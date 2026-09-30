Métro : si vous êtes musicien, voici comment jouer dans les couloirs parisiens

Contrairement à ce qu’on peut penser, jouer un air dans le métro parisien ne se fait pas sans autorisation. Les couloirs et halls de la RATP constituent en effet une première scène pour certains musiciens : mais pour s’y représenter, ceux-ci doivent en premier lieu passer par le dispositif « Musiciens du Métro« , lancé en 1997.

Préparer sa candidature

Avant de tenter l’audition des Musiciens du Métro organisée par la RATP, il vaut mieux préparer un répertoire qui présente une sélection de quelques morceaux joués, votre projet musical et un répertoire maîtrisé afin que le jury puisse ensuite trancher. L’idée n’est donc pas seulement de montrer ce que vous savez faire, mais aussi de donner à voir ce que vous défendez.

Bien entendu, le programme Musiciens du Métro accueille des univers très différents : vous pouvez faire du jazz, du rock, de la pop, de la soul ou de la chanson française. Un dispositif qui a été utilisé par bon nombre d’artistes, dont Keziah Jones, Zaz, Irma ou Claudio Capéo.

L’étape de l’audition

Chaque année, des centaines de musiciens, débutants ou expérimentés, passent une audition devant un jury composé d’agents de la RATP. Parmi eux, près de 300 artistes sont ensuite autorisés à se produire dans des stations et gares choisies. L’objectif de ce dispositif est ainsi de leur permettre de se produire devant d’autres personnes tout en animant les lieux.

Pour participer, chaque musicien devra notamment partager ses coordonnées, préciser son instrument, son style musical ou son répertoire, avec un lien permettant d’écouter ses morceaux. Bien sûr, vous pouvez jouer de manière individuelle ou collective si vous êtes un groupe. La sélection se fera ensuite en veillant à la diversité des styles et des cultures musicales.

Où et quand jouer ?

Une fois sélectionnés, les musiciens peuvent se produire dans les stations et gares franciliennes dépendant du réseau de la RATP. Des espaces sont alors prévus à cet effet au sein des couloirs et des halls. Certains lieux, comme République, Châtelet, Bastille ou Gare de Lyon, sont de véritables carrefours privilégiés par les artistes.

Si vous souhaitez tenter votre chance, sachez que les inscriptions aux auditions de l’automne 2026 sont actuellement closes. En revanche, une prochaine session est prévue pour le printemps de l’année 2027. Pour connaître les dates précises, il faudra donc vous rendre régulièrement sur le site de la RATP et une fois informé, vous pourrez ensuite vous lancer en envoyant votre candidature à l’adresse mail concernée.

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Image à la une : © RATP