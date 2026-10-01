Octobre Rose 2026 à Paris : les événements et initiatives solidaires à ne pas manquer

Comme chaque année, Paris participe activement à l’opération Octobre Rose, et cette édition 2026 s’annonce déjà palpitante : croisières sur la Seine, créations gourmandes, événements, éditions limitées… De nombreuses adresses se mobilisent pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Voici donc les initiatives solidaires à découvrir dans la capitale ce mois-ci !

1. Les Bateaux-Mouches voient la vie en rose

Pendant tout le mois d’octobre, les navires de la Compagnie des Bateaux-Mouches seront illuminés en rose, un dispositif visible depuis les quais et les ponts de Paris. À bord des dîners-croisières, un dessert spécialement créé pour l’occasion (proposé en supplément) verra l’intégralité de ses bénéfices reversée à l’association Ruban Rose. Si vous aimez courir, sachez également que la compagnie prévoit une course solidaire avec Running Club Paris, dont les participations seront reversées à Ruban Rose. Elle mettra enfin 500 billets de croisière-promenade à disposition des personnes touchées par le cancer du sein et de leurs proches. L’occasion parfaite pour (re)découvrir la Seine autrement !

Compagnie des Bateaux-Mouches

Port de la Conférence, Pont de l’Alma, Paris 8e

2. Une madeleine rose et solidaire au Comptoir du Ritz

Pour Octobre Rose, Ritz Paris Le Comptoir et le chef Joris Theysset ont imaginé une délicieuse Madeleine Rose & Hibiscus. Proposée du 1er octobre au 18 novembre 2026, la création est vendue 5€ l’unité et 30€ le coffret de 5 : l’intégralité des bénéfices de sa vente sera reversée à Tout le monde contre le cancer. On craque pour son cœur coulant à l’hibiscus et sa robe parsemée de pétales de rose séchés. Le chef dévoile également sa toute première Tarte Tatin, vendue 16€ en format individuel, et de 28 à 110€ en grands formats. C’est le moment idéal pour s’offrir une petite gourmandise du Ritz sans forcément pousser les portes du palace…

Ritz Paris Le Comptoir

38 rue Cambon, Paris 1er

45 rue de Sèvres, Paris 6e

Créations disponibles du 1er octobre au 18 novembre 2026 en boutique, en Click & Collect et en livraison à Paris

3. Un « BISOU Solidaire » chez Fauchon

Dessert, mocktail, spa ou même nuit à l’hôtel : Fauchon L’Hôtel Paris décline Octobre Rose sous plusieurs formes avec son opération « Un BISOU Solidaire », organisée au profit du Comité de Paris de la Ligue contre le cancer. Au Grand Café Fauchon, le dessert BISOU BISOU est proposé à 17€, dont 2€ reversés à l’association, tandis que le mocktail du même nom coûte 18€, avec 1€ reversé. 5€ sont également reversés pour chaque Menu des 140 ans dégusté. L’opération se poursuit avec un Rituel BISOU BISOU au Beauty Spa à 167€ par personne, dont 5€ sont reversés, et une Escapade BISOU BISOU à partir de 875€ pour deux personnes, avec 50€ reversés pour chaque séjour réservé. Enfin, une édition limitée de guimauves BISOU BISOU est accessible à 14€, avec 2€ reversés par réglette vendue. Il y en a donc pour tous les budgets !

Fauchon L’Hôtel Paris

4 boulevard Malesherbes, Paris 8e

4. Deux créations toutes roses chez Pokawa

Chez Pokawa, Octobre Rose se glisse jusque dans les assiettes et les verres avec deux recettes proposées pendant tout le mois : le Pink Pudding, à base de lait de coco et graines de chia, coulis de framboise, sirop de fraise des bois, framboises et grenade (4,30€), et le Strawberry Glow, un smoothie à la fraise et à la banane (5,90€). Du 1er au 31 octobre, 10 % du prix de vente de chacun de ces produits seront reversés à l’association Ruban Rose. Deux petites douceurs à glisser dans sa prochaine commande.

Pokawa

Dans les restaurants Pokawa participants

5. Un coffret beauté dont 100 % des bénéfices sont reversés à RoseUp

Cette année, Fleurance Nature s’engage à nouveau pour Octobre Rose aux côtés de l’association RoseUp avec un coffret imaginé spécialement pour l’occasion. À l’intérieur, 5 produits pour le visage et le corps : une eau micellaire à l’eau florale de rose, une crème nutrition intense, un gel douche rose et jasmin, une ombre à paupières et une palette rechargeable pour ombre à paupières. D’une valeur totale de 37€, le coffret est proposé à 24,90€ et surtout, 100 % des bénéfices réalisés sur ses ventes pendant Octobre Rose seront reversés à RoseUp, qui accompagne les femmes touchées par tout type de cancer. Une belle idée pour renouveler quelques essentiels de sa routine beauté – ou préparer un cadeau – tout en donnant davantage de sens à son achat.

