3 façons de devenir bilingue : apprendre, vivre, recommencer

En partenariat avec le CEI

On dit souvent que pour maîtriser une langue, il faut voyager. Mais selon nous « apprendre une langue étrangère, c’est aussi la vivre ». En réalité, on ne devient pas bilingue en accumulant les heures de cours, mais en passant du temps à vivre dans la langue. Il y a plusieurs leviers à prendre en compte : la durée d’un voyage, la fréquence des échanges avec les locaux, l’immersion dans la vie quotidienne, la motivation… En résumé, il faut sortir de l’apprentissage théorique et multiplier les situations où la langue devient nécessaire. Avec le CEI, on vous donne trois cas de figure où vous améliorerez votre niveau à coup sûr !

1. Partir étudier à l’étranger : la solution la plus complète

C’est le plus grand luxe pour apprendre une langue du mieux possible ! Partir longtemps, vivre avec des étrangers, étudier dans le pays, faire ses courses, pratiquer des activités sur place… Non seulement on est immergé dans la culture, mais en plus on est amené à parler la langue à chaque instant. Justement, le CEI propose aux élèves de troisième, seconde, première ou terminale d’intégrer un lycée d’Europe ou du monde entier, en vivant dans une famille d’accueil pendant 10 mois. Il ne s’agit pas là de suivre les cours, mais de se créer une vie sur place en pratiquant la langue. D’ailleurs, plus on allonge la durée, plus la langue devient naturelle et plus les acquis ont vocation à s’ancrer. Sur leur site, on peut voir des échanges possibles avec les Etats-Unis, l’Australie, l’Argentine ou encore l’Irlande. De quoi faire grandir son enfant de plusieurs années en une, et de l’ouvrir au monde !

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2. Miser sur des immersions courte, mais répétées

Mais on l’admet, ce n’est pas évident pour tous les lycéens de quitter ses proches et son quotidien pendant plusieurs mois. Tandis qu’ils sont encore en train de se construire dans leur pays, certains ne se voient pas repartir de zéro dans un autre. C’est pour ça qu’ils peuvent tout à fait opter pour des séjours linguistiques d’une à six semaines pendant l’été ou les vacances scolaires. Après avoir apprécié le premier, ils se lanceront peut-être dans le second en augmentant la durée ou la distance. Sur le site internet du CEI, on trouve notamment les supers immersions des échanges franco-irlandais, qui permettent de réellement s’immerger dans une famille, avec ses habitudes, ses repas, ses conversations, ses activités. Par exemple, l’un des séjours propose de vivre dans une famille avec des chevaux, pour groomer ou pratiquer l’équitation autant que l’anglais. Ou encore, un autre séjour “surf” permet de pratiquer ce sport dans des écoles réputées, tout en vivant dans une famille locale. Pour les plus studieux, il est aussi possible d’étudier l’anglais dans un campus entre cours de langue et activités variées. On conseille de partir au moins deux semaines pour créer un déclic et donner envie de recommencer !

3. Choisir une immersion ultra-personnalisée : les cours chez le professeur

Plus originale que les deux premières, une troisième expérience pourrait aussi drastiquement faire progresser votre enfant : les cours particuliers directement chez le professeur. Dans cette formule toujours proposée par le CEI, les jeunes passent du temps avec un professeur qualifié dans l’enseignement de sa langue maternelle comme langue étrangère, en vivant à son domicile. En fonction de son niveau et de ses besoins, le professeur adaptera son programme scolaire. Malte, Ecosse, Italie, Etats-Unis… De nombreux pays sont proposés sur le site, selon la langue dans laquelle votre enfant souhaite se perfectionner. Vous aurez le choix du nombre d’heures de cours par semaine, et des thèmes abordés. À côté, des activités générales ou culturelles, mais aussi sportives, seront réalisées pendant le séjour. Parfait pour combiner l’intensité de l’immersion et la pratique en cours et en dehors des cours !

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Photo de une :“Parce qu’apprendre une langue, c’est aussi la vivre” – Par CEI voyage. Photo © Jacob Lund