Badge télépéage Ulys : comment gagner du temps sur la route ?

Prendre l’autoroute est le chemin le plus rapide pour vadrouiller en France, mais perdre du temps à attendre devant une barrière de péage peut vraiment gâcher le trajet… Alors pour emprunter les voies réservées et éviter de sortir sa carte bancaire à chaque arrêt, le badge télépéage s’est imposé comme un petit accessoire particulièrement pratique. Parmi les solutions disponibles, Ulys permet de circuler sur toutes les autoroutes françaises, et même de poursuivre son voyage dans plusieurs pays européens !

Un badge pour passer les péages sans s’arrêter

Son principe est assez simple. Installé sur le pare-brise de la voiture, le badge télépéage Ulys est automatiquement détecté lorsque l’on arrive au péage. Plus besoin de récupérer un ticket, de chercher sa carte bancaire ou de tendre le bras par la fenêtre : la barrière s’ouvre automatiquement et le montant du péage est ensuite prélevé sur le compte associé à l’abonnement.

Surtout, le badge donne accès aux voies réservées au télépéage, reconnaissables à leur « t » orange. Certaines permettent de franchir le péage jusqu’à 30 km/h, sans marquer d’arrêt lorsque les conditions le permettent. Un détail qui peut faire une vraie différence sur les grands axes au moment des départs en week-end ou en vacances, lorsque les files commencent à se former aux barrières.

Combien coûte un badge télépéage Ulys ?

Tout dépend de la fréquence à laquelle vous prenez l’autoroute. Pour ceux qui ne l’empruntent que ponctuellement, la formule Ulys Classic est actuellement proposée à 2,20 € par mois utilisé. Les mois durant lesquels le badge n’est pas utilisé ne sont donc pas facturés en frais de gestion. L’abonnement est sans engagement et sans frais de mise en service. Les péages empruntés restent évidemment facturés en plus.

Pour ceux qui circulent sur l’autoroute tous les mois, Ulys propose également une formule Frequence à 1,90 € par mois, tandis que la formule Premium, à 3,80 € par mois utilisé, ajoute notamment des garanties en cas de panne mécanique ou de crevaison. Il existe enfin une formule Vacances, elle aussi à 2,20 € par mois utilisé, qui permet notamment d’utiliser ses Chèques-Vacances Connect pour régler les péages. Lorsque les péages du mois sont exclusivement réglés avec ces Chèques-Vacances, les frais de gestion du badge sont gratuits.

À noter toutefois pour les utilisateurs très occasionnels : Ulys prévoit actuellement 15 € de frais après 14 mois consécutifs sans utilisation du badge.

Un badge qui fonctionne aussi en Espagne, au Portugal et en Italie

Voilà un avantage intéressant pour ceux qui aiment partir en road trip au-delà des frontières françaises. Le badge peut également être utilisé sur les autoroutes d’Espagne, du Portugal et d’Italie, à condition d’activer les options correspondantes. L’option Espagne-Portugal coûte actuellement 2 € supplémentaires par mois utilisé. Pour l’Italie, il faut compter 2,40 € par mois utilisé, auxquels s’ajoutent 15 € de frais d’activation lors de la souscription de l’option. Une fois l’option activée, inutile de multiplier les moyens de paiement ou de chercher comment fonctionne chaque péage en arrivant à l’étranger : le même badge accompagne le conducteur sur son trajet.

Pas seulement utile sur l’autoroute

C’est l’une des fonctions auxquelles on pense moins : le badge Ulys peut également servir à régler certains parkings. Il est accepté dans environ 1 000 parkings équipés, notamment dans des centres-villes, des gares et des aéroports. Lorsque le parking accepte le télépéage, le stationnement est directement ajouté à la facture Ulys. Le service peut donc s’avérer pratique bien au-delà des longs trajets autoroutiers, notamment lorsque l’on rejoint une gare ou un aéroport en voiture.

Une application pour garder un œil sur ses dépenses

Le badge fonctionne également avec l’application Ulys, qui permet de retrouver ses factures et de suivre ses dépenses liées aux péages. L’application rassemble aussi plusieurs outils utiles sur la route : informations sur le trafic, recherche de bornes de recharge pour les voitures électriques, tarifs de péage ou encore fonction SOS en cas d’incident. De quoi centraliser une bonne partie des informations dont on peut avoir besoin pendant un long trajet.

Est-ce vraiment intéressant quand on ne prend l’autoroute que pour les vacances ?

C’est justement là que la formule Classic peut avoir du sens. Puisque les 2,20 € de frais de gestion ne sont facturés que les mois où le badge est utilisé, il n’est pas nécessaire d’être un grand rouleur pour en profiter. Pour quelqu’un qui quitte Paris en voiture quelques week-ends dans l’année ou uniquement pendant les vacances, le coût supplémentaire reste donc limité. Le badge ne permet pas, avec la formule Classic, de réduire le tarif normal des péages : son principal intérêt est ailleurs. Il évite les paiements successifs et permet surtout d’emprunter les voies télépéage. Un petit confort qui peut sembler accessoire sur un trajet tranquille, mais qui devient nettement plus appréciable un samedi de grands départs !

Les tarifs du badge télépéage Ulys en un coup d’œil :

La Formule Classic : 2,20 €/mois utilisé

La Formule Frequence : 1,90 €/mois

La Formule Premium : 3,80 €/mois utilisé

La Formule Vacances : 2,20 €/mois utilisé

Toutes ces offres sont sans engagement, et valables sur toutes les autoroutes de France.

Il existe également des options disponibles pour l’Espagne, le Portugal et l’Italie, à découvrir sur le site Ulys.