Coffret Octobre Rose 2026 – Fleurance Nature

Disponible sur le site de Fleurance Nature et dans les boutiques de Paris, Nantes, Vannes et Auch

6. Une boîte Kusmi Tea signée Limistic pour Octobre Rose

Pour la 12e année consécutive, Kusmi Tea s’engage aux côtés de l’association Ruban Rose. Son thé vert bio à la menthe et à l’arôme naturel de rose est de retour dans une boîte en édition spéciale pour Octobre Rose, peuplée de silhouettes féminines et de fleurs colorées, dessinée par l’illustratrice française Limistic. La boîte de 100g est vendue 18,50€ et 100% des bénéfices issus de la vente de ce thé sont reversés à l’association Ruban Rose. Un bel objet que l’on aura probablement envie de garder une fois le thé terminé !

Kusmi Tea x Limistic

Dans les boutiques Kusmi Tea et en ligne

7. Un menu solidaire avec vue sur la tour Eiffel chez French Kiss

Pendant tout le mois d’octobre, les restaurants French Kiss se mobilisent aux côtés de la Fondation Bergonié, engagée dans la lutte contre le cancer à travers le soin, la recherche et l’enseignement. À Paris, pour chaque formule entrée + plat + dessert à 28€, 3€ seront reversés à la Fondation. Et l’adresse parisienne a un argument supplémentaire : installée au dernier étage de l’hôtel Eklo Paris Porte de Versailles, elle offre une vue panoramique sur la tour Eiffel. Une bonne raison de s’offrir un déjeuner ou un dîner sur les toits de la capitale tout en donnant un petit coup de pouce à la recherche !

French Kiss Paris Porte de Versailles

1 rue du Moulin, 92170 Vanves

8. Un repas, un soin ou une nuit solidaire à Molitor

Pour Octobre Rose, Molitor s’associe à RoseUp, qui accompagne les femmes touchées par le cancer. Pendant tout le mois, 3 expériences permettent de soutenir l’association : un menu trois plats à 60€ au restaurant, dont 2€ reversés à RoseUp ; un soin d’1h au Spa Molitor by Clarins à 180€, dont 2€ reversés ; ou un séjour Octobre Rose à partir de 616€ pour deux, comprenant une nuit, le petit-déjeuner, un soin et le repas, dont 5€ sont reversés à l’association. On aime particulièrement la 2ème partie de l’initiative : il est possible de financer l’une de ces expériences pour l’offrir à une femme accompagnée par RoseUp ! L’association se charge ensuite de l’attribuer à l’une de ses adhérentes. Le don ouvre droit à une réduction fiscale de 66%, portant son coût réel à 20€ pour le repas, 61€ pour le soin et 209€ pour le séjour. Une jolie manière de transformer son don en véritable moment de répit pour une femme traversant la maladie.

Molitor Paris

16 avenue de la Porte Molitor, Paris 16e

Faire un don pour soutenir RoseUp

9. Une trousse beauté solidaire chez Ecrinal

Ce mois-ci, Ecrinal voit la vie en rose avec une trousse beauté en édition limitée pensée autour du soin des ongles et des cils. À l’intérieur : le Gel Fortifiant au Calcium, le Mascara Noir Fortifiant à l’ANP2+ et le Vernis Coloré Rose Pop au Silicium & Tea Tree, réunis dans une petite pochette toute douce. Pour chaque trousse achetée, 1€ est reversé à l’Institut Curie, acteur majeur de la recherche et de la prise en charge des cancers. Un cadeau utile, pour soi-même ou quelqu’un qu’on aime !

Trousse Duo Croissance Cils Octobre Rose Ecrinal

Disponible en pharmacies et parapharmacies

10. Un cocktail hommage au Dolce by Wyndham Versailles

Au Dolce by Wyndham Versailles – Domaine du Montcel, Octobre Rose prend une dimension particulièrement personnelle. Au bar Le Cèdre, un cocktail baptisé « Le Valérie » à base de gin, liqueur Saint-Germain, framboise, litchi, citron vert et rose, a été imaginé par le barman pour rendre hommage à sa mère, touchée par un cancer du sein il y a quelques années. Proposé à 15€, le cocktail permettra de reverser 2€ à l’association Aidons La Recherche. Les becs sucrés pourront quant à eux choisir un macaron rose au litchi, lui aussi vendu 15€, dont 2€ seront reversés à l’association. Une création qui a une vraie résonance !

Dolce by Wyndham Versailles – Domaine du Montcel

2 rue Jean Bauvinon, 78350 Jouy-en-Josas