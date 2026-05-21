Maison Guimet : l’hôtel d’Heidelbach et son pavillon de thé rouvrent entièrement rénovés en mai 2026 

À la suite d’un important chantier de rénovation, la Maison Guimet rouvre ses portes au public dès le 23 mai 2026. Située dans l’hôtel d’Heidelbach sur l’avenue d’Iéna (8e), cette demeure rattachée au musée Guimet va continuer à valoriser le mobilier d’apparat chinois tout en consacrant sa programmation aux arts du thé.

Un hôtel particulier lié au musée Guimet

Situé sur la place d’Iéna, le Musée national des arts asiatiques, mieux connu sous le nom de « musée Guimet« , possède aussi une annexe moins connue du public. Tout naturellement baptisée la « Maison Guimet », cette annexe est située dans un hôtel particulier de l’avenue d’Iéna construit par René Sergent pour le banquier américain Alfred Heidelbach en 1913. Acquis par l’État dans les années 1950, il est dès lors rattaché au musée rassemblant la plus importante collection d’arts asiatiques en Europe.

Si l’hôtel d’Heidelbach accueille d’abord la collection de figures bouddhiques rassemblées par Émile Guimet après son voyage au Japon en 1876, la Maison est finalement dédiée à la présentation du mobilier impérial chinois des dynasties Ming et Qing. À l’arrière de l’hôtel particulier, un jardin japonais a été aménagé par l’architecte franco-japonaise Agnès Latour-Kurashige et l’historien d’art Jean-Sébastien Cluzel. Dès 2001, celui-ci accueille un petit pavillon de thé dessiné par Nakamura Masao.

Une réouverture au public

Ce samedi 23 mai 2026, la Maison Guimet va rouvrir ses portes au public dans le cadre de la Nuit européenne des Musées. L’occasion de découvrir la transformation opérée par Constance Guisset. Au-delà du parcours scénographique qui a été entièrement repensé, la designer et architecte d’intérieur a reconfiguré les différents espaces afin d’y apporter davantage de lumière, de faciliter la circulation et d’améliorer l’accueil des visiteurs tout en valorisant les œuvres présentées.

Mobilier chinois et arts du thé

Dès sa réouverture, la Maison Guimet présentera de nouveau l’ensemble de son mobilier d’apparat chinois. Désormais, on pourra découvrir la collection d’oiseaux en porcelaine de la dynastie Qing dans les vitrines de l’atrium, mais aussi les paravents en laque, les armoires à décors de dragons, les porcelaines ou les brûle-parfums en émaux cloisonnés.

Par ailleurs, la rénovation a été l’occasion de mettre davantage en lumière les différents arts du thé. Au rez-de-chaussée, un tout nouvel espace nous initiera aux traditions chinoises et japonaises en exposant une sélection d’objets et de céramiques liés aux rituels du thé. La visite se poursuivra ensuite au sein du pavillon installé dans le jardin, où auront lieu des dégustations, des cérémonies et des ateliers autour de cette culture.

Maison Guimet

Hôtel d’Heidelbach

19 avenue d’Iéna, 75116 Paris

Réouverture le 23 mai 2026

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Image à la une : © Maison Guimet