 12h à 16h

Temple coréen de Kilsangsa

32 rue du Petit Bois, 77200 Torcy

Méditation Seon

5 et 6 octobre 2026, de 15h30 à 16h30

Centre Culturel Coréen – 6e étage

Ateliers de cuisine des temples

5 et 6 octobre 2026, de 17h30 à 19h30

Centre Culturel Coréen – 5e étage

Les inscriptions sont ouvertes au public sur le site du Centre Culturel Coréen