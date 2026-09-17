JEP 2026 : cet institut historique lié à Louis Braille ouvre ses portes à Invalides

L’Institut National des Jeunes Aveugles (INJA) ouvre ses portes le samedi 19 septembre 2026 de 10h à 17h pour les Journées européennes du patrimoine ! Pour une vivre une visite hors des sentiers battus, la découverte de l’INJA doit faire partie de votre liste pour ce week-end de JEP, et on vous explique de ce pas pourquoi.

Institut pour les jeunes aveugles et Louis Braille

Nous sommes au 56 boulevard des Invalides, dans le 7e arrondissement. Ici, vous aurez l’occasion de découvrir un lieu consacré à l’enseignement pour les jeunes aveugles et malvoyants, intimement lié à l’histoire de Louis Braille.

Tout commence en 1785, lorsque Valentin Haüy fonde une école destinée à l’instruction des jeunes aveugles, ancêtre de l’actuel INJA. Son idée est novatrice : démontrer que les personnes aveugles peuvent accéder à l’éducation, grâce à des caractères imprimés en relief. Première surprise lors de nos recherches : l’écriture en « Braille » n’appartient pas uniquement à celui qui en a donné le nom. Il s’agit de l’évolution d’une idée originale qui a été remaniée au fil du temps. Après monsieur Haüy, et son propre procédé où il fait imprimer/gaufrer les lettres ordinaires de l’alphabet latin en relief, vient Charles Barbier. En 1815, ce dernier propose un système utilisant des points en relief. En 1821, il transmet cette technique à l’Institution royale des jeunes aveugles. Louis Braille, alors âgé de 12 ans, le découvre et comprend son potentiel. Par ailleurs, l’actuel établissement que vous allez visiter ne se situe pas à la même adresse que celui d’origine. L’école destinée aux jeunes aveugles et malvoyants a changé plusieurs fois de nom et d’adresse au gré des bouleversements politiques. C’est au XIXe siècle que Louis Braille s’impose dans l’histoire, lorsque l’établissement se trouve rue Saint-Victor.

Né à Coupvray en 1809, Louis Braille perd la vue dans son enfance à la suite d’un accident. Vers 1825, à ses 16 ans, il fait évoluer la fameuse « écriture en reliefs ». Les caractères qu’il invente sont constitués à partir d’une cellule de six points en relief, suffisamment compacte pour être parcourue sous le doigt. Sa méthode permet de représenter lettres, chiffres et signes et sera ensuite adaptée à la musique ! C’est en 1829 qu’il en publie un premier ouvrage. Il est important de préciser que ce jeune génie n’a pas inventé son système dans le bâtiment actuel de l’INJA. Si l’édifice de la rue Saint-Victor a été abandonné pour une autre rue de Paris c’était à cause des conditions de vies qui y étaient particulièrement mauvaises. Le Musée Louis Braille indique officiellement que de nombreux élèves y souffraient de tuberculose. Détail malheureux, mais qui n’est pas lié aux anciens bâtiments : Louis Braille mourra lui-même de la tuberculose en 1852 à seulement 43 ans. Le génie aura néanmoins l’opportunité d’enseigner dans le bâtiment actuel que vous allez visiter pour les JEP, puisque l’institution s’y est installée dans les années 1840.

L’INJA et son programme des JEP 2026

Notez que l’établissement ouvre gratuitement et sans inscription. Pour ces JEP, vous allez pouvoir profiter de visites guidées prévues à 10h30, 11h30, 14h30 et 15h30. Plus passionnant encore, vous pourrez rencontrer d’adorables chiens guides, comprendre l’objectif de leur travail, et surtout, voir comment ils sont sensibilisés aux personnes aveugles ou malvoyantes. De même, des expositions photographiques tactiles et inclusives sont au programme. Grand thème des JEP de l’INJA : l’accessibilité culturelle. Pour finir, des concerts de jazz auront lieu au jardin sensoriel Helen Keller !

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Infos pratiques

Adresse : Institut National des Jeunes Aveugles, 56 boulevard des Invalides, Paris 75007

Transports : Station Duroc (lignes 10 et 13) / RER C Invalides ou RER B Luxembourg

Date et événement : Journées européennes du patrimoine de l’INJA, samedi 19 septembre 2026, de 10h à 17h

Accessibilité PMR : bâtiment historique non spécifiquement modernisé pour une accessibilité PMR totale.

Tarifs : accès général est gratuit et sans inscription.

Photo à la une : Institut National des Jeunes Aveugles (INJA) au coeur des Invalides © Wikicommons