Découvrez et testez cet appareil photo qui pourrait bien changer vos habitudes

Soyons honnêtes, aujourd’hui, nos photos passent surtout par nos smartphones : pratiques, rapides… On a un peu délaissé les bons vieux appareils photo. Et pourtant, l’OM SYSTEM OM-3 pourrait bien nous faire changer nos habitudes. Compact, simple d’utilisation et incroyablement inspirant, il a ce charme fou des appareils argentiques qu’on rêverait de retrouver au fond d’un tiroir familial… sauf qu’il est résolument tourné vers le futur. Un petit bijou rétro pour redécouvrir le plaisir de vos balades photo. Coup de projecteur sur l’appareil idéal pour la street photography en promo ce printemps !
Un look vintage, une âme de baroudeur
Dès la première prise en main, le ton est donné. Boîtier en métal, molettes tactiles, lignes héritées des mythiques appareils OM argentiques… L’OM-3, héritier d’Olympus, joue la carte du néo-rétro avec élégance. Mais derrière cette silhouette délicieusement nostalgique se cache une vraie machine de guerre. Conçu pour résister aux intempéries (certification IP53), il affronte sans broncher la pluie, le froid, le sable ou les embruns, et vous suit partout : en street photo sous une averse parisienne, au sommet d’un col balayé par le vent ou au bord de mer à la golden hour ! Petit, léger, robuste : c’est le boîtier qu’on glisse dans son sac sans y penser et qu’on ne quitte plus !