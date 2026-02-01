Emblème de la Belle Époque, le péristyle du Petit Palais rouvrira entièrement restauré en mars

Si le Petit Palais continue à accueillir ses visiteurs dans ses espaces d’exposition, son jardin intérieur est fermé au public depuis avril 2025. Un chantier d’ampleur vise à restaurer son péristyle, et notamment sa fresque extérieure, afin de retrouver tout l’éclat de cet emblème de la Belle Époque. Un peu de patience : la réouverture est annoncée pour mars 2026.

Un chef-d’oeuvre de la Belle Époque

Construit pour l’Exposition universelle de 1900 par Charles Girault, le Petit Palais abrite désormais le musée des Beaux-Arts de la ville de Paris. Inscrit au titre de monument historique, il abrite un jardin intérieur entouré d’un péristyle composé de colonnes de style toscan. Ce chef-d’oeuvre architectural, étendu sur plus de 108 mètres de long, est orné d’une immense fresque sur sa voûte, réalisée par le peintre Paul Baudoüin entre 1910 et 1911. Inspirée par les décors de la Renaissance, celle-ci illustre le calendrier républicain, ponctué par plusieurs allégories évoquant les saisons, les mois et les heures du jour et de la nuit.

Une restauration nécessaire

Au fil des décennies, cette fresque extérieure a été endommagée par l’humidité, les infiltrations d’eau, la pollution et les variations de température. Aussi, on pouvait observer l’apparition de nombreuses fissures, de taches, de champignons et de moisissures. L’oeuvre perdait progressivement ses couleurs et la peinture commençait à se décomposer sous forme d’écailles, nécessitant une restauration urgente confiée au groupement Aline Berelowitsch.

Néanmoins, la restauration ne se concentre pas uniquement sur la fresque, et concerne l’ensemble du péristyle, dont les frontons, les acrotères ou le parement de marbres au sol… À ce niveau, les travaux seront conduits par Paris Musées avec l’agence de Pierre-Antoine Gatier, architecte en chef des monuments historiques. L’objectif de ce chantier est alors de conserver l’architecture telle qu’elle a été pensée sous la Belle Époque, dans ses matériaux d’origine.

Une réouverture du péristyle prévue en mars

Avec cette restauration et cette mise en valeur, le Petit Palais souhaite offrir un lieu de beauté et de quiétude en plein cœur de ses espaces d’exposition. Ainsi, ce chantier de grande ampleur, démarré en avril 2025, devrait s’achever en mars 2026 pour permettre au public de redécouvrir la fresque dans tout son éclat et profiter de nouveau du salon de thé situé dans le péristyle.

Petit Palais

Avenue Winston Churchill, 75008 Paris

Réouverture du péristyle en mars 2026

Image à la une : © Benoit Fougeirol