Homair lance un “Service Après-Vacances” pour prolonger les bienfaits de l’été

Il y a quelques semaines, nous vous donnions 5 bonnes idées pour mieux vivre le blues de la rentrée. Mais après un mois de septembre bien chargé, la réalité a vite repris le dessus ! Alors, pour nous aider à passer ce cap, le groupe Homair Vacances a imaginé une idée pour le moins originale : un « Service Après-Vacances », pensé pour alléger le quotidien et prolonger un peu les bienfaits de l’été. On vous présente cette initiative qui pourrait bien nous réconcilier avec le retour à la réalité !

Quand les vacances se terminent, la charge mentale revient au galop

Fermez les yeux. Vous êtes sur un transat, un cocktail à la main, l’odeur du monoï qui vous chatouille les narines et le bruit des vagues en fond sonore… Mais bim ! Vous ouvrez les yeux. À la place du cocktail, ce sont déjà vos dossiers du boulot qui vous attendent entre les mains. Et en guise de bruit des vagues, vous entendez plutôt les klaxons des parisiens impatients. Pas de doute, la rentrée est bel et bien là et la charge mentale a vite repris ses droits. Et nous ne sommes visiblement pas les seuls à l’avoir ressentie : selon un sondage OpinionWay pour Homair, 64 % des Français redoutent le retour de vacances.

Pour alléger un peu ce retour à la réalité, le groupe Homair Vacances a imaginé un « Service Après-Vacances ». Concrètement, celui-ci est envoyé par email au moment du départ du camping et permet de profiter de plusieurs coups de pouce pour faciliter la rentrée. HelloFresh propose jusqu’à 95 euros de réduction sur les cinq premières box de repas, tandis que Wecasa offre un bon de 20 euros pour des prestations de ménage ou de bien-être. De son côté, Les Sherpas propose un bilan pédagogique, un cours d’essai gratuit et des réductions sur le soutien scolaire.

L’idée ? Ne pas couper le contact au moment de rendre les clés du mobil-home, mais continuer à accompagner les vacanciers une fois de retour à la maison.

Et si votre boîte mail vous faisait gagner des vacances ?

Il y a une autre chose qui peut sérieusement gâcher le retour de vacances : ouvrir sa boîte mail après plusieurs semaines sans y jeter un œil. 300 mails ? Ça va. 700 ? On commence à transpirer. 1500 ? Là, c’est carrément la panique. Et si, pour une fois, cette montagne de messages pouvait vous faire plaisir ? C’est justement l’idée de la PromOOO, la « Promo Out Of Office » imaginée par Homair Vacances. Le nombre de mails accumulés pendant vos vacances détermine la réduction dont vous pouvez bénéficier sur un prochain séjour : 5 % entre 50 et 99 mails, 10 % entre 100 et 399, 15 % entre 400 et 599 et 20 % au-delà de 600 mails. Pour tenter sa chance, il suffit de suivre le compte Instagram et d’envoyer en message privé une capture d’écran indiquant son nombre de mails non lus. Autrement dit, plus votre boîte de réception ressemble à un champ de bataille, plus votre réduction grimpe ! Une bonne raison de ne surtout pas culpabiliser d’avoir laissé sa boîte mail de côté pendant quelques jours. Après tout, si vous avez réussi à vraiment déconnecter, vous pourriez bien être récompensé.

Et si on commençait déjà à penser aux prochaines vacances ?

Dans notre article précédent, on vous conseillait justement de programmer une prochaine escapade pour mieux faire passer le blues de la rentrée. Pas besoin d’attendre l’été prochain ni de partir à l’autre bout du monde : un week-end à la campagne, quelques jours au bord de la mer ou une petite virée entre amis peuvent déjà donner une jolie date à entourer sur le calendrier. Plutôt branché nature ? Le Camping Domaine des Iscles, au pied du parc naturel régional du Luberon et à côté de la rivière Durance, promet une belle parenthèse au vert. En famille ? En plus des kids clubs, des week-ends thématiques sont régulièrement organisés pour les enfants et les ados. En octobre, place notamment aux week-ends Halloween ! Et pas besoin de faire des heures de route : le Camping La Croix du Vieux Pont, en Picardie, se situe à moins d’1h30 de Paris. Envie d’une escapade entre copines ? Direction la Normandie et le Camping La Vallée, à Houlgate, pour profiter d’une vue sur l’océan, d’une terrasse et même d’un jacuzzi. De quoi profiter pleinement de l’été indien. Après tout, est-ce qu’avoir un prochain projet à attendre, c’est pas déjà un peu prolonger les vacances ?

Photo de couverture : ©Homair Vacances ©Camping La Vallée

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