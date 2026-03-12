Découvrez et testez cet appareil photo qui pourrait bien changer vos habitudes

Des performances dignes des plus grands

Zigzag a testé pour vous et on peut vous le dire : l’OM-3 en a sous le capot ! Street, portrait, paysage, nature, voyage… il s’adapte à toutes les envies. Compact, il se fait vite oublier pour ne laisser place qu’à l’essentiel : votre regard. Mais là où il devient vraiment irrésistible, c’est dans sa dimension créative. Noir et blanc profond au charme argentique, couleurs vibrantes façon cinéma, ambiances douces ou contrastées… tout se règle directement depuis le boîtier, en quelques gestes intuitifs. Pas besoin de passer des heures sur un ordinateur : on obtient des images au caractère affirmé dès la prise de vue (aussi simple que d’appliquer un filtre sur son smartphone, la qualité en plus). Enfin, pour ceux qui aiment raconter aussi en mouvement, il filme en 4K avec un rendu fluide et détaillé. De quoi passer naturellement de la photo à la vidéo, sans jamais perdre en style.

À tester avant de craquer

L’OM-3 réussit le joli tour de force de réunir le charme et la créativité d’un argentique ainsi que la performance et la robustesse d’un numérique. C’est le genre d’appareil qu’on adopte sans même s’en rendre compte ! Les résultats sont bluffants et ses fonctions intelligentes ouvrent de nouvelles possibilités, y compris dans les scènes les plus ordinaires du quotidien. Bonne nouvelle : inutile de l’acheter les yeux fermés pour se faire une idée. Vous pouvez l’emprunter gratuitement pendant une semaine via le site Test and Wow. Vous testez, vous explorez, vous créez, puis vous le renvoyez facilement grâce au bon de retour DHL fourni. Une semaine pour découvrir s’il devient, lui aussi, votre appareil “à tout faire”. On vous prévient : il y a de fortes chances que vous ayez du mal à le rendre.

L’OM-3 n’est pas seulement un appareil photo : c’est un compagnon de balade, un déclencheur de créativité et un allié pour tous vos souvenirs, des scènes de rue aux escapades les plus imprévues. Imaginez-le dans les ruelles pavées de Paris, capturant la lumière dorée sur la Seine, les détails architecturaux des façades haussmanniennes ou le style impeccable des Parisien·nes qui déambulent en ville. Et le mieux ? Tout se règle directement depuis le boîtier : passer d’un mode à l’autre se fait avec une facilité déconcertante, pour laisser place uniquement à votre regard et à vos envies. Grâce à la possibilité de l’essayer une semaine, vous pouvez le tester, explorer et le laisser transformer votre manière de photographier. Une fois dans votre sac, vous aurez envie de le sortir à chaque coin de rue, de lever les yeux, de regarder autour de vous et de capturer le monde et Paris sous un angle nouveau !