5 bonnes idées pour contrer le blues de la rentrée

C’est la rentrée. Fini les soirées qui s’éternisent, les apéros en terrasse avec les copains, les barbecues, l’odeur du monoï… Après l’été, le retour au bureau peut parfois sembler un peu brutal. Il faut reprogrammer le réveil, subir de nouveau les transports en commun, enchaîner les réunions de rentrée à l’école, les rendez-vous pour inscrire son petit dernier au club de judo ou à l’école de musique… On voit déjà son agenda se remplir à vitesse grand V. Et il est bien loin, le temps où l’on flânait au marché, où l’on prenait le temps de bouquiner sur la plage avec le bruit des vagues en fond sonore. Après quelques semaines de liberté, retrouver le rythme habituel n’est pas facile. C’est ce que l’on appelle le blues de la rentrée. Mais rassurez-vous, Paris ZigZag est là pour vous donner 5 bonnes idées pour vivre la rentrée plus sereinement !

1. Prolonger l’esprit des vacances

Ce n’est pas parce que les vacances sont terminées qu’il faut ranger définitivement les bons moments au placard. Au contraire, conserver quelques petits rituels estivaux peut aider à faire une transition en douceur. Un dîner en terrasse, une balade (et pourquoi pas une glace !) le long de la Seine après le travail, un brunch gourmand le week-end, quelques minutes de lecture au soleil sur le canal saint-martin, un petit tour au marché pour son lunch du midi ou encore une sortie improvisée avec les amis en pleine semaine… L’idée est de continuer à s’accorder des moments qui font du bien. Le secret : ne pas attendre les prochaines vacances pour profiter à nouveau. Même dans un emploi du temps chargé, il est possible de créer de petites parenthèses de déconnexion.

2. Se fixer de nouveaux petits objectifs

La rentrée est aussi une excellente occasion de repartir sur de nouvelles bases. Plutôt que de considérer septembre comme la fin de la période estivale, pourquoi ne pas en faire le début d’un nouveau départ ? Pas besoin de bouleverser complètement sa vie. On peut simplement se donner quelques objectifs agréables et réalistes : reprendre une activité sportive, apprendre une nouvelle langue, découvrir un quartier de sa ville, cuisiner davantage, commencer un livre ou organiser plus régulièrement des sorties avec son amoureux ou ses amis. Ces petits projets donnent une dynamique positive et permettent d’avoir quelque chose à attendre avec impatience.

3. Remettre du plaisir dans son quotidien

Lorsque la routine reprend, les journées peuvent rapidement devenir très prévisibles. Pour éviter cette impression de monotonie, il peut être intéressant d’introduire volontairement de petites nouveautés. Tester une nouvelle recette de cuisine, écouter un podcast pendant son trajet, changer son itinéraire, déjeuner dans un nouvel endroit, s’offrir un bouquet de fleurs ou prévoir une soirée cinéma en semaine… Les petits plaisirs ont parfois un impact bien plus important qu’on ne l’imagine. Pas besoin d’une grande occasion pour se faire plaisir. La rentrée est justement le bon moment pour réapprendre à savourer les petites choses du quotidien.

4. Reprendre un rythme progressivement

Après plusieurs semaines de vacances, vouloir immédiatement retrouver un rythme intense peut être contre-productif. Le sommeil, les repas, l’activité physique et les horaires ont parfois besoin de quelques jours pour se stabiliser. Plutôt que de vouloir tout changer du jour au lendemain, mieux vaut avancer progressivement. Retrouver des horaires de sommeil réguliers, bouger un peu chaque jour, prendre le temps de manger correctement et s’accorder de vraies pauses peut déjà faire une grande différence. Et surtout, inutile de culpabiliser si l’on manque un peu d’énergie les premiers jours. Le corps et l’esprit ont simplement besoin de retrouver leurs repères.

5. Programmer une prochaine escapade

Voici probablement l’une des meilleures armes contre le blues de la rentrée : avoir un prochain projet réjouissant en perspective. Pas besoin de réserver immédiatement deux semaines aux Maldives ! Un week-end à la campagne, une escapade dans une ville voisine, un concert, une pièce de théâtre, une randonnée ou même une journée découverte peuvent suffire. Planifier une sortie ou un petit voyage permet de conserver cette sensation d’évasion qui accompagne les vacances. Et il y a quelque chose de particulièrement agréable dans le fait d’avoir une date à entourer sur son calendrier. D’autant plus qu’en septembre et en octobre, les températures sont souvent plus douces et les journées encore agréables.

Le blues de la rentrée est souvent lié au sentiment que les vacances sont derrière nous et que la routine reprend ses droits. Pourtant, septembre peut aussi être une période pleine de possibilités : nouveaux projets, nouvelles habitudes, nouvelles rencontres et occasions de prendre soin de soi. Alors, ne vous imposez pas de tout réussir dès septembre. Laissez-vous le temps de reprendre le rythme, à votre manière, et surtout, de profiter encore des petits plaisirs qui font du bien au quotidien.

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