Louer un parking en ville : le bon plan pour en finir avec la galère du stationnement

en partenariat avec Yespark

Combien de fois as-tu déjà tourné autour de ton quartier en espérant qu’une voiture libère enfin sa place, quitte à finir dans un parking hors de prix ? Si tu conduis, tu sais qu’à Paris, comme dans les grandes métropoles françaises, trouver un stationnement relève souvent du parcours du combattant. Et pourtant, le paradoxe est frappant : 400 000 places de parking seraient vacantes en France, soit environ 300 M€ de manque à gagner, alors que jusqu’à 30 % du trafic urbain serait lié à la recherche d’une place. Pourquoi continuer à créer de nouveaux espaces quand des milliers de places existent déjà, mais restent inutilisées ? C’est justement de ce constat qu’est née Yespark, la plateforme française devenue leader du parking connecté.

Avec le code ZIGZAG30, Yespark t’offre 30 % de remise sur ta première location mensuelle.

L’idée de trois Parisiens qui cherchaient simplement à se garer

L’histoire commence en 2013. Nouvellement arrivés à Paris, Thibaut, Guillaume et Charles découvrent rapidement une difficulté bien connue des automobilistes parisiens : trouver une place pour se garer est un véritable casse-tête. Les parkings publics sont souvent trop chers, tandis que la location classique impose encore de nombreuses démarches : dossiers papier, justificatifs, caution, état des lieux… Leur besoin est pourtant simple : pouvoir disposer d’une place de parking facilement, sans contrainte ni perte de temps.

En parallèle, ils font un autre constat : des milliers de places situées dans les parkings souterrains de résidences privées restent inoccupées. Une idée émerge alors : créer une solution capable de mettre en relation ces espaces disponibles avec les automobilistes qui en ont besoin. Yespark voit le jour en 2014 avec l’ambition de réinventer le stationnement urbain en valorisant les places existantes et en simplifiant l’accès au parking.

Le parking se digitalise

Concrètement, Yespark, c’est quoi ? La plateforme permet de louer une place de parking au mois ou pour quelques heures, sans engagement et directement depuis une application. La location de parking au mois répond notamment aux besoins des automobilistes qui recherchent une solution de stationnement flexible et pratique, sans avoir à s’engager sur une longue durée. Depuis leur smartphone, les utilisateurs peuvent trouver un emplacement, louer une place et accéder au parking en quelques clics. Plus besoin de rendez-vous, de clés ou de démarches interminables : tout se fait depuis l’application, de la recherche de la place jusqu’à l’ouverture du parking. Le principe : Yespark met à disposition des places situées dans des parkings souterrains privés, répartis dans des centaines de communes en France et en Italie.

La plateforme propose ainsi une alternative au stationnement en voirie, souvent limité, plus difficile à trouver et soumis aux évolutions des politiques urbaines. Grâce à son modèle, les automobilistes peuvent également accéder à une solution de parking pas cher par rapport aux offres traditionnelles de stationnement longue durée, tout en profitant d’un emplacement privé. La plateforme a également enrichi son offre avec des emplacements équipés de bornes de recharge pour les véhicules électriques ainsi que des places dédiées aux deux-roues. Pour les automobilistes qui souhaitent stationner sur le long terme, Yespark propose également un pass annuel sur une sélection de parkings. En échange d’un engagement de douze mois, les abonnés bénéficient d’une remise équivalente à deux mois offerts, soit une économie d’environ 20 % sur l’année. Pratique quand on sait que le groupe Yespark dispose de plus de 100 000 places au sein de 6 000 parkings. L’entreprise rassemble aujourd’hui une communauté de 1,3 million d’usagers.

Un coup de pouce pour ta rentrée

Rentrée rime souvent avec galère de stationnement… mais pas cette année. Avec le code ZIGZAG30, Yespark t’offre 30 % de remise sur ta première location mensuelle. L’occasion idéale de reprendre le rythme sans stresser au volant, et de tester la liberté d’une place réservée sans casser ta tirelire.

Je trouve ma place

Optimiser l’existant pour faire place à la ville de demain, mobile et durable

Au fond, Yespark ne cherche pas seulement à faciliter la vie des automobilistes. L’objectif est simple : remettre en circulation des milliers de places qui dorment dans des parkings privés. À l’heure où de nombreuses villes réduisent progressivement le stationnement en voirie pour laisser plus de place aux piétons, aux cyclistes ou aux espaces végétalisés, ce type de solution permet de continuer à se garer sans encombrer les rues. La plateforme se révèle aussi particulièrement pratique lors des grands événements, lorsque tu peux galérer des heures avant de trouver une place : concert, match de football, festival ou spectacle, il est possible de réserver son stationnement à l’avance et d’éviter de longues minutes à tourner dans le quartier.

En développant également des places équipées de bornes de recharge et des emplacements pour les deux-roues, Yespark accompagne l’évolution des mobilités. Une façon de montrer que derrière une simple place de stationnement se joue un enjeu beaucoup plus large : celui d’imaginer une ville plus mobile, plus durable et mieux adaptée aux usages de demain